Россиянин пытался задушить подростка в автобусе из-за разговора по телефону
Следователи проводят проверку
05 августа 2023, 18:15, ИА Амител
В Воронеже мужчина попытался задушить подростка из-за телефонного разговора в маршрутке, сообщили в областном Следкоме.
Все произошедшее попало на видео и разлетелось по соцсетям.
"Мужчине не понравилось, что подросток разговаривал всю дорогу по телефону, он сделал ему замечание и применил к подростку насилие. В конфликт вмешались пассажиры маршрутки, которые смогли оттащить мужчину от несовершеннолетнего", – рассказали в ведомстве.
Как пишет "Газета.ру", в результате нападения у подростка оказался сломан нос, он обратился в полицию. В СК тем временем отметили, что уже проводят проверку и примут процессуальное решение по ее результатам.
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19:02:38 05-08-2023
Видать сдали нервы у мужика. Ну вообще многим бы не помешало уяснить, что в общественных местах трындеть по телефону нужно по минимуму, и только при острой необходимости. Поток словесных помоев в уши это тоже агрессия и неуважение к окружающим.
22:02:51 05-08-2023
Гость (19:02:38 05-08-2023) Видать сдали нервы у мужика. Ну вообще многим бы не помешало... А ты что такое, что бы решать как, когда и сколько людям по телефону разговаривать? Не нравится, засунь в свои ухи беруши или наушники. На крайняк вытолкни свою тушку из газельки и шуруй по холодку ножками. Я бы согласился если бы сопленку накидали по щам, за маты в эфире. Но про маты ни слова не озвучено. Да и душить не надо было бы. Всек один раз ,чтоб под глазом пенсне затемненное появилось и достаточно.
19:04:33 05-08-2023
Правильно сделал этот мужчина, задолбали со своей брехнёй по телефону . Едешь и вынужден слушать все их истории, которые не интересны никому . Особенно киргизы любят по громкой связи и с камерой . Иногда прям хочется выхватить телефон и выключить эту белиберду. Едешь иногда долго и всю дорогу слушаешь постороннюю жизнь !
21:05:04 05-08-2023
Наталья (19:04:33 05-08-2023) Правильно сделал этот мужчина, задолбали со своей брехнёй по... Вот
21:23:18 05-08-2023
Наталья (19:04:33 05-08-2023) Правильно сделал этот мужчина, задолбали со своей брехнёй по... Это не мужик, раз с подростком сцепился. Со тех, кто заведомо слабее тебя драться - это как-то низко и подло. Со взрослым мужиком этот нервный тип побоялся бы сцепиться.
22:06:14 05-08-2023
Наталья (19:04:33 05-08-2023)Иногда прям хочется выхватить телефон и выключить эту белиберду. А что мешает? Интернетная смелость в реальности умирает?
22:09:08 05-08-2023
Гость (22:06:14 05-08-2023) А что мешает? Интернетная смелость в реальности умирает? ... А вообще, Наташа, если у тебя нервы ни к черту, ходи пешком, езди на такси или велосипеде. Боюсь представить, что ты со своими детьми готова сделать, если они тебя не станут слушаться... Надеюсь их нет...
20:33:07 05-08-2023
Какое он имел право избивать и душить! Если ненормальный- в психушку или на зону! Родителям нельзя оставлять это без наказания! В следующий раз он может убить!
21:25:27 05-08-2023
Ира (20:33:07 05-08-2023) Какое он имел право избивать и душить! Если ненормальный- в ... Как же показательны все эти минусы и плюсы за комментарии. Сразу видно, сколько в Барнауле неадекватов проживает, они одобряют нападение мужика на ребенка, но минусуют того, кто это осудил. Вот и живете в заднице, потому что лучше не достойны с вашим менталитетом.
09:50:20 06-08-2023
Гость (21:25:27 05-08-2023) Как же показательны все эти минусы и плюсы за комментарии. С... Да нашим соотечественникам в мясорубке перекрутить ребёнка норм, или об пол его швахнуть, чтоб не мешался, или розочкой почикать, а силовой прием, вообще не считается. Так что да, все заслужили, все справедливо, и надежды нет, увы.
21:21:42 05-08-2023
Гость (19:02:38 05-08-2023) Видать сдали нервы у мужика. Ну вообще многим бы не помешало... Полностью с Вами согласна!!!
21:57:07 05-08-2023
Елена (21:21:42 05-08-2023) Полностью с Вами согласна!!!... Тебя пацанва в газельке обсуждала что ли, раз такая согласная вся стала?
21:55:06 05-08-2023
какой то чмырь тупоголовый на сопленка налетел... минусуйте меня полностью, поклонники чмыря. не умеете головой проблемы решать, будете чистить дорожки под присмотром людей в форме. имбицилы ведут себя намного спокойнее вас, рукоблудов.
07:43:39 06-08-2023
Сам никогда в ОТ по телефону не говорю, максимум что считаю приемлемым - ответить «сейчас не могу говорить, перезвоню». Меня самого бесят эти базары в стиле - «да ты чо, а ты чо, а она чо». Я вообще не понимаю людей, которые свои разговоры ведут при чужих людях, которым это не только не нужно слышать, но даже раздражает. Это такой колхоз-стайл. Но бить никого нельзя. Если такой пример взять, то в Барнауле каждая маршрутка стала бы ареной. Тем более взрослый мужик. Я вангую чем кончится - этот дебил будет просить прощения и снисхождения, мол нервы сдали. Слушайте, если бы всем нам было разрешено свои эмоции демонстрировать, то тогда законы все по бороде. Человек, в первую очередь, должен быть разумным, а эмоции оставь для личного потребления.
11:17:20 06-08-2023
Гость (07:43:39 06-08-2023) Сам никогда в ОТ по телефону не говорю, максимум что считаю ... Да, громкая болтовня в общественном транспорте - это невоспитанность и неуважение к окружающим. Но бить за это, да тем более того, кто явно слабее - это вообще низость и подлость.
17:28:49 06-08-2023
Сложная ситуация. Конечно чужие разговоры (особенно ни о чём и с матом тем более) не доставляют удовольствия. Но идти на рукоприкладство тоже не выход. Да и закон как ни странно, запрещает.
17:38:11 06-08-2023
Все следует уяснить, что допустимо ответить на важный звонок, а трепаться всю дорогу нельзя, это раздражает других. И рюкзаки еще снимать нужно. Так и хочется по башке невоспитанному быдлу дать. Душить не призываю, видать последняя капля у мужика была.