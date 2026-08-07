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Барнаулец попал в ДТП с переворотом на Алтае и оставил в машине пассажира

Его нашли сотрудники полиции

07 августа 2026, 18:50, ИА Амител

ДТП с переворотом на Алтае / Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
ДТП с переворотом на Алтае / Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Ночью 7 августа, около 00:10, в селе Шебалино Республики Алтай произошло серьезное ДТП. 39-летний житель Барнаула за рулем автомобиля Honda Accord двигался по улице Налимова в районе дома № 35 и не справился с управлением, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Машину вынесло на обочину, где она опрокинулась и врезалась в забор частного домовладения. После аварии мужчина оставил пострадавшего пассажира и скрылся, однако вскоре был разыскан сотрудниками полиции.

«В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу был доставлен 24-летний житель Барнаула — пассажир автомобиля. В ходе разбирательства установлено, что водитель иномарки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения», — передает пресс-служба. 

В отношении мужчины составили административный протокол за оставление места происшествия. Кроме того, полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за повторного управления автомобилем в пьяном виде.

Женщина за рулем / Водитель / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

ДТП Республика Алтай
       

Комментарии 1

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и32ч

22:08:57 07-08-2026

м.. это самые "умные" водители автомобилей!

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