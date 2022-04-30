Алтайские либерал-демократы потребовали разобраться с дорожными проблемами в Рубцовске

29 апреля на очередной сессии АКЗС депутаты рассмотрели вопрос о назначении Игоря Левина на должность начальника ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Западное ДСУ». Левин занимает этот пост с 2019 года, под его руководством выполняется ремонт дорог в Рубцовске.

О рубцовских дорогах в крае известно давно, и не с лучшей стороны. Накануне сессии во время заседания фракции ЛДПР депутат Ирина Шудра, курирующая по партийной линии Рубцовск, задала ряд вопросов, которые накопились у горожан за три года работы Игоря Левина. Так, около двух тысяч человек подписали петицию и просят вмешательства краевых властей в решение проблемы с дорогами, а также создания независимой экспертной группы для проверки дорожных сетей Рубцовска.

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Прочее Депутат от ЛДПР Ирина Шудра помогает решать вопрос с дорогами в Рубцовске

Во время заседания помощник депутата АКЗС Никита Столповский лично вручил обращение рубцовчан замминистра транспорта Алтайского края Дмитрию Коровину. Конструктивных и конкретных ответов от Левина во время заседания фракции услышать не удалось, сообщает пресс-служба либерал-демократов. Выяснилось, что значительная доля ответственности за «дорожный беспредел» в Рубцовске лежит на заказчике, то есть администрации города.

После этого вопросов появилось ещё больше, но кому их задавать — непонятно. В итоге фракция ЛДПР не стала поддерживать кандидатуру Игоря Левина и воздержалась от голосования. Партийцы полагают, что необходимо всестороннее разбирательство сложившейся в Рубцовске ситуации с дорожно-ремонтными работами, их качеством, сроками и финансированием.