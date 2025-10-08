Глава республики Андрей Турчак еще летом 2024 года пообещал жителям транспортную реформу, которая снимет проблему

Жители Алтайского края привыкли к бесконечным проблемам с общественным транспортом, который не ходит по расписанию, кондукторы то выгоняют детей, то не выпускают из-за проблем с оплатой, хамят пассажирам, ведут себя неадекватно. Беда эта не только в Алтайском крае. У соседей, в Республике Алтай вспыхнула настоящая война между автобусниками после прихода на рынок второго автоперевозчика, полюбившегося местным жителям.

Перерастающие в театр абсурда дорожные войны уже привели к травмам среди пассажиров. В дело вынужден вмешаться губернатор – Андрей Турчак. Что происходит, разбирался amic.ru.

Зачем Алтаю второй перевозчик?

Транспортный коллапс начался в Горно-Алтайске около двух лет назад, с каждым месяцем становилось хуже. Из-за нехватки водителей автобусы не выходили на маршруты, не следовали графикам, экипажи грубили пассажирам. Ожидание транспорта в отдаленных микрорайонах растягивалось на часы. А после восьми вечера уехать было почти невозможно: автобусы сходили с маршрутов.

Кадровую проблему усугубил курорт "Манжерок", куда переманивали людей более высокими зарплатами. Решить проблему не помогало даже бесплатное обучение претендентов на категорию D.

Глава региона Андрей Турчак еще летом 2024 года пообещал жителям транспортную реформу. И вот, 1 сентября 2025 года на маршруты Горно-Алтайска вышел новый перевозчик из Волгограда. С ним заключила договор администрация города после истечения контракта со "старым" перевозчиком.



Согласно данным с сайта госзакупок, цена контракта составила свыше 1,449 млрд рублей, действует он до 31 января 2030 года.

До этого и городские, и пригородные маршруты обслуживал Горно-Алтайский союз индивидуальных автопредпринимателей. Сейчас он продолжает работу в пригороде, потому что договор с региональным Минтрансом еще не истек.

Таким образом рынок перевозчики разделили практически пополам.

Жители города наперебой начали расхваливать новые красивые автобусы и вежливый персонал приезжего перевозчика. Кстати, водителей и кондукторов он "доставил" на Алтай вместе с техникой - временно.

Как гоночный трек

"Старички" же, лишившиеся половины клиентов и части дохода, приезжим не обрадовались. Пассажиры в Горно-Алтайске стали участниками необъявленной войны между автобусниками: гонки на дорогах, нарушение ПДД, аварийные ситуации, взаимные оскорбления, травмы людей.

«Вчера ехала на 112-м автобусе (Пригородный. – Прим. ред.), сзади новый автобус, и с матерками и ревом они устроили гонки на дороге. И это не первый уже раз, это что еще за гонки? Мы все понимаем, как говорится, отобрали ваш хлеб, но пассажиры-то при чем, выясняйте на уровне чиновников или кто по этому вопросу главные! Нам эти выкрутасы на дороге не нужны!» – жалуются жители в соцсетях.

Провоцируют водители и околоаварийные ситуации:

«Ехала в автобусе. Район жилмассива. Догнали другой автобус. Между машинами начались гонки. Наш автобус не догнал, зато мы протаранили фонарный столб. Он упал на автобус. Мы заорали, испугались, и все выскочили на остановке. Меня трясло».

Кстати, у нового перевозчика трудятся не только вахтовики. Например, житель Горно-Алтайска – Денис М., объявление о вакансии водителя нашел на сайте по поиску работы. Мужчина рассказал amic.ru, что напряжение между конкурентами очень жесткое.

«Это правда, что они (экипажи "старых" автобусов. – Прим. ред.) подрезают и пытаются "выжать" "волгоградцев" с остановок. У них доход зависит от выручки, а мы работаем за зарплату. Наверное, поэтому еще злятся, не соблюдают элементарные правила этикета водителей. Например, когда заходишь на остановку, положено проехать до самого ее конца, чтобы за тобой осталось место другим автобусам. Они специально этого не делают, назло загораживают проезд. А мы не гонимся за выручкой, нам не нужна эта конкуренция», – пояснил Денис.

