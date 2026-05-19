Новое объединение планирует привнести порядок и законность в нынешнее положение дел в СНТ

19 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Огород / Фото: amic.ru

Садово-огородная пора в Алтайском крае уже стартовала, а в 2026 году она, вполне вероятно, будет не просто жаркой, но и в какой-то мере политизированной. В регионе появилась новая общественная организация "Союз садоводов Алтая", намеренная объединить владельцев участков в СНТ и повести их на борьбу с распространенными, по мнению руководства союза, проблемами этой сферы. Каких целей хочет добиться новое объединение и что думают о призыве "садоводы всего края — объединяйтесь" в самих СНТ — выяснял корреспондент amic.ru.

Закон и беспорядок

Союз садоводов Алтая появился совсем недавно: его зарегистрировали в апреле 2026 года. Александр Кузнецов, ставший во главе объединения, по его собственным словам, занимается садовыми проблемами уже 17 лет. Нынешнее — судя по всему, не особенно устраивающее Кузнецова, — положение дел общественник отчасти связывает с изменениями в федеральном законодательстве.

В 2019 году на федеральном уровне был принят закон 217-ФЗ ("О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

«Закон создал некий шаблон взаимодействия, носящий, на мой взгляд, "рамочный" характер. Большинство вопросов урегулировано, но часть специфических и узких — нет», — убежден Кузнецов.

Эти нерешенные вопросы отдали на откуп самим садоводствам: те могут разбираться с ними в рамках собственных уставов. Однако происходит это не везде, и на местах из-за этого нередко возникают различные проблемы.

Одной из самых острых из них глава организации называет невозможность собрать "очный" кворум для принятия тех или иных решений. В особенности — в больших садоводствах. Из-за этого СНТ вынуждены прибегать к заочному голосованию, которое на практике становится совершенно непрозрачным.

«Якобы чтобы не нарушать закон о персональных данных, председатели сами собирают бюллетени и носят их с собой», — пояснил Кузнецов.

Такая ситуация, по словам общественника, вызывает у людей возмущение: они не могут получить необходимую информацию о голосовании. И само заочное голосование от этого становится менее легитимным.

«Кто подсчитывает голоса? Тоже председатель. И бюллетени он никому на руки не отдает: там же персональные данные», — отмечает общественник.

Власть — далеко

Графики работы председателей СНТ, как отмечает Кузнецов, также остаются на усмотрение самих садоводов. Однако из-за вышеуказанных проблем с принятием решений часы приема становятся фактически произвольными. "Достучаться" до главы СНТ, особенно если в товариществе есть конфликты, становится очень непросто: председатели начинают "прятаться".

«Если какой-то неудобный вопрос — пригласи садоводов, инициативную группу, правление и обсуди с ними. В основном вопросы сводятся к чему: мы сдали деньги, а куда и на что они пошли? Я не вижу проблем сделать читабельный документ и объяснить, как расходуются средства», — сообщил Кузнецов.

Сама форма отчета, опять же, остается на усмотрение СНТ, и, по оценке общественника, нередко ведется "кто во что горазд". Детализации этих вопросов в федеральном законодательстве, по словам Кузнецова, не хватает.

Кроме того, Кузнецов сетует на малую активность властей различного уровня "садовой сферы".

«Инициативные группы в садоводстве поливают друг друга грязью и как [муниципальной] администрации на это реагировать? В этом плане, я считаю, властям нужно доверять профессиональным объединениям, союзам и так далее», — убежден общественник.

Однако администрации, по словам Кузнецова, вместо этого предпочитают просто устраняться от участия в спорах в СНТ. Так, администрация не пользуется правом провести внеочередное собрание.

Учить и помогать

Планы у союза — по-настоящему грандиозные. Например, Кузнецов рассказал о замыслах по созданию рейтинга садоводств: по аналогии с рейтингами управляющих организаций.

«Люди должны знать, в каких садоводствах дела обстоят плохо, а с каких можно брать пример», — заявил общественник.

В Союзе садоводов Алтая также планируют наладить обучение для председателей СНТ и рядовых членов этих организаций. Реализовать его намерены ближе к зиме, когда у людей будет больше времени. Кроме того, у объединения пока нет лицензии на образовательные услуги.

Следующая идея — пожалуй, самая масштабная. Это "единое окно" или, как еще его назвал глава организации, "МФЦ для садоводов". В союзе, согласно заверениям Кузнецова, будут работать технические специалисты, которые помогут садоводам составлять обоснованные сметы необходимых в СНТ работ, а также оценивать выполненные работы при их приемке. Что позволит сделать финансовые вопросы более прозрачными.

