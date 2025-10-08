На Алтае водитель без прав вылетел на встречку и врезался в машину с пьяным водителем

В результате столкновения один из водителей скончался от полученных травм в больнице

08 октября 2025, 17:50, ИА Амител

Смертельное ДТП / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

На автодороге Белоярск – Заринск в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась 5 октября около 21:20 на 68-м километре трассы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, не имевший водительского удостоверения, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW Х5 под управлением 42-летнего мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения водитель "Тойоты" скончался от полученных травм в больнице Заринска. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств аварии.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.