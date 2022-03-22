Навального осудили на девять лет по делу о мошенничестве и оскорблении суда
Наказание избрали с учетом наличия у Алексея прошлых судимостей
22 марта 2022, 20:32
Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Об этом сообщает ТАСС.
«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — огласила приговор судья Маргарита Котова.
Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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