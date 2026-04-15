Водителям автобусов в Барнауле платят 116 тысяч, но дефицит кадров все еще 40%

А кондукторам готовы платить почти 60 тысяч рублей в месяц

15 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic. ru

В Барнауле остро не хватает водителей и кондукторов общественного транспорта — дефицит кадров достигает 40%. При этом зарплаты за год заметно выросли, но ситуацию это пока не переломило. Например, зарплата водителей автобусов в краевой столице достигает 116 тысяч рублей, а кондукторов — почти 60 тысяч рублей в месяц. Об этом amic.ru сообщили в администрации города.

Кадров не хватает, но платить готовы

По данным мэрии, дефицит линейного персонала — водителей и кондукторов — сейчас составляет около 40%. При этом за последний год ситуация почти не изменилась. В администрации признают, что анализ проблемы "не показал существенных сдвигов".

Чтобы частично закрыть нехватку кадров, власти работают с Центром занятости и переобучают водителей с категории B на категорию D. Кроме того, на базе МУП "Горэлектротранс" готовят водителей трамваев и троллейбусов.

Что касается зарплат, то в мэрии уточнили, что не располагают данными по зарплатам в частных компаниях. Однако по муниципальному предприятию "Горэлектротранс" цифры есть. По состоянию на январь 2025 года водители автобусов в среднем получали 98 498 рублей, кондукторы — 50 717 рублей.

К январю 2026 года зарплаты выросли до 116 477 рублей у водителей и до 59 840 рублей — у кондукторов.

В администрации отмечают, что индексация тарифа помогает перевозчикам компенсировать затраты и влияет на уровень оплаты труда, что должно удерживать работников и снижать отток кадров.

Сколько транспорта изношено?

При этом кадровый дефицит — не единственная проблема отрасли. Износ общественного транспорта в Барнауле сегодня составляет 73,3%.

Наиболее изношены трамваи — 79,2%. У троллейбусов показатель достигает 77,4%, у автобусов — 71%.

Обновление идет, но медленно

В 2025 году перевозчики приобрели 21 новый автобус. Кроме того, ранее для города закупили 41 автобус большого класса НефАЗ, которые сейчас работают на маршрутах № 1 и № 10.

Дополнительные автобусы на эти маршруты, по оценке властей, пока не требуются. Также в 2026–2028 годах на обновление общественного транспорта планируют направить более 1,8 млрд рублей. На эти средства собираются закупить автобусы большого и среднего класса.

Когда повысят цены на проезд?

С 1 мая 2026 года стоимость проезда в барнаульском общественном транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах) составит:

— 45 рублей за разовый проезд при оплате наличными или картой;

— 38 рублей при оплате через "Электронный кошелек";

— для студентов, школьников и пенсионеров стоимость проезда составит от 14 до 21 рубля в зависимости от типа тарифа.

Рост тарифов власти и перевозчики обосновали тем, что необходимо повышать зарплаты кондукторам и водителям, которых катастрофически не хватает в Барнауле.

Когда в последний раз повышали тариф?

В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года. До этого стоимость увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей.