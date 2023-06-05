Подросток погиб на соревнованиях по ММА от удара ногой в голову

В момент поединка на его голове не было шлема

05 июня 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Амурской области 16-летний подросток погиб на соревнованиях по ММА. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Мальчик вышел на поединок, а после удара ногой в голову упал. Позднее в больнице он скончался, врачи не смогли помочь.

Отмечается, что соревнования проводились по регламенту, однако подросток должен был биться в специальном шлеме, которого не было.

Правоохранители выяснят, почему спортсмен вышел на соревнования без необходимого атрибута.