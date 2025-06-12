Полпред президента в СФО призвал сибиряков трудиться, чтобы построить сильную страну

В День России Анатолий Серышев вспомнил о предках, отстоявших право на суверенное развитие

12 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Анатолий Серышев / Фото: sfo.gov.ru

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил сибиряков с Днем России, передает пресс-служба слова полпреда.

Серышев отметил, что в 2025 году особый акцент празднованию придает Год защитника Отечества. Те, кто посвятил себя защите России, в полной мере понимают ценность и значимость этого праздника, добавил он.

"Наши предки защитили страну от внешних угроз, отстояли право на самостоятельную жизнь и суверенное развитие. Сегодня их внуки и правнуки героически сражаются за свободное будущее России. Убежден, что все мы должны трудиться также напряженно и сообща, чтобы построить сильную, благоустроенную и комфортную страну, справедливое социальное государство, где каждый сможет проявить себя и реализовать свои таланты", – заявил полпред.

Он напомнил, что 12 июня в регионах Сибири, как и по всей России, пройдут масштабные торжества, концерты и флешмобы. По традиции день начнется с церемонии поднятия российского флага.

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