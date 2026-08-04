Пользователи iOS массово жалуются на исчезновение Telegram из App Store

На устройствах с операционной системой Android приложение по-прежнему доступно

04 августа 2026, 08:33, ИА Амител

Apple, блокировка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пользователи iPhone столкнулись с проблемами при поиске Telegram в App Store. По данным Shot, мессенджер перестал отображаться в результатах поиска у части владельцев устройств на iOS, а при переходе на страницу приложения с официального сайта Telegram появляется сообщение об ошибке. Причины происходящего пока неизвестны.

Как пишет Shot, пользователи, пытающиеся найти Telegram через поиск в магазине приложений Apple, вместо него видят другие популярные сервисы, в том числе WhatsApp* и Instagram*. