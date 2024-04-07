До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 7 апреля
Местами ожидаются небольшие дожди
07 апреля 2024, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 7 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит +11...+16 градусов, в Барнауле будет +11...+13, а по югу +17...+22.
Также местами по региону ожидаются небольшие дожди. Ветер подует южный с переходом днем на северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
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