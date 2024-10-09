Почти готова. Когда полностью достроят новую дорогу по ул. 65 лет Победы в Барнауле?
Мэр города Вячеслав Франк проверил, как завершают возведение новой магистрали
09 октября 2024, 17:23, ИА Амител
Строительство новой дороги на участке улицы 65 лет Победы находится на завершающем этапе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел мэр Барнаула Вячеслав Франк. Главе города доложили, что для завершения проекта осталось выполнить несколько небольших задач.
Асфальт положили, остались тротуары
Строительство, начатое в 2023 году, ведут по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Общая стоимость проекта превышает 250 млн рублей. Дорога должна связать ул. Энтузиастов и Павловский тракт комфортной четырехполосной магистралью.
В прошлом году рабочие вырыли котлован под будущую дорогу, а также обустроили 430 метров ливневой канализации с колодцами. В текущем дорожно-строительном сезоне приступили непосредственно к строительству дорогу.
На участке от ул. Сергея Семенова до ул. 280-летия Барнаула работы почти полностью завершены: здесь уже уложили асфальтобетонное покрытие в три слоя, обустроили тротуары, посадили деревья и кустарники, установили освещение.
На участке от ул. 280-летия Барнаула до Павловского тракта тоже уже уложен асфальт и построены ливневки. Осталось обустроить тротуары и велодорожки, а также установить бортовой камень и освещение.
"Жители ждут открытия"
Представитель компании "Сибинвест", которая выступает подрядчиком на этом строительстве, заверил, что все работы будут полностью завершены до 30 октября 2024 года. Вячеслав Франк подчеркнул, что микрорайон нуждается в этой дороге.
"В этом году завершается строительство дороги по улице 65 лет Победы. Проект был реализован в несколько этапов. Первый этап начался в 2022-м, затем мы продолжили в 2023 году и теперь подходим к завершению строительства улицы, связывающей Энтузиастов и Павловский тракт. Эта магистраль востребована в данном микрорайоне, жители ждут ее открытия", – сказал глава Барнаула.
Он поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту контролировать темпы работ, чтобы новую дорогу точно открыли в срок.
Напомним, улица 65 лет Победы – часть важного транспортного узла в микрорайоне Дружный. Там уже завершили строительство дороги по ул. 280-летия Барнаула, а до конца года закончат ремонтировать полотно на ул. Сергея Семенова.
Всего же на 2024 год в Барнауле было запланировано отремонтировать 19 дорожных объектов, на большинстве из которых предполагается полностью заменить полотно. Среди задач на этот сезон – реконструкция моста в Ташкентском проезде, ремонт улиц Фурманова, Юрина, Мамонтова и других. Кроме того, будет приведено в порядок более 6 км дороги на ул. Северо-Западной. Все работы должны быть завершены к концу октября.
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