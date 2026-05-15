Большая часть привычных всем железных люков в земле находится на своем месте полностью нелегально

15 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Погреб в Барнауле / Фото: Ярослав Жоган / amic.ru

Вместе с самовольно установленными гаражами и бесхозными инженерными сетями "лихие 90-е" оставили российским городам и другое сомнительное наследство: хаотично расположенные во дворах погреба-"землянки". Хотя эти сооружения отходят в прошлое, они нередко превращаются в источник проблем (и, по мнению некоторых граждан, попросту портят облик дворов). Почему самодельные "складские ячейки" все еще можно увидеть в Барнауле и других городах, каков их законный статус и нужно ли с ними бороться — выяснял корреспондент amic.ru.

Дворовые "капканы"

Главная "погребная" проблема сегодняшнего дня — то, что эти сооружения регулярно проваливаются и превращаются в глубокие ямы, нередко — с острой "начинкой" в виде элементов конструкций, поддерживавших погреб в прошлом. Падение в такую яму чревато очень серьезным вредом здоровью. А со стороны эту ловушку можно и попросту не заметить. Особенно в темноте.

О таком провале в мае писали жители дома № 32 по улице Глушкова в сообществе "Инцидент Барнаул".

«Жители неоднократно обращались в управляющую компанию "Фактория" и администрацию с просьбой оградить опасный участок и провести ремонтные работы, однако реакции не последовало, кроме сигнальной ленты. Дети продолжают играть рядом с угрозой, а родители опасаются за их безопасность», — сетует подписчик сообщества.

Многие комментаторы, однако, весьма критически отнеслись к обращению обеспокоенного горожанина в УК.

«Сами погреба выкопали, а теперь УК или администрация должны решить вашу проблему», — отвечает автору поста другой подписчик.

И в такой позиции есть здравое зерно. Или даже целый зерновой склад: правовой статус у погребов отсутствует. Эти конструкции в основной массе фактически незаконны, а создавали их действительно жильцы многоквартирных домов по своей инициативе.

Кстати, поднимали тему погребов в соцсетях и до этого. Например, на это явление жаловался еще в 2024 году подписчик Barnaul 22.

«Вас не бесят погреба около многоэтажных домов, выкопанные как попало? Почему [владельцев] никто не наказывает за самовольный захват муниципальной земли? Автомобилиста, заехавшего на газон колесом, штрафуют — правда, редко сейчас. А вот этих "хозяев окопов" никто и никак», — негодовал горожанин.

Навсегда вне закона

Легализовать большую часть погребов практически невозможно. В основном сооружения находятся на придомовой территории. А значит, для любых манипуляций нужно согласие собственников жилья.

Также регистрация погреба ведет за собой уменьшение принадлежащей дому территории. Как поясняет юрист Дмитрий Кондратов, согласно Жилищному кодексу, уменьшаться имущество дома может лишь на основании 100%-го согласия собственников. А получить его почти невозможно.

«Всегда найдутся собственники, которые будут настроены категорически против», — убежден Кондратов.

Попыток законодательно навести порядок в этой сфере, аналогичных гаражной амнистии, тоже не было. При этом, по словам депутата АКЗС и эксперта по коммунальным вопросам Людмилы Сусловой, когда-то погреба все же имели "полулегальный" статус.

Их владельцы даже платили районным администрациям за размещение "временных сооружений", которыми тогда были признаны эти объекты. Было это очень давно: во времена, когда земельные участки в городах еще не "размежевали", прикрепив большую часть к многоквартирным домам.

Сейчас, по мнению Сусловой, также было бы правильно, чтобы собственники таких конструкций платили какие-то деньги за пользование территориями многоквартирных домов. Однако эту тему, по словам депутата, в управляющих организациях просто предпочитают не трогать.

Стиль 90-х

Кстати, о давних временах. Большинство специалистов сходятся во мнении: погреба, устроенные по принципу "глубокая яма с железной крышкой", появились в 1990-х годах. Законность население страны тогда нередко не волновала: на повестке стоял куда более важный вопрос выживания. Погреба копали все желающие — было бы место и стройматериалы.

В советское время создание таких землянок, как отмечает Людмила Суслова, было невозможным — никто не позволил бы просто так устраивать раскопки во дворе жилого дома.

«У нас доходило до чего — перекапывали детские площадки. Есть примеры, когда под детскую площадку остался лишь маленький пятачок, а весь остальной двор занят погребами», — рассказала о масштабах рытья погребов Людмила Суслова.

"Долгожительству" погребов способствует целый ряд факторов. В первую очередь то, что, в отличие от тех же гаражей, погреба не занимают много пространства, и, несмотря на потенциальную угрозу, не слишком-то мешают людям. До тех пор, пока не провалятся, превратившись в опасные ямы.

Так, например, в управляющей компании "ПКС" отмечают: проблем с данным видом имущества обычно не возникает. Если же погреб провалился, его просто зарывают. Не возникает в таких случаях и конфликта с собственником: если "землянка" уже рухнула, собственнику она, как правило, не нужна.

Копать — опасно

Не менее надежно защищает погреба и правовой вакуум вкупе с особенностями законодательства. Как отмечает Людмила Суслова, желающих взяться за их снос сейчас просто не находится. У УК и ТСЖ, по словам политика, даже нет нужных полномочий.

Проблемы со сносом погребов могут возникать даже при наличии судебного решения из-за хранящего в них имущества. Что, отчасти, напоминает ситуацию с теми же незаконными гаражами.

«Есть судебное решение о сносе гаража. Он стоит под замком. Приезжают приставы — и не рискуют его демонтировать: что, если в гараже автомобиль и что-то с ним случится? Собственник гаража тоже это понимает и просто не выходит на связь», — описала существующий парадокс Суслова.

И даже решение жильцов многоквартирного дома о сносе погреба не снимает данную проблему. Как отмечает Дмитрий Кондратов, погреб во дворе одного дома может принадлежать жителю соседнего дома или человеку, который уже продал квартиру, но продолжает пользоваться сооружением. Такие случаи создают дополнительные сложности из-за необходимости разыскать собственника погреба.

Но и полностью неразрешимой проблема, по мнению Кондратова, не является. Юрист предлагает конкретный алгоритм устранения таких конструкций (который, конечно же, может натолкнуться на вышеописанные препятствия).

«По большому счету путь такой: выявлять собственника, письменно предупреждать о необходимости убрать погреб и, если он ничего не делает, то, заручившись поддержкой общего собрания жильцов, обращаться в судебные органы», — поясняет Кондратов.

После чего устранение погреба можно осуществить под наблюдением и при участии судебного пристава. Но, как отмечает юрист, это длинный, непростой и дорогой путь.

Решение не нужно?

Дальнейшая перспектива у "диких" погребов, похоже, одна: забвение и исчезновение. Найти сведения о случаях того, чтобы кто-то пытался обустроить новую "копанку" в Барнауле или других городах в наши дни не удалось. Да и представить себе подобное во дворе современного ЖК — нередко огороженном — получается с трудом.

Старые же погреба понемногу забываются. Отсюда и ситуации, когда то или иное сооружение обрушилось. В связи с чем одним из путей решения различных "погребных" вопросов может быть намеренный отказ от каких-либо шагов.

«Пусть доживают свой век. Каким-либо образом их нормативно регулировать я не вижу смысла», — отмечает Людмила Суслова.

Согласен с этим подходом и Дмитрий Кондратов. По его словам, выжидательная позиция действительно может быть оправданна все из-за того же имущества в погребах.

«Погреб мог быть не нужен никому и никогда, а потом вдруг появится собственник и скажет, что там хранилась черная икра, три тонны, на миллион долларов», — иронизирует юрист.

Сами владельцы погребов, впрочем, также нередко оказываются пострадавшими. Как отмечает Кондратов, первое, что нужно сделать, если погреб "неожиданно" снесли и пострадало имущество, — это вызвать полицию. В возбуждении дела, по словам юриста, скорее всего, откажут, однако у пострадавшего все же будет на руках хоть какой-то документ о потере имущества. После этого ему необходимо найти ответчика: того, кто проводил работы. И к нему уже могут быть адресованы различные претензии.

Любопытно также, что, несмотря на выход погребов из моды, какой-то интерес к ним, вероятно, все еще существует. На портале Avito можно увидеть далеко не единичные объявления о продаже этого имущества. Однако они по каким-то причинам продаются как "машино-места". Цена такого объекта — в среднем порядка 10 тысяч рублей. Впрочем, на продаже, как правило, оказываются достаточно основательные сооружения из металла и бетона (пусть и расположенные посреди дворов).Однако наличие предложения совсем не означает, что на погреба существует спрос. Не исключено, что владельцы этого имущества просто стараются избавиться от ставшего ненужным "актива". О чем свидетельствует и довольно скромная стоимость этой "недвижимости": она вполне сопоставима со стоимостью полугодичной аренды "официальной" складской ячейки.

Напомним, в апреле 2026 года россиянам рассказали об уголовном наказании за самозахват парковочного места. Адвокат МКА "Закон и Решение" Зульфия Атаханова объяснила: земля во дворах принадлежит всем собственникам квартир. Сам по себе захват чреват административной ответственностью, но если из-за перекрытия соседи не могут выехать или нет проезда для экстренных служб, может наступить ответственность уголовная.