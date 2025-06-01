Полиция проводит проверку после избиения посетителя барнаульского клуба охранниками
По словам очевидца, пострадавшего били руками, ногами и "залили" перцовым баллончиком
01 июня 2025, 10:14, ИА Амител
Полиция проводит проверку сообщений об избиении посетителя клуба "Опера" охранником в ночь с 30 на 31 мая. Правоохранители сообщили, что в отделе полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу зарегистрировано два сообщения граждан, которые были очевидцами произошедшего.
Ранее о происшествии сообщил паблик "Инцидент Барнаул". По словам свидетеля случившегося, молодой человек сидел за соседним столиком вместе с компанией. Один из них сильно выпил, из-за чего всех их попросили освободить заведение. Они согласились, но попросили дать им забрать вещи.
"После чего наблюдаю, как двое охранников выносят за руки и за ноги этого парня, который был в адеквате. Я вышел за ними, подлетели еще три парня из охраны и стали избивать ни за что", – заявил очевидец.
Пострадавшего били ногами, в том числе в лицо, а также залили из перцового баллончика. Судя по опубликованным кадрам, сопротивления мужчина не оказывал. После этого на место приехала скорая, которая забрала избитого.
Полиция уже проводит проверку для установления всех обстоятельств. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
11:00:38 01-06-2025
я никогда не поверю, что до людей, которые пригли, по сути, потратить деньги, просто на ровном месте могла докопаться охрана.
видимо такая перекрытая быдлятина с тестостероном в мошонке, что у охраны выпрашивала весь вечер.
настучали по горбу и ладушки.
11:31:51 01-06-2025
Гость (11:00:38 01-06-2025) я никогда не поверю, что до людей, которые пригли, по сути, ... Так то, они работают охранниками в клубе, а не бандитами на дороге. Есть определенные правила, не нравится, что докапываются, пусть увольняются. Только все знают кто идет в охрану, особенно клубов.
18:42:17 01-06-2025
Гость (11:31:51 01-06-2025) Так то, они работают охранниками в клубе, а не бандитами на ... То есть для ВАС нормально до кого-то докапываться, до охранника, продавца, сотрудника банка??? а не нравится пусть увольняется, ну вот таким периодически и прилетает. Всё норм все справедливо. Чаще докапывайтесь глядишь конкретно прилетит.
10:20:36 02-06-2025
гость (18:42:17 01-06-2025) То есть для ВАС нормально до кого-то докапываться, до охранн... непрофессиональная охрана, нужно сменить людей. А этих проверить на не превышение своих полномочий.
10:35:36 02-06-2025
Гость (11:00:38 01-06-2025) я никогда не поверю, что до людей, которые пригли, по сути, ... У меня там брата избили, он не сопротивлялся. Шумел его приятель да, но руки не распускал. Но избили обоих и напшикали, ничего им за это не было. Охрана должна забороть, скрутить, вызвать полицию. Удары и баллончики должна применять, если не справляются. Чтобы самим не получить травмы.
11:02:29 01-06-2025
А Вам, что нужно наоборот, чтобы пьяные избивали охранников? На то они и щуки, чтобы вас карасей гонять!
18:12:35 01-06-2025
Гость (11:02:29 01-06-2025) А Вам, что нужно наоборот, чтобы пьяные избивали охранников?... На каждую щуку найдется свой рыбак, например, с электроудочкой. Когда-нибудь каждого из "охраны" отпинают так, что икать будут до старости. Такому быдлу место возле пара.., а не в охране. Пинать толпой одного лежачего много ума не надо.
19:28:53 01-06-2025
Гость (18:12:35 01-06-2025) На каждую щуку найдется свой рыбак, например, с электроудочк... вы тут призываете к террору что-ли? совсем уже куку? пьяные выпрашивали весь вечер, вы слышали ЧТО они парням в охране говорили??
10:52:35 02-06-2025
Гость (19:28:53 01-06-2025) вы тут призываете к террору что-ли? совсем уже куку? пьяные ... Так почему же парни из охраны не вызвали полицию, если видят, что пьяные ведут себя неадекватно? Сами охранники начали драку. У них что за права такие - бить посетителей7 По какому закону?
18:02:44 02-06-2025
Гость (10:52:35 02-06-2025) Так почему же парни из охраны не вызвали полицию, если видят... вызвали именно что
11:18:31 01-06-2025
Быдло барнаульское
11:21:22 01-06-2025
Все эти питейные заведения вынести за черту города и пущай они там пьют быдлячат хлещутся. Надоело это скотство в черте города. Так же как и азартные игры-придавили и правильно
14:40:39 01-06-2025
Гость (11:21:22 01-06-2025) Все эти питейные заведения вынести за черту города и пущай о... Ты себя за черту города вынеси и будет тебе успокоение.
13:15:24 01-06-2025
Не умеешь пить ешь г****. Знаю эти компании. Сидят матерятся, не дают окружающим культурно отдыхать. Скорее всего сами затеяли конфликт, а отхватив давай жашится, за что нас.
19:29:50 01-06-2025
Гость (13:15:24 01-06-2025) Не умеешь пить ешь г****. Знаю эти компании. Сидят матерятся... Ага , и потом культурные люди их бьют за такое поведение
14:36:52 01-06-2025
В охранники идут те, кого даже во фсин не взяли
18:37:29 01-06-2025
Гость (14:36:52 01-06-2025) В охранники идут те, кого даже во фсин не взяли... Прикинь знаю случай наоборот из охраны в росгвардию взяли
14:39:25 01-06-2025
Что охрана быдло поганое, что посетители гадюшников типа Опера такое же быдло. Это был типичный барнаульский жабогадюкинг. Приличных заведений в городе нет. Клубы выродились в такие вот «оперы», куда омерзительно даже подумать зайти. Из ресторанов либо советская классика а-ля Хотел Барнаул с парчей, позолотой, Кисловым на звуке и отбивными как подошва ботинка, либо типичные кабаки формата торгового центра. Относительно прилично посидеть можно только в Заречье, но там на улице комары размером с голубей. И даже в Тринашке уже возможны эксцессы, когда некоторые завсегдатаи переберут смелой воды. В Барнауле нет смысла куда то ходить в общепит, удовольствия не получишь. А по случаю в Опере можно сказать только одно - все кто там находились знали куда пришли.
18:48:07 01-06-2025
Гость (14:39:25 01-06-2025) Что охрана быдло поганое, что посетители гадюшников типа Опе... ой ли, а были ли такие клубы спокойные с 1995 по 2012 (позже я уже крайне редко бывал где-то) назовите хоть один клуб в Барнауле где было всё спокойно. Был от Русского чая до Хауса))
18:05:28 02-06-2025
гость (18:48:07 01-06-2025) ой ли, а были ли такие клубы спокойные с 1995 по 2012 (позж... Фаворит, Пилот, Бункер - ВОТ где была реально клубкультура, диджеи зверипросто !!! классные гоугоу, движ, даже из англии приезжали тусовщики! а теперь все загасилось до уровня пивнушки-с-кисловым
19:30:24 01-06-2025
Гость (14:39:25 01-06-2025) Что охрана быдло поганое, что посетители гадюшников типа Опе... в Ползунова сходите, там хорошо. в Гринвич
23:52:30 01-06-2025
Я,не первый раз слышу ,что охранники ,что хотят ,то и делают от посетителей этого заведения,ну на видео все ясно...