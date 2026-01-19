В России могут изменить требования к садовым участкам

В России хотят упростить оформление общего имущества СНТ, для этого готовятся новые поправки в закон о садоводствах

19 января 2026, 07:30, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Власти России планируют в текущем году уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также существенно упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом свидетельствуют документы правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Подготовкой соответствующих законодательных поправок занимается Росреестр. Изменения предполагается внести в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Проект планируют представить в правительство уже в марте этого года, а в ноябре – внести на рассмотрение в Государственную Думу.

Одна из ключевых новаций касается правил включения земельных участков в границы территорий садоводства. Сейчас закон запрещает включать в такие границы участки, которые принадлежат лицам, не являющимся учредителями товарищества, – за исключением земель государственной или муниципальной собственности.

Новый проект сохраняет запрет на включение таких участков в создаваемую территорию, но допускает их включение в границы уже действующей территории – при наличии согласия самих собственников.

«Кроме того, законопроект направлен на упрощение процедуры оформления права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ. К такому имуществу относятся все участки общего назначения на территории товарищества: дороги и проезды, спортивные и детские площадки, скверы, контейнерные площадки, инженерные коммуникации и иные подобные объекты», – указано в публикации.

На текущий момент закон требует для оформления общей собственности провести собрание членов СНТ, рассчитать доли каждого собственника и зарегистрировать право в Росреестре.

Поправками предлагается установить, что право собственности на общее имущество возникает автоматически – с момента постановки этого имущества на государственный кадастровый учет в Росреестре. Это существенно сократит время и бюрократическую нагрузку для садоводов.

В ведомстве отмечают, что поправки также позволят четче отрегулировать механизмы передачи общего имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям – например, электросетевым или газовым компаниям.

Ранее сообщалось, что инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду стали нерентабельными. Аналитики предупреждают, что идея купить квартиру в ипотеку и сдавать ее больше не работает.



