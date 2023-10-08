Подростка, работающего на мошенников, задержали в Рубцовске

Он должен был забрать деньги у пенсионерки, которая попалась на уловку злоумышленников

08 октября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сотрудники полиции задержали в Рубцовске 15-летнего курьера, работающего на мошенников. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

85-летней старушке позвонила девушка, представилась внучкой, заявила, что попала в беду. Телефонный разговор продолжил мужчина, представился следователем и заявил, что проблем можно избежать за деньги.

Пенсионерка сказала, что у нее есть только 100 тысяч рублей, мошенники предложили передать их курьеру.

Пособник, задержанный полицейскими, рассказал, что должен был переводить деньги, оставляя 2,5% себе.