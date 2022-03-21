МИД РФ: отношения с США оказались «на грани разрыва» из-за слов Байдена о Путине

Слова президента США Джо Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником», ставят отношения США и РФ на грань разрыва. О последствиях подобных заявлений предупредили в МИД России, сообщает ТАСС.

В ведомстве указали на неприемлемость подобных заявлений. Кроме того, посол США в России был вызван в ведомство, ему вручили ноту протеста.

Кроме того, как отметили в МИД РФ, при обсуждении актуальной двусторонней проблематики перед послом был «остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования».