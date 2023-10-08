Подростка, работающего на мошенников, задержали в Рубцовске
Он должен был забрать деньги у пенсионерки, которая попалась на уловку злоумышленников
08 октября 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сотрудники полиции задержали в Рубцовске 15-летнего курьера, работающего на мошенников. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
85-летней старушке позвонила девушка, представилась внучкой, заявила, что попала в беду. Телефонный разговор продолжил мужчина, представился следователем и заявил, что проблем можно избежать за деньги.
Пенсионерка сказала, что у нее есть только 100 тысяч рублей, мошенники предложили передать их курьеру.
Пособник, задержанный полицейскими, рассказал, что должен был переводить деньги, оставляя 2,5% себе.
16:15:19 08-10-2023
бедные наши доверчивые старички... до слез их жалко! ведь отдают последние "гробовые". как рука поднимается? такое жулье нужно ловить и максимально строго наказывать! лучше сразу в расход, чтобы не содержать за государственный счет. был жулик и вот его не стало. и 15летнего утырка туда же. всем только дышать легче будет.