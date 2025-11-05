Подросток погиб в страшной аварии на алтайской трассе с пьяным водителем за рулем

Возбуждено уголовное дело

05 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Смертельное ДТП на алтайской трассе / Фото: "Барнаул 22"

На трассе Волчно-Бурлинское – Московский в Алтайском крае ночью 5 ноября произошла авария, в результате которой погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

По данным следствия, автомобиль ВАЗ съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево. От удара машину разорвало на части. За рулем находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он выжил, его пассажир, сидевший на переднем сиденье, скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия. В отношении водителя решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что на автодороге Белоярск – Заринск в Алтайском крае водитель без прав вылетел на встречку и врезался в машину с пьяным водителем. В результате столкновения водитель первого авто скончался от полученных травм в больнице Заринска.