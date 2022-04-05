В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине
В документе подчёркивается, что действия украинских властей являются «грубейшим нарушением международного права»
5 апреля 2022, 07:50, Никита Черников
ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
В тексте сказано, что «Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида в отношении русского населения, проживающего на территориях ДНР и ЛНР», а также добавляется, что «действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права».
Ранее сообщалось, что томский депутат Госдумы Алексей Диденко назначен первым заместителем Владимира Жириновского в ЛДПР.
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