Полиция проводит проверку после избиения посетителя барнаульского клуба охранниками

По словам очевидца, пострадавшего били руками, ногами и "залили" перцовым баллончиком

01 июня 2025, 10:14, ИА Амител

Видео произошедшего: "Инцидент Барнаул"

Полиция проводит проверку сообщений об избиении посетителя клуба "Опера" охранником в ночь с 30 на 31 мая. Правоохранители сообщили, что в отделе полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу зарегистрировано два сообщения граждан, которые были очевидцами произошедшего.

Ранее о происшествии сообщил паблик "Инцидент Барнаул". По словам свидетеля случившегося, молодой человек сидел за соседним столиком вместе с компанией. Один из них сильно выпил, из-за чего всех их попросили освободить заведение. Они согласились, но попросили дать им забрать вещи.

"После чего наблюдаю, как двое охранников выносят за руки и за ноги этого парня, который был в адеквате. Я вышел за ними, подлетели еще три парня из охраны и стали избивать ни за что", – заявил очевидец.

Пострадавшего били ногами, в том числе в лицо, а также залили из перцового баллончика. Судя по опубликованным кадрам, сопротивления мужчина не оказывал. После этого на место приехала скорая, которая забрала избитого.

Полиция уже проводит проверку для установления всех обстоятельств. По ее результатам будет принято процессуальное решение.