В Госдуму внесли проект заявления о признании геноцида русских на Украине

ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В тексте сказано, что «Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида в отношении русского населения, проживающего на территориях ДНР и ЛНР», а также добавляется, что «действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права».

Ранее сообщалось, что томский депутат Госдумы Алексей Диденко назначен первым заместителем Владимира Жириновского в ЛДПР.