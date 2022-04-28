Решение об отмене прямых выборов губернаторов в России могут принять в ближайшие дни

Решение о возможной отмене прямых выборов губернаторов в российских регионах могут принять в ближайшие дни. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы управления по внутренней политике администрации президента РФ Владимир Мазур.

Чиновник напомнил, что 27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что власти должны давать населению право участвовать в выборах. По этой причине в правительстве по вопросу отмены или переноса избирательной кампании пока ещё идут консультации.

«Хотя и тот, и другой вариант подразумевает участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда будет окончательное решение, сказать не могу. Думаю, что в ближайшие дни», — отметил Мазур.

Напомним, что «слухи» об отмене прямых выборов губернаторов в России появились 26 апреля. Необходимость, по заявлениям ряда источников, появилась на фоне жёстких санкций Запада и спецоперации на Украине. Само решение якобы поможет сэкономить силы и средства, которые нужно потратить на избирательную кампанию.

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Политика СМИ: прямые выборы губернаторов в России могут отменить

При этом изначально речь шла об отмене прямых выборов в восточных и южных, прежде всего приграничных, регионах, однако новый порядок могут распространить на все субъекты РФ.