В России запретили продавать землю отдельно от дачи

Кроме того, теперь собственники не могут делить между собой жилые и садовые постройки

01 сентября 2025

Россиянам, владеющим дачными участками, запретили продавать дома отдельно от земли, а также делить между собственниками жилые и садовые постройки. Нововведения вступили в силу с 1 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Теперь, согласно закону, дачникам запрещено:

продавать жилые и садовые дома, хозяйственные и другие постройки отдельно от участка;

разделять жилые и садовые дома, а также хозпостройки и гаражи между собственниками;

создавать садовые участки там, где запрещено ведение садоводства или огородничества для собственных нужд (например, на землях сельскохозяйственного назначения).

Помимо этого, в законе уточняются понятия "садовый земельный участок", "хозяйственные постройки", "имущество общего пользования" и "взносы". Также введено более четкое разграничение "коллективного" и "индивидуального" садоводства и огородничества.

Напомним, с 1 сентября дачникам также запретили заниматься бизнесом на участках. Запрет, главным образом, коснулся открытия хостелов, гостиниц или аренды жилья на территории садоводства, но затронет и торговлю урожаем с грядок. Разводить на даче кур или кроликов на продажу теперь будет нельзя. Как и открывать мастерские, склады, автосервисы и другие коммерческие объекты.