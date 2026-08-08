Под Бийском полицейского ранило взрывом колеса при тушении горящей фуры

Из‑за взрыва шины правоохранителя травмировало осколками

08 августа 2026, 17:19, ИА Амител

Автомобиль сгорел / Фото: max.ru/mvd_utsibfo

Ранним утром 6 августа сотрудники Алтайского линейного управления МВД России, следовавшие по маршруту Барнаул — Горно‑Алтайск, заметили при въезде в Бийск грузовик, стоявший на проезжей части. Задняя часть фуры была охвачена пламенем.

Полицейские мгновенно сориентировались и распределили задачи: двое вышли на дорогу, чтобы регулировать движение и обезопасить других участников дорожного потока, а еще двое взялись за огнетушители и приступили к тушению огня.

В ходе ликвидации пожара взорвалось колесо грузовика — отлетевшие фрагменты травмировали одного из сотрудников полиции. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу.

Несмотря на возникшую угрозу, слаженные действия правоохранителей позволили взять ситуацию под контроль и не допустить более масштабных и тяжелых последствий.