Ситуация обострилась так, что на нее обратил внимание Андрей Турчак на заседании правительства.

«Мы фиксируем обращения жителей относительно хамского поведения "старого" перевозчика. В борьбе за клиентов устраиваются гонки на дорогах, подрезают, создают аварийные ситуации. Все это происходит с пассажирами в салонах. Более того, есть видеофиксация, когда один из "старых" перевозчиков угрожал расправой водителю нового автобуса», – сказал глава.

Он добавил, что по этому факту будет направлено заявление в полицию.

«Прошу правоохранительные органы, прокуратуру разобраться с этой историей, навести порядок в городе. Никто не собирается ограничивать работу перевозчика, но такие методы борьбы за клиентов допускать нельзя», – подчеркнул Турчак.

Начальник городской Госавтоинспекции Павел Кондрашов рассказал журналистам, что в сентябре в Горно-Алтайске зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов. В одном из них два человека получили травмы. Раньше в городе такого числа ДТП с пассажирским транспортом не было. Сентябрьские аварии связаны с конкуренцией за пассажиров между транспортными компаниями.

Представитель волгоградского перевозчика Денис Преснухин, сообщил, что виновником аварий, в которых люди получили травмы, был именно их водитель. Его уже отстранили и направили на пересдачу, добавил он.

Черное и белое

Сейчас жители просят заменить и оставшиеся в пригороде ржавые, немытые ПАЗики. Кстати, еще год назад Турчак просил руководителя союза автопредпринимателей Наталью Осинцеву хотя бы отмыть и автобусы, и водителей. Изменений не последовало.

«В новых автобусах чисто. Вежливые сотрудники, опрятные. "Союзовские" автобусы не только грязные, там на тебя волком смотрят, шипят. Не все, конечно, сотрудники такие, но много. Хамства и злости много, к сожалению», – поделился один из пассажиров.

Возможно, такая разница связана с разными условиями труда, в которых работают люди. Например, в "союзе" зарплаты ниже, а еще там требуют, чтобы сотрудники сами мыли и обслуживали автобусы. У волгоградского - иначе.

«В союзе автопредпринимателей, я узнавал, условия жесткие: ремонтируешь, за это не платят, автобус мыть самому надо снаружи, а изнутри кондуктор моет. Зарплата – 500 рублей в час, а в союзе 4–4,5 тыс. за смену с утра до вечера. Разница большая», – рассказал водитель Денис.

Волгоградские экипажи ни ремонтом, ни мытьем техники не занимаются, это делают мойщики и механики. А еще каждому водителю выдают для работы форму – парадную и повседневную рубашку, форменный жилет.



Для пассажиров стоимость проезда с приходом нового перевозчика пока не изменилась.

То ли еще будет

Новые белые автобусы, отработав сентябрь, вернутся "на Родину" - откуда их "пригоняли" на время. На смену им уже прибыли другие – бирюзового цвета, брендированные, с изображением маральника, снежного барса и надписью "Алтай". На маршруты они вышли 2 октября. Новую технику уже осмотрел Андрей Турчак.

Приезжие экипажи также вернутся домой. В автобусах постоянно звучат объявления о найме сотрудников. Зарплаты кондукторам обещают от 50 тыс. рублей, водителям – от 100 тыс.

"Союзовцы" в соцсетях попытались пригрозить: "Не привыкайте к хорошему, эти уедут, работать некому будет, тогда вспомните нас добрым словом". Однако сотрудники нового перевозчика уверены: проблем с кадрами здесь не будет:

«Сейчас в приоритете набирают штат из местных. Если не будет хватать водителей, кондукторов, будут из-за пределов республики привлекать, пока вопрос не закроют.»

Турчак подтвердил, что в ближайшей перспективе перевозчик готов организовать обучение водителей автобусов за свой счет и обеспечивать работой.

Турчак держит ситуацию на контроле. Он поручил скорректировать графики отдельных маршрутов, решить вопрос с продажей проездных билетов на автобусы нового перевозчика, оформить новое расписание на остановках. Транспортная реформа будет продолжена: ее обещают распространить и на пригород. Сроков, правда, не называют.

А вот как будет развиваться история с "дорожными войнами", покажет время.