На Алтае водитель без прав вылетел на встречку и врезался в машину с пьяным водителем
В результате столкновения один из водителей скончался от полученных травм в больнице
08 октября 2025, 17:50, ИА Амител
На автодороге Белоярск – Заринск в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась 5 октября около 21:20 на 68-м километре трассы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, не имевший водительского удостоверения, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW Х5 под управлением 42-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
В результате столкновения водитель "Тойоты" скончался от полученных травм в больнице Заринска. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств аварии.
В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
19:41:52 08-10-2025
А какой скончался? Без прав или пьяный? Скорее первый, думаю... Второй в силу своего состояния должен был сгруппироваться
21:05:07 08-10-2025
Гость (19:41:52 08-10-2025) А какой скончался? Без прав или пьяный? Скорее первый, думаю... Там написано же, что водитель тойоты, без прав.
20:43:23 08-10-2025
Неплохой вариант.
20:49:22 08-10-2025
Типичная ситуация для края. Один без прав, второй пьяный, спокойно разъезжают по дорогам. С количеством постов ДПС можно годами кататься пьяным и без прав, без риска быть остановленным.
21:27:11 08-10-2025
По результату ДТП можно сделать вывод: половина водителей на дорогах не имеет прав, вторая половина - пьяная.
22:51:54 08-10-2025
как они так встретились...
06:34:46 09-10-2025
Это судьба.
08:41:05 09-10-2025
Ну так оно и есть - половина ездит без прав, другая половина трезвыми за руль не садится.
10:02:47 09-10-2025
Там дорога то полупустая всегда, но нашли же друг друга ....
10:17:47 10-10-2025
Гость (10:02:47 09-10-2025) Там дорога то полупустая всегда, но нашли же друг друга ....... Ага, дорога полупустая, только на этой полупустой регулярные лобовые, езжу там часто и каждую поездку хоть раз оттормаживаешься от этих гастелло.