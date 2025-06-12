Полпред президента в СФО призвал сибиряков трудиться, чтобы построить сильную страну
В День России Анатолий Серышев вспомнил о предках, отстоявших право на суверенное развитие
12 июня 2025, 13:30, ИА Амител
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил сибиряков с Днем России, передает пресс-служба слова полпреда.
Серышев отметил, что в 2025 году особый акцент празднованию придает Год защитника Отечества. Те, кто посвятил себя защите России, в полной мере понимают ценность и значимость этого праздника, добавил он.
"Наши предки защитили страну от внешних угроз, отстояли право на самостоятельную жизнь и суверенное развитие. Сегодня их внуки и правнуки героически сражаются за свободное будущее России. Убежден, что все мы должны трудиться также напряженно и сообща, чтобы построить сильную, благоустроенную и комфортную страну, справедливое социальное государство, где каждый сможет проявить себя и реализовать свои таланты", – заявил полпред.
Он напомнил, что 12 июня в регионах Сибири, как и по всей России, пройдут масштабные торжества, концерты и флешмобы. По традиции день начнется с церемонии поднятия российского флага.
Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия пройдут в Барнауле в честь Дня России.
14:15:03 12-06-2025
Личным примером- в поле или к станку😁
15:20:22 12-06-2025
- "Наши предки защитили страну от внешних угроз, отстояли право на самостоятеСерость у нас в почете.льную жизнь и суверенное развитие."----------------- До коли воевать, когда же будем жить по Божески мирно, на благо страны, а не государства? Притча - бодливая корова, все стадо портит.
15:21:08 12-06-2025
Гость (14:15:03 12-06-2025) Личным примером- в поле или к станку😁... Серость правит в стране.
14:44:33 12-06-2025
Так сделайте старость достойной , пенсии поднимите, возраст верните прежний! У нас сегодня тунеядец директор защищён и обеспечен больше , чем работающий человек! А должно быть наоборот!
14:52:38 12-06-2025
Вот, вроде всё правильно сказано, но всё равно возникает логичный вопрос. Почему, наши предки защитили страну, всю жизнь напряженно и сообща трудились, а построить сильную, благоустроенную и комфортную страну, справедливое социальное государство, не смогли?
17:25:39 12-06-2025
Гость (14:52:38 12-06-2025) Вот, вроде всё правильно сказано, но всё равно возникает лог... Потому что они после войн и революций всех такую огромную страну поднимали. Хотите чтоб все на блюдичке вам поднесли предки. Не хило думаете мыслите..соизвольте сами продолжить в таком же духе
15:23:19 12-06-2025
Ни заводов, ни фабрик - трудитесь...
16:42:25 12-06-2025
Толя то сам не сильно уработался, судя по фотке
20:15:13 12-06-2025
Гость (16:42:25 12-06-2025) Толя то сам не сильно уработался, судя по фотке... Сквозит надменность, я князь.
20:55:18 12-06-2025
Гость (20:15:13 12-06-2025) Сквозит надменность, я князь.... Государев наместник.
20:04:26 12-06-2025
Наши предки защитили страну от внешних угроз, отстояли право на самостоятельную жизнь и суверенное развитие
Серому бы историю получить, во имя ради чего от кого. А то Обстракция сплошная
20:53:08 12-06-2025
При капитализме, работе на олигархов, не может быть социального государства.
07:01:03 13-06-2025
гость (20:53:08 12-06-2025) При капитализме, работе на олигархов, не может быть социальн... Гость телевизор может создать иллюзию, что Россия, это социальное государство и восемьдесят процентов верят этому, хотя у многих, пенсия ниже средней пенсии по стране.
00:02:41 13-06-2025
Немного перефразировал Медведева - "Денег нет, но вы трудитесь".
У вас, у трудящихся нет, конечно...
19:59:03 13-06-2025
дак платить адекватно надо за работу трудящимся, а не отчеты лживые о росте ЗП сочинять.