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Подросток погиб на соревнованиях по ММА от удара ногой в голову

В момент поединка на его голове не было шлема

05 июня 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Амурской области 16-летний подросток погиб на соревнованиях по ММА. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Мальчик вышел на поединок, а после удара ногой в голову упал. Позднее в больнице он скончался, врачи не смогли помочь.

Отмечается, что соревнования проводились по регламенту, однако подросток должен был биться в специальном шлеме, которого не было.

Правоохранители выяснят, почему спортсмен вышел на соревнования без необходимого атрибута.

Комментарии 7

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гость

08:44:55 05-06-2023

Надо еще гладиаторские бои легализовать, не ну а чо, все на пользу общества.

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Гость

09:00:15 05-06-2023

о спорт - ты жизнь

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Гость

10:18:11 05-06-2023

За шлем судья получит. И организатор. В драке удар ногой в голову вообще редкость. Короче и ниже получается быстрей. В голову это для шоу

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Гость

12:51:45 05-06-2023

Гость (10:18:11 05-06-2023) За шлем судья получит. И организатор. В драке удар ногой в г... Не для шоу, а для "очков". Главное победа.....

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Олег

12:50:03 05-06-2023

Жуть. Самцы человеков в 15 лет уже здоровые мужики, спортсмены то точно. А разве бой это не способ уничтожить противника? Если не, то это гомосятина бородатая.

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Гость

13:35:33 05-06-2023

Гость (12:51:45 05-06-2023) Не для шоу, а для "очков". Главное победа..... ... Победа,ценою в жизнь?Да твари!!Организаторы и тренер!!! Посадить таких!! А ребенка не вернуть!!!

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Гость

15:18:15 05-06-2023

Кто туда идёт вообще? Желающие самоутвердиться, ногами и кулаками добыть себе признание и доминирование? Признающие только силу как аргумент?

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