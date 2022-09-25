Мобилизация в Крыму завершится 25 сентября, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооружённым силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», — написал он в своём Telegram-канале.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

В Барнауле 25 сентября прошла первая отправка мобилизованных в воинские части.