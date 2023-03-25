Почти 100 случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки

Госпитализировали 12 человек

25 марта 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусом, 12 человек госпитализированы, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Выздоровели ещё 88 пациентов. Новых летальных исходов нет.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали 12 382 заболевших и 37 смертей.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, можно ли считать эпидемию ковида на Алтае законченной.