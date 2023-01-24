Герасимов: систему мобилизационной подготовки в России пришлось исправлять на ходу

По словам начальника Генштаба ВС РФ, таких мероприятий в стране не проводили со времён ВОВ

24 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому всё пришлось исправлять на ходу, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В беседе с "АиФ" он напомнил, что таких мероприятий в стране не проводили со времён Великой Отечественной войны.

"Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось всё исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – сказал Герасимов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему приказ о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на её завершение.