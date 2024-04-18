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Подростки устроили драку с пассажирами в барнаульском автобусе

Началась потасовка с замечания о громком поведении

18 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Автобус 20-го маршрута / Фото: "Инцидент Барнаул"
Автобус 20-го маршрута / Фото: "Инцидент Барнаул"

Подростки устроили драку в барнаульском автобусе № 20. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

"Началось все с того, что парни вели себя очень шумно, пели песни, кричали, тем самым мешая другим пассажирам, на замечания и просьбы быть потише реагировали крайне агрессивно, переходя на маты", – рассказали очевидцы.

После очередного замечания подросток кинулся на мужчину, началась драка, в которую пытался влезть еще один юноша. Временно успокоить их получилось только после того, как кондуктор пригрозил полицией. Тишина продлилась недолго, и пассажиры снова попытались спровоцировать драку, после чего их высадили.

Обновлено в 16:16
Полицейские проводят проверку в связи с конфликтной ситуацией в барнаульском автобусе с возможным участием несовершеннолетних. В УМВД России по Барнаулу зарегистрирован материал проверки по данному факту, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Барнаул Происшествия общественный транспорт

Комментарии 28

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гостьЯ

13:19:58 18-04-2024

выродки малолетние

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Гость

13:29:05 18-04-2024

Безнаказанность. То ли еще будет если и дальше топить за права ребенка полностью игнорируя его обязанности.

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Гость

13:29:32 18-04-2024

Почему без полиции?
Для Куеты драка как развлечение

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Гость

13:30:59 18-04-2024

Я думал, гопота вся сторчалась да ссинячилась, да рано радовался. Подрастает достойная смена, которая человеческую жизнь ценит ещё меньше, вследствие отсутствия должного воспитания... Короче, дедушкой становится быть опасно...

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гость

13:31:32 18-04-2024

А ведь это наши с вами дети,,,

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Бомж

13:45:27 18-04-2024

гость (13:31:32 18-04-2024) А ведь это наши с вами дети,,,... Ну точно-не мои! Тем более не внуки!

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Гость

13:50:32 18-04-2024

гость (13:31:32 18-04-2024) А ведь это наши с вами дети,,,... Ваши, своих воспитывает лучше, а чужих обходите чтобы не присесть.
Полицию вовремя подключайте, не страшась испортить судьбу хулигана, вовремя зарегистрированный меньше подвигов совершит

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Гость

14:02:13 18-04-2024

гость (13:31:32 18-04-2024) А ведь это наши с вами дети,,,... Какие родители такие и дети... Поганцы

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Гость

13:33:58 18-04-2024

А почему водитель не заблокировал двери и не вызвал полицию?

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Гость

00:14:15 19-04-2024

Гость (13:33:58 18-04-2024) А почему водитель не заблокировал двери и не вызвал полицию?... Им пофиг. Лишь бы оплатили проезд)

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Гость

13:35:06 18-04-2024

Малолетки бестолковые. Наверное "Слово пацана..." посмотрели и приняли как руководство к действию, а не предостережение.

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Гость

13:56:11 18-04-2024

Причем здесь малолетние, если ехали два бухих вьюноша?

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гость

13:41:44 18-04-2024

дебилизм крепчает

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Гость

14:04:39 18-04-2024

"Тишина продлилась недолго, и пассажиры снова попытались спровоцировать драку, после чего их высадили", в смысле подростки или другие? ))))

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Гость

14:53:12 18-04-2024

Гость (14:04:39 18-04-2024) "Тишина продлилась недолго, и пассажиры снова попытались спр... Вышли все, а водитель пустил слезу с сигаретным дымом о самой маленькой в городе зарплате

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Гость

14:05:31 18-04-2024

яжемамкино воспитание. раньше взрослых побаивались, стыдно было за замечание, да и позатыльник мог прилететь. а сейчас дитачек трогать нельзя, вони будет на всю вселенную

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гость

14:21:21 18-04-2024

В инструкциях водителей общественного транспорта есть пункт блокирования дверей транспорта и срочного вызова росс-гвардии . Так что водителю и кондуктору надо сказать ай яй я....

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Гость

14:35:52 18-04-2024

Почему бы молодежь не привлечь к трудовым подвигам для подготовки, так сказать, к боевым подвигам на СВО. А вообще, разнузданность подростков из-за их безделья. Потом только в гетто собирать и принудительно заставлять работать на страну.

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Татьяна

15:02:31 18-04-2024

А что еще будет!???? После просмотра фильма Слово пацана - еще в переди

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Гость

15:07:47 18-04-2024

соплятам мужики люлей не накидали? хотя там скорее всего с десяток минимум кукушек на телефон снимало.. вот такие у нас законы... тебя малолетки пинать будут, а ты им в грызло кулаком залезть не можешь, потому что "дети"...

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Гость

15:27:02 18-04-2024

Необходимо разобрать этот случай и наказать виновных . Если просто поговорить, не исключено, что подобное повторится.

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Гость

15:51:16 18-04-2024

Началось все с того, что парни вели себя очень шумно, пели песни, кричали, тем самым мешая другим------ Иной раз диточка избалованная так развизжится на весь автобус - орет как резаная минут 15, и все терпят и молчат!

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горожанин

15:52:38 18-04-2024

а куда деваться подросткам? где как в 80е дома пионеров с кучами бесплатных кружков куда например можно из школы пойти самолет поклеить или в слесарке настоящий автомобиль пособирать? где?
решать надо проблему а то так и болтаться будут и делать че попало

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Гость

16:18:25 18-04-2024

Во многих советских фильмах (Большая перемена, ностальгирующими по совку, любимая, например) молодежь поет и на гитаре тренькает в транспорте!)) и все улыбаются! А тут полезли со своими нудными замечаниями😁

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Гость

17:33:32 18-04-2024

Гость (16:18:25 18-04-2024) Во многих советских фильмах (Большая перемена, ностальгирующ... Бухой гнилой базар

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Гость

16:18:37 18-04-2024

По одному из каналов сейчас слово пацана идёт.

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Гость

16:51:36 18-04-2024

Во многих советских фильмах (Большая перемена,---- там, кстати, человек 20 орут в автобусе - а я всего один из вас, меня зовут рабочий класс))))

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Я только написать

17:05:19 18-04-2024

Какие то 2 типа ездят на 20ке, студенты, матерятся на весь автобус громко. Им делают замечания они агрессивно реагируют. Как бы это и не они были))

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