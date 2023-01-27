Алтай попал в число регионов, где прогнозируют опасную погоду в ближайшее время

В регионе установится сильный ветер

27 января 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Опасную погоду прогнозируют в Алтайском крае на 27 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, в этот день в регионе установится сильный ветер, скорость которого будет достигать 23 метров в секунду.

Как отмечает метеоролог, неблагоприятные погодные условия сегодня установятся и в других регионах России, в том числе и Сибири.

По информации регионального Гидрометцентра, днём 27 января в Алтайском крае будет от -5 до -10 градусов, а в предгорьях термометры покажут от -4 до +1 градуса. Преимущественно без осадков.