Фактически специалисты организации помогут выстроить процесс поиска подрядчиков для СНТ по тем же лекалам, что и государственные и муниципальные закупки. Кстати, есть у объединения и интерес к "большой" политике, что наводит на мысль: в "выборный" год союз зарегистрировали не случайно.

«Наша задача — аккумулировать предложения садоводов и разбивать их на блоки и далее, с учетом коллективных обращений и петиций, обращаться в различные партии. Я бы не сказал, что мы выделяем какие-то партии, мы обращаемся ко всем. Но мы понимаем: чтобы идеи не потонули среди предвыборных обещаний, нужно, чтобы какая-то партия заключила с нами генеральное соглашение», — сообщил Кузнецов.

По словам общественника, в ближайшее время название такой партии-союзника уже может стать известно.

Не чинить несломанное

В самой отрасли СНТ перспективы объединения видят по-разному. Есть, например, те, кто абсолютно уверен: идея "не взлетит".

«Какой у объединения будет "функционал"? Председатели со своей работой вполне справляются, а если что-то и нужно — мы работаем с городской администрацией», — заявил председатель барнаульского СНТ "Дружба" Михаил Комаров.

Все опытные главы СНТ, по мнению Комарова, без проблем ищут подрядные организации и не нуждаются в посредниках, а также прекрасно разбираются в законодательстве и уставах своих садоводств. Кроме того, председатель подчеркнул: Союз садоводов в регионе уже есть, или, как минимум, был.

Речь идет о региональном отделении общероссийской организации "Союз садоводов России". Возглавляет его общественник Владимир Марков.

Финансовой поддержки новый союз, по мнению Комарова, оказать не сможет. Что же касается пробелов в законодательстве — то тут, по мнению садовода, должны работать "государственные люди".

Вместе победим

Потенциальные сторонники союза среди глав СНТ тоже есть.

«Я ходил на собрание председателей СНТ в городской администрации. Действительно, есть проблемы, которые председатели по одному решить не смогут. А вместе, сообща все может получиться», — убежден председатель СНТ "Меланжист" Андрей Чубаров.

Чубаров, однако, выделяет в качестве главной беды садоводств совсем не недостатки закона или трудности в управлении. Все гораздо прозаичнее: СНТ мешают неплательщики и проблемы с информированием.

«Люди покупают участки, оформляют их через МФЦ, а у нас об этом никаких сведений», — сообщил Чубаров.

Такие новоселы, опять же, не платят взносы. И руководству СНТ приходится искать различные способы работы с ними.

Покажет время

Наконец, позицию "неуверенности" озвучила барнаульский юрист Марина Телегина, работающая сразу с несколькими СНТ.

«Какова конечная цель организации и кто туда пойдет?» — задается вопросом Телегина.

Как отмечает эксперт, сейчас попросту непонятно: станет ли новое объединение инструментом помощи или будет мешать работе, потворствуя самым ретивым жалобщикам среди садоводов. При этом новый союз, по мнению юриста, теоретически мог бы помочь решению вопросов инфраструктуры СНТ: проблемам с газификацией и электроснабжением.

Кстати, на вопрос о том, какие проблемы являются самыми частыми для садоводств, Телегина первой бедой также назвала все ту же низкую собираемость взносов. А управленческие проблемы, по мнению юриста, объясняются банальным отсутствием у председателей опыта, а не злым умыслом.

«Председатель потратил деньги, чтобы засыпать яму на дороге, вместо того чтобы, например, проложить трубу. А ему говорят: "нецелевое использование денежных средств". Но ведь проблемы садоводства нужно решать по факту [их появления]», — убеждена Телегина.

Это, конечно, заставляет задуматься о том, насколько в действительности актуальны для рядового члена СНТ проблемы, отмеченные Союзом садоводов. Впрочем, юридически организация совсем юна — ей всего лишь два месяца. И к чему приведет ее работа (и не исчезнет ли она после грядущей избирательной кампании) — станет понятно лишь в будущем. И не самом ближайшем.

Напомним, в 2025 году в краевом парламенте приняли поправки в региональное законодательство, которые позволяют СНТ получать статус самостоятельных населенных пунктов с собственными бюджетами. Кроме того, садоводства получили возможность входить в состав существующих населенных пунктов.