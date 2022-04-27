Алтайский край намерен сотрудничать с Калмыкией в сферах туризма, бизнеса и агропромышленного комплекса

Алтайский край и Республика Калмыкия готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество. Об этом 26 апреля в ходе рабочей встречи в Барнауле заявили главы регионов Виктор Томенко и Бату Хасиков.

Политики обсудили вопросы совместного развития отраслей агропромышленного комплекса и сельхозмашиностроения, а также назвали перспективным туристическое направление — в частности, санаторно-курортный комплекс.

Кроме того, они указали на необходимость налаживания контактов между бизнес-сообществом для наращивания долгосрочных кооперационных связей и нахождений новых рынков сбыта.

«Губернатор Алтайского края и Глава Республики Калмыкия дали поручения своим командам детально проработать направления дальнейшего двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Напомним, 26 апреля глава Калмыкии Бату Хасиков также побывал на открытии чемпионата и первенства России по кикбосингу в Барнауле.