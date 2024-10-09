Почти готова. Когда полностью достроят новую дорогу по ул. 65 лет Победы в Барнауле?

Мэр города Вячеслав Франк проверил, как завершают возведение новой магистрали

09 октября 2024, 17:23, ИА Амител

Построенная дорога на ул. 65 лет Победы

Строительство новой дороги на участке улицы 65 лет Победы находится на завершающем этапе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел мэр Барнаула Вячеслав Франк. Главе города доложили, что для завершения проекта осталось выполнить несколько небольших задач.

Асфальт положили, остались тротуары

Строительство, начатое в 2023 году, ведут по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Общая стоимость проекта превышает 250 млн рублей. Дорога должна связать ул. Энтузиастов и Павловский тракт комфортной четырехполосной магистралью.

В прошлом году рабочие вырыли котлован под будущую дорогу, а также обустроили 430 метров ливневой канализации с колодцами. В текущем дорожно-строительном сезоне приступили непосредственно к строительству дорогу.

На участке от ул. Сергея Семенова до ул. 280-летия Барнаула работы почти полностью завершены: здесь уже уложили асфальтобетонное покрытие в три слоя, обустроили тротуары, посадили деревья и кустарники, установили освещение.

На участке от ул. 280-летия Барнаула до Павловского тракта тоже уже уложен асфальт и построены ливневки. Осталось обустроить тротуары и велодорожки, а также установить бортовой камень и освещение.

Фото: администрация Барнаула

"Жители ждут открытия"

Представитель компании "Сибинвест", которая выступает подрядчиком на этом строительстве, заверил, что все работы будут полностью завершены до 30 октября 2024 года. Вячеслав Франк подчеркнул, что микрорайон нуждается в этой дороге.

"В этом году завершается строительство дороги по улице 65 лет Победы. Проект был реализован в несколько этапов. Первый этап начался в 2022-м, затем мы продолжили в 2023 году и теперь подходим к завершению строительства улицы, связывающей Энтузиастов и Павловский тракт. Эта магистраль востребована в данном микрорайоне, жители ждут ее открытия", – сказал глава Барнаула. Фото: администрация Барнаула

Он поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту контролировать темпы работ, чтобы новую дорогу точно открыли в срок.

Напомним, улица 65 лет Победы – часть важного транспортного узла в микрорайоне Дружный. Там уже завершили строительство дороги по ул. 280-летия Барнаула, а до конца года закончат ремонтировать полотно на ул. Сергея Семенова.

Всего же на 2024 год в Барнауле было запланировано отремонтировать 19 дорожных объектов, на большинстве из которых предполагается полностью заменить полотно. Среди задач на этот сезон – реконструкция моста в Ташкентском проезде, ремонт улиц Фурманова, Юрина, Мамонтова и других. Кроме того, будет приведено в порядок более 6 км дороги на ул. Северо-Западной. Все работы должны быть завершены к концу октября.