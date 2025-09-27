"На ногах еле стоит". В Барнауле водитель вылетел на встречку и устроил жесткое ДТП
По словам очевидцев, виновник аварии был пьян
27 сентября 2025, 17:58, ИА Амител
В Барнауле у остановки общественного транспорта "Вагоноремонтный завод" произошло жесткое ДТП. Один из водителей вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Очевидцы утверждают, что виновник аварии был пьян и еле держался на ногах.
«Он реально пьяный. Пузырь прячет в багажник. На ногах еле стоит», – комментирует ситуацию подписчик Telegram-канала.
Предварительно установлено, что 63-летний водитель Toyota ехал по бульвару 9 Января. При повороте на улицу Воровского он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем Toyota, которым управлял 43-летний мужчина.
Пострадавших нет. 63-летний автомобилист проходит освидетельствование на опьянение.
отмутузить бы так, чтоб лет 5 не мог за руль сесть, но вот закон не разрешает... посадите его пожизненно в челябу, умоляем