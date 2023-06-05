Подросток погиб на соревнованиях по ММА от удара ногой в голову
В момент поединка на его голове не было шлема
05 июня 2023, 08:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Амурской области 16-летний подросток погиб на соревнованиях по ММА. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Мальчик вышел на поединок, а после удара ногой в голову упал. Позднее в больнице он скончался, врачи не смогли помочь.
Отмечается, что соревнования проводились по регламенту, однако подросток должен был биться в специальном шлеме, которого не было.
Правоохранители выяснят, почему спортсмен вышел на соревнования без необходимого атрибута.
08:44:55 05-06-2023
Надо еще гладиаторские бои легализовать, не ну а чо, все на пользу общества.
09:00:15 05-06-2023
о спорт - ты жизнь
10:18:11 05-06-2023
За шлем судья получит. И организатор. В драке удар ногой в голову вообще редкость. Короче и ниже получается быстрей. В голову это для шоу
12:51:45 05-06-2023
Гость (10:18:11 05-06-2023) За шлем судья получит. И организатор. В драке удар ногой в г... Не для шоу, а для "очков". Главное победа.....
12:50:03 05-06-2023
Жуть. Самцы человеков в 15 лет уже здоровые мужики, спортсмены то точно. А разве бой это не способ уничтожить противника? Если не, то это гомосятина бородатая.
13:35:33 05-06-2023
Гость (12:51:45 05-06-2023) Не для шоу, а для "очков". Главное победа..... ... Победа,ценою в жизнь?Да твари!!Организаторы и тренер!!! Посадить таких!! А ребенка не вернуть!!!
15:18:15 05-06-2023
Кто туда идёт вообще? Желающие самоутвердиться, ногами и кулаками добыть себе признание и доминирование? Признающие только силу как аргумент?