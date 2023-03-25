Почти 100 случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки
Госпитализировали 12 человек
25 марта 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусом, 12 человек госпитализированы, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
Выздоровели ещё 88 пациентов. Новых летальных исходов нет.
В целом по стране на сегодня зарегистрировали 12 382 заболевших и 37 смертей.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, можно ли считать эпидемию ковида на Алтае законченной.
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