До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 7 апреля

Местами ожидаются небольшие дожди

07 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Жаркая погода установится в Алтайском крае днем 7 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +11...+16 градусов, в Барнауле будет +11...+13, а по югу +17...+22.

Также местами по региону ожидаются небольшие дожди. Ветер подует южный с переходом днем на северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.