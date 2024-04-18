Подростки устроили драку с пассажирами в барнаульском автобусе

Началась потасовка с замечания о громком поведении

18 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Автобус 20-го маршрута / Фото: "Инцидент Барнаул"

Подростки устроили драку в барнаульском автобусе № 20. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"Началось все с того, что парни вели себя очень шумно, пели песни, кричали, тем самым мешая другим пассажирам, на замечания и просьбы быть потише реагировали крайне агрессивно, переходя на маты", – рассказали очевидцы.

После очередного замечания подросток кинулся на мужчину, началась драка, в которую пытался влезть еще один юноша. Временно успокоить их получилось только после того, как кондуктор пригрозил полицией. Тишина продлилась недолго, и пассажиры снова попытались спровоцировать драку, после чего их высадили.

Обновлено в 16:16

Полицейские проводят проверку в связи с конфликтной ситуацией в барнаульском автобусе с возможным участием несовершеннолетних. В УМВД России по Барнаулу зарегистрирован материал проверки по данному факту, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.