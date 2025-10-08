НОВОСТИПроисшествия

На Алтае водитель без прав вылетел на встречку и врезался в машину с пьяным водителем

В результате столкновения один из водителей скончался от полученных травм в больнице

08 октября 2025, 17:50, ИА Амител

Смертельное ДТП / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
Смертельное ДТП / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

На автодороге Белоярск – Заринск в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась 5 октября около 21:20 на 68-м километре трассы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, не имевший водительского удостоверения, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW Х5 под управлением 42-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения водитель "Тойоты" скончался от полученных травм в больнице Заринска. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств аварии.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП Алтайский край Заринск
Читайте также в сюжете: Смертельное ДТП

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

19:41:52 08-10-2025

А какой скончался? Без прав или пьяный? Скорее первый, думаю... Второй в силу своего состояния должен был сгруппироваться

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:07 08-10-2025

Гость (19:41:52 08-10-2025) А какой скончался? Без прав или пьяный? Скорее первый, думаю... Там написано же, что водитель тойоты, без прав.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:43:23 08-10-2025

Неплохой вариант.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:22 08-10-2025

Типичная ситуация для края. Один без прав, второй пьяный, спокойно разъезжают по дорогам. С количеством постов ДПС можно годами кататься пьяным и без прав, без риска быть остановленным.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:11 08-10-2025

По результату ДТП можно сделать вывод: половина водителей на дорогах не имеет прав, вторая половина - пьяная.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:54 08-10-2025

как они так встретились...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:34:46 09-10-2025

Это судьба.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий.

08:41:05 09-10-2025

Ну так оно и есть - половина ездит без прав, другая половина трезвыми за руль не садится.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:47 09-10-2025

Там дорога то полупустая всегда, но нашли же друг друга ....

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:47 10-10-2025

Гость (10:02:47 09-10-2025) Там дорога то полупустая всегда, но нашли же друг друга ....... Ага, дорога полупустая, только на этой полупустой регулярные лобовые, езжу там часто и каждую поездку хоть раз оттормаживаешься от этих гастелло.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров