Полная версия выступления Владимира Путина на концерте в честь воссоединения Крыма с РФ

18 марта президент России Владимир Путин выступил с речью на концерте по поводу годовщины воссоединения Крыма с Россией в московских «Лужниках». Трансляция выступления главы государства внезапно прервалась, однако с Владимиром Владимировичем все в порядке — согласно видео, которые сняли зрители, глава государства договорил и спокойно ушел со сцены.

Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступление прервалось из-за технического сбоя на сервере. В момент прерывания Путин говорил о том, что день начала спецоперации РФ на Украине, 24 февраля, совпал с днем рождения одного из выдающихся военноначальников.

«Так получилось что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военных начальников причисленных к лику святых Федора Ушакова который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда», — эти слова не успел договорить президент.