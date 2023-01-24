НОВОСТИПолитика

Герасимов: систему мобилизационной подготовки в России пришлось исправлять на ходу

По словам начальника Генштаба ВС РФ, таких мероприятий в стране не проводили со времён ВОВ

24 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому всё пришлось исправлять на ходу, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В беседе с "АиФ" он напомнил, что таких мероприятий в стране не проводили со времён Великой Отечественной войны.

"Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось всё исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – сказал Герасимов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему приказ о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на её завершение.

 

Комментарии 11

  • Да уж
    24 января, Гость   Ответить
  • Кто виноват? и Что делать?
    24 января, Гость   Ответить
  • Да понятно, что тут не сирия, а более оголтелый противник, к тому же болтающий по-русски и от нас вообще никак не отличимый.
    24 января, Гость   Ответить
  • Может признать, что на добровольцах выехали.
    24 января, Гость   Ответить
  • Возникает ощущение, что производство ракет тоже
    24 января, Гость   Ответить
  • Это понятно. А не обязанность ли это Генштаба следить и контролировать все это? И самое главное. Точно ли были сделаны выводы и предприняты конкретные действия для исправления всего этого?
    24 января, Гость   Ответить
  • Он, пока служил до генерала, не видел,что в армии творится? Или тоже выходец из МЧС?
    24 января, Гость   Ответить
  • Точно ли были сделаны выводы " Да точно,точно! Главного инспектора даже назначили! (ну,того,у которого 1,5 миллиона обмундирования не оказалось на складах "Царёв: Снятый с должности замминистра Булгаков стал генеральным инспектором в управлении Минобороны" Занавес!!!
    24 января, Гость   Ответить
  • всё через жо... пардон, через прибыль! не приносит не приносило прибыль - забыть, забросить!!! а теперь жареный петух - КЛАЦ! за то место через которое всё...
    24 января, Гость   Ответить
  • за то он знает кто где что прячет... новому нужно ещё поискать...
    24 января, Гость   Ответить
  • У него что деменция??? То что мобилизационная система лежала в руинах это прежде всего его косяк косяк Генерального штаба. При назначении на должность увидев эти руины он обязан был по должности не слазить с Верховного с требованием немедленного восстановления мобилизационной системы. Или что боялся чтобы не потерять место возле корыта???
    24 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров