Согнулся и уже не разогнулся. Как работать в огороде, чтобы не угодить в больницу
Дачный сезон — время повышенного риска для тех, кто не знает меры в труде, говорят алтайские врачи
30 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
В Алтайский край наконец-то пришла настоящая весна, а температура воздуха днем стабильно держится выше 20 градусов. Естественно, для дачников это значит лишь одно — самое время заняться своими участками. Но в этом деле важно знать меру, предупреждают алтайские врачи. Если без раскачки согнуться на грядке буквой "Г" и провести так несколько часов, последствия могут быть самыми разными: от болей в спине до инфаркта или инсульта.
"С корабля на грядку"
Вызовы скорой помощи в дачные поселки в разгар сезона — это не редкость, говорят врачи. По их словам, чаще всего главной причиной становится то рвение, с которым огородники берутся за дело.
«Люди приехали и сразу начинают копать, что-то делать. Представьте, человек всю зиму просидел дома, никакой активностью не занимался, а тут "с корабля на бал". Согнулся буквой "Г", опустил голову вниз и находится в таком положении несколько часов. А потом и спина болит, и другие проблемы со здоровьем появляются», — говорит врач-невролог краевой клинической больницы Денис Иванов.В "огородный" режим нужно входить постепенно, настаивает терапевт отделения профилактики городской поликлиники № 3 Вера Карпова. Лучше растянуть работу на несколько этапов, но сберечь здоровье.
«Наши дачники не умеют себя ограничивать, не знают края. А ведь любой физический труд требует разминки, постепенного "врабатывания". Нельзя взяться за лопату и разом вскопать всю сотку. Нужно учиться себя контролировать. При физической нагрузке мы не должны испытывать лишней одышки, а усталость не должна переноситься на следующий день. Можно контролировать себя по пульсу — на фоне нагрузки превышение должно быть не больше 50-70%», — советует врач.Специалист также напоминает о вреде перегрева и теплового удара. В разгар дня солнечные лучи слишком агрессивны, поэтому находиться под ними опасно. Для тяжелой работы лучше выбирать утреннее и вечернее (после 16–17 часов) время.
Инфаркт, инсульт и многое другое
Конечно, самая большая опасность при работе на даче — обострения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Дениса Иванова, многие огородники неосознанно делают все, чтобы это обострение случилось.
«Все факторы собираются в один большой комплекс: жара, физическая нагрузка, обезвоживание. На этом фоне кровь может сгущаться, что способствует тромбообразованию. Комплекс этих факторов может вызвать инсульт у человека с гипертонической болезнью», — говорит невролог. Может от чрезмерного физического труда и давление "подскочить". Невролог с сожалением замечает: некоторые дачники игнорируют даже очевидные признаки инсульта.
«Если рука или нога онемела, нарушилась речь, не надо думать, что вы посидите в тени и все пройдет. Это главные симптомы инсульта, нужно немедленно вызывать скорую помощь», — подчеркнул специалист.
Самые большие любители поработать на даче — это люди в возрасте, замечает главный внештатный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина. Как правило, у них уже есть сопутствующие заболевания.
«К примеру, гипертоников в крае, по официальным данным, около 600 тысяч. Они должны постоянно лечиться, принимать препараты для контроля давления. Никаких перерывов делать нельзя», — говорит врач. У таких людей тяжелый труд на грядке под палящим солнцем способен вызвать целый спектр недугов: от нарушения сердечного ритма до инфаркта миокарда.
«Инфаркт может подкрасться незаметно. Пациент может жаловаться на интенсивные загрудинные боли, которые не утихают и не проходят от приема анальгетиков. Другой симптом — онемение левой половины тела, вплоть до пальцев на руке. Еще один явный признак — характерная давящая боль, которую раньше называли "грудной жабой". Могут быть и, казалось бы, неспецифические симптомы. К примеру, у человека резко начало ломить зубы. При определенной локализации инфаркт может сопровождаться тошнотой и рвотой», — рассказала медик.
При этом нередко встречаются случаи, когда человек с инфарктом отказывается от госпитализации, говорит кардиолог.
«Мы всегда задаем вопросы медикам скорой: почему в диагнозе стоит "инфаркт", а пациент отказался от госпитализации? Те разводят руками, ведь пациенты имеют на это право. Но хочу подчеркнуть, что эти люди так или иначе оказываются у нас», — говорит Ефремушкина. При любых тревожных симптомах, начиная с непроходящей одышки и заканчивая острой болью, специалист советует как можно скорее вызывать скорую. Тянуть и медлить нельзя: чем раньше приедут медики, тем больше шансов полностью восстановить функцию сердечной мышцы.
Осторожнее с травой
С началом тепла прибавляется работы и у дерматологов. В Алтайском крае немало растений, которые вызывают раздражения, дерматиты и даже ожоги, говорит главврач краевого кожно-венерологического диспансера Аннетта Айбазова.
«Чаще всего мы видим поражения от борщевика, который очень распространен в Алтайском крае. Это очень опасное растение, которое может достигать четырех метров в высоту. Его легко можно отличить по специфическим зонтикам: в них и содержится то, что опасно для человека. На коже появляется зуд, раздражение, жжение. Уже через пять-семь минут могут появиться волдыри с жидким содержимым, а через несколько дней начинают возникать раны. Может быть субфебрильная температура», — говорит специалист.Главная мера предосторожности — закрытая одежда. Но если контакт с борщевиком уже был, пораженное место нужно быстро промыть и наложить средство от ожогов, а сверху — холодный компресс. Также следует выпить антигистаминный препарат. Вскрывать волдыри с жидкостью ни в коем случае нельзя — они должны пройти сами. Если пораженный участок долго не заживает, нужно обратиться к врачу.
Впрочем, хватает и другой растительности, из-за которой у дачника могут начаться проблемы с кожей. Даже обычная газонная трава может оказаться аллергеном для какого-то конкретного человека. Дерматолог настоятельно рекомендует прятать все пораженные участки от солнечных лучей. В противном случае нарушенная пигментация может не восстановиться.
Само солнце тоже крайне опасно для кожи, а у некоторых может вызывать аллергическую реакцию. Айбазова советует позаботиться о себе: прятать уязвимые места под одеждой или использовать защитные кремы.
"Отделяйте труд от отдыха"
Идеальным вариантом врачи считают заблаговременную подготовку к дачному сезону. Они рекомендуют пройти диспансеризацию, чтобы медики дали все необходимые рекомендации.
Если же у вас уже есть хронические заболевания, следует посетить врача в рамках постоянного диспансерного наблюдения. Самое главное — продолжать соблюдать все рекомендации и ни в коем случае не прекращать прием лекарственных препаратов.
Другие советы дачникам от алтайских врачей:
- Помните, что работа в огороде — это в первую очередь труд, а не отдых. Важно делать перерывы. В идеале воспринимать хлопоты на грядках как полноценный рабочий день — не более восьми часов.
- Не забывайте полноценно питаться три-четыре раза в день.
- Пейте достаточное количество жидкости. Это должна быть обычная вода, а не сладкие напитки.
- Возьмите с собой аптечку, в которой должны быть ваши постоянные лекарства, обезболивающие и набор для оказания экстренной помощи.
- Если у вас есть хронические заболевания, предупредите родственников о том, что поехали на дачу. Телефон всегда должен быть под рукой, чтобы в любой момент вы могли позвонить и попросить о помощи.
- Трезво оценивайте свои возможности. Если объем дачных работ непомерно большой, лучше возьмите с собой помощников, а не пытайтесь все сделать в одиночку.
09:13:05 30-04-2026
жЭсть. Ну его в пень! Пиво, шашлык, и баста - достаточно упражнений
09:54:34 30-04-2026
годная статья! хватит уже убиваться на своих дачах
10:01:20 30-04-2026
111 (09:54:34 30-04-2026) годная статья! хватит уже убиваться на своих дачах... Дачные подвиги - это тоже из разряда псевдогероизма и культа смертельных достижений. Примерно как литр водки выжрал - молодец! мужыг! За два часа до Горного доехал - красавец, всех обогнал! Катунь переплыл - все девки твои, если вернулся! Гектар вскопал - офгенский хозяин! Ну, правда уже бывает посмертно.
10:14:16 30-04-2026
а зачем самому то копать? позови тракториста он все вспашет да и все. Семена только кидай да шашлык жарь
11:47:33 30-04-2026
Гость (10:14:16 30-04-2026) а зачем самому то копать? позови тракториста он все вспашет ... у большинства участки 4 сотки.
и все равно исхитряются уработаться...
18:16:30 30-04-2026
вскопать прополоть убрать мусор - час стоит 1,500 р. + - рабочих УЙМА переполнено предложениями любая площадка. странные эти убитые огородники вот реально