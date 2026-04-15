Водителям автобусов в Барнауле платят 116 тысяч, но дефицит кадров все еще 40%
А кондукторам готовы платить почти 60 тысяч рублей в месяц
15 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
В Барнауле остро не хватает водителей и кондукторов общественного транспорта — дефицит кадров достигает 40%. При этом зарплаты за год заметно выросли, но ситуацию это пока не переломило. Например, зарплата водителей автобусов в краевой столице достигает 116 тысяч рублей, а кондукторов — почти 60 тысяч рублей в месяц. Об этом amic.ru сообщили в администрации города.
Кадров не хватает, но платить готовы
По данным мэрии, дефицит линейного персонала — водителей и кондукторов — сейчас составляет около 40%. При этом за последний год ситуация почти не изменилась. В администрации признают, что анализ проблемы "не показал существенных сдвигов".
Чтобы частично закрыть нехватку кадров, власти работают с Центром занятости и переобучают водителей с категории B на категорию D. Кроме того, на базе МУП "Горэлектротранс" готовят водителей трамваев и троллейбусов.
Что касается зарплат, то в мэрии уточнили, что не располагают данными по зарплатам в частных компаниях. Однако по муниципальному предприятию "Горэлектротранс" цифры есть. По состоянию на январь 2025 года водители автобусов в среднем получали 98 498 рублей, кондукторы — 50 717 рублей.
К январю 2026 года зарплаты выросли до 116 477 рублей у водителей и до 59 840 рублей — у кондукторов.
В администрации отмечают, что индексация тарифа помогает перевозчикам компенсировать затраты и влияет на уровень оплаты труда, что должно удерживать работников и снижать отток кадров.
Сколько транспорта изношено?
При этом кадровый дефицит — не единственная проблема отрасли. Износ общественного транспорта в Барнауле сегодня составляет 73,3%.
Наиболее изношены трамваи — 79,2%. У троллейбусов показатель достигает 77,4%, у автобусов — 71%.
Обновление идет, но медленно
В 2025 году перевозчики приобрели 21 новый автобус. Кроме того, ранее для города закупили 41 автобус большого класса НефАЗ, которые сейчас работают на маршрутах № 1 и № 10.
Дополнительные автобусы на эти маршруты, по оценке властей, пока не требуются. Также в 2026–2028 годах на обновление общественного транспорта планируют направить более 1,8 млрд рублей. На эти средства собираются закупить автобусы большого и среднего класса.
Когда повысят цены на проезд?
С 1 мая 2026 года стоимость проезда в барнаульском общественном транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах) составит:
— 45 рублей за разовый проезд при оплате наличными или картой;
— 38 рублей при оплате через "Электронный кошелек";
— для студентов, школьников и пенсионеров стоимость проезда составит от 14 до 21 рубля в зависимости от типа тарифа.
Рост тарифов власти и перевозчики обосновали тем, что необходимо повышать зарплаты кондукторам и водителям, которых катастрофически не хватает в Барнауле.
Когда в последний раз повышали тариф?
В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года. До этого стоимость увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей.
09:21:15 15-04-2026
Без переработок?
09:22:12 15-04-2026
Очень похоже на очередное враньё. Как со средней зарплатой по региону.
09:37:43 15-04-2026
Гость (09:22:12 15-04-2026) Очень похоже на очередное враньё. Как со средней зарплатой п... Вам не написали за какое количество часов. Не думайте, что это за 40 часов в неделю.
09:33:44 15-04-2026
Почему им платят так много? Им надо платить 35000р.
09:37:22 15-04-2026
Стоимость проезда не слабо так повысилась - на 50% за два года ...
09:52:09 15-04-2026
Чучмек (09:37:22 15-04-2026) Стоимость проезда не слабо так повысилась - на 50% за два го...
Всё правильно, ведь инфляция 5-7% годовых.
09:41:40 15-04-2026
дефицит кадров все еще 40% --- никто не хочет за такие деньги работать
09:41:51 15-04-2026
"...К январю 2026 года зарплаты выросли до 116 477 рублей у водителей и до 59 840 рублей — у кондукторов..."
Странно, в горэлектротрансовском транспорте по прежнему висят объявления о приглашении на работу водителей на зп 80т, а кондукторов в районе 40т.
Или эти 116 и почти 60 с учётом всех переработок?
И ещё существенный вопрос - все эти числа это сумма на руки или ещё без вычета налогов? Думаю, что последнее.
10:02:29 15-04-2026
Гость (09:41:51 15-04-2026) "...К январю 2026 года зарплаты выросли до 116 477 рублей у ... Без вычета, конечно. В объявлениях обычно пишется именно оклад. А если речь идет о "чистых", то это оговаривается отдельно.
10:17:46 15-04-2026
Гость (09:41:51 15-04-2026) "...К январю 2026 года зарплаты выросли до 116 477 рублей у ... Скорее всего это фот начисленный на водителя, а не зп
09:50:19 15-04-2026
Эта з/п у тебя будет если ты будешь жить в этом автобусе без выходных причем и по 12-14 часов...
10:54:49 15-04-2026
Гость (09:50:19 15-04-2026) Эта з/п у тебя будет если ты будешь жить в этом автобусе без... Не ври, есть КЗОТ, есть тахографы. Стандартная продолжительность рабочего времени водителей – до 40 часов в неделю. Всё как у всех.
11:13:58 15-04-2026
Гость (10:54:49 15-04-2026) Не ври, есть КЗОТ, есть тахографы. Стандартная продолжительн... КЗОТа не существует
13:17:11 15-04-2026
Гость (10:54:49 15-04-2026) Не ври, есть КЗОТ, есть тахографы. Стандартная продолжительн... если они 40 часов в неделю будут работать, то транспорт будет работать до обеда как минимум
16:38:07 15-04-2026
Гость (13:17:11 15-04-2026) если они 40 часов в неделю будут работать, то транспорт буде... Про сменный график работы слышал? Похоже нет, прикинь есть непрерывные производства 24/7 и там ТААДДААМ работают по 8 часов, 8 на 3 умножить сколько будет? Водитель не должен работать 24 часа чтобы транспорт работал круглосуточно, ну или сколько нужно 12-14-16 часов.
18:53:40 15-04-2026
гость (16:38:07 15-04-2026) Про сменный график работы слышал? Похоже нет, прикинь есть н... Это ж где столько водителей то найти? Впахивают от зари и до зари, без всяких смен.
09:57:39 15-04-2026
это варенье.
если бы им так платили, то они бы держались за работу.
и мы бы не читали новости про беспредел в транспорте
09:58:15 15-04-2026
116 тыр. это очень и очень хорошая зарплата для Барнаула. И если бы было так зашибись быть водителем автобуса, туда бы по блату надо было устраиваться.
10:11:55 15-04-2026
Сосед, водитель автобуса - говорит, что не платят таких денег.
10:23:20 15-04-2026
Почитал комментарий, в комментариях не обманут, а в статье враньё!
10:23:52 15-04-2026
Гость (10:11:55 15-04-2026) Сосед, водитель автобуса - говорит, что не платят таких дене... Соседка, кондуктор в горэлектротрансе - говорит что платят. С премией больше выходит.
10:36:49 15-04-2026
Внимательный из Б (10:23:52 15-04-2026) Соседка, кондуктор в горэлектротрансе - говорит что платят.... ля ля не надо про горэлектротранс! Сказочники
12:22:26 15-04-2026
Гость (10:36:49 15-04-2026) ля ля не надо про горэлектротранс! Сказочники... то же кстати, одна в троллейбусе бабушка-кондуктор хвасталась, что 60 т получает
17:46:03 15-04-2026
Гость (12:22:26 15-04-2026) то же кстати, одна в троллейбусе бабушка-кондуктор хвасталас... Так это она вместе с пенсией свою зарплату сложила.
10:42:40 15-04-2026
Внимательный из Б (10:23:52 15-04-2026) Соседка, кондуктор в горэлектротрансе - говорит что платят.... И что на эти деньги не могут найти работников подтверждает?
11:02:22 15-04-2026
Стоимость проезда не слабо так повысилась - на 50% за два года
я бы поднял оперативников и поглядел кто на каких тачках какой стоимости ездит и если ездит за границу то куда и на сколько, потом опросил бы негласно шоферов, затем поднял бы документы о контрактах маршрутов транспортной компании о средствах, подбил бы приход-расход и завел бы новую папку ДЕЛО номер ****. Затем отправил бы ночью воронки за некоторыми руководителями ну и так далее
11:29:30 15-04-2026
У меня есть микроавтобус, курю, матерюсь, быкую, езжу как хочу. Возьмите меня на работу пажалуста
12:25:46 15-04-2026
Что-то здесь не так… Если бы у кондукторов была з/п 60тр, то студенты валом бы шли подработать на полсмены. Молодые, в хорошей физической форме, им хватит этих 30тр на съем небольшой, но отдельной квартиры. И никаких проблем с кадрами.
18:55:38 15-04-2026
Гость (12:25:46 15-04-2026) Что-то здесь не так… Если бы у кондукторов была з/п 60тр, то... Кому они нужны на полсмены? Не, с 5-30 утра и до 22-00, а то и до 23. Кому он нужен на 4 часа в день?
13:19:05 15-04-2026
Нас никого спрашивать не о чем не будут. Хочешь - заходи в автобус, хочешь - ходи пешком. Да здравствует народная администрация г. Барнаула и АК. Мы социально ориентированное государство - поэтому на повышение 5 руб. будут покупать суперлюксовые автобусы и транваи, чтобы нам приятней было.
14:24:08 15-04-2026
Сорок процентов автобусов ездят без водителей и кондукторов получается? Это к тому, что узбеков нанимать надо
18:56:50 15-04-2026
1 (14:24:08 15-04-2026) Сорок процентов автобусов ездят без водителей и кондукторов ... Надо, а нельзя. Запретили узбекам работать в ОТ.
10:59:57 16-04-2026
Гость (18:56:50 15-04-2026) Надо, а нельзя. Запретили узбекам работать в ОТ. ... Не знаю, в ЭНСКЕ их полно в маршрутках работают
14:00:41 16-04-2026
Гость (18:56:50 15-04-2026) Надо, а нельзя. Запретили узбекам работать в ОТ. ... у них посреди маршрута намаз, не надо нам таких водил
01:40:41 16-04-2026
1 (14:24:08 15-04-2026) Сорок процентов автобусов ездят без водителей и кондукторов ... Нет, просто водители перерабатывают на 40%. Отсюда, кстати и такие зарплаты.
22:55:38 15-04-2026
А в курсе ли, что врач в Алтайском крае, работая на 2 ставке, то есть, по факту за двоих врачей, получает 80-90 т.р.??? Это когда ты 8-9 ночей в месяц не ночуешь дома и каждый день с 8 до 16 на работе. Чтоб водителям автобусов получать 116 т.р. они без выходных дожны работать по 26-30 часов в сутки!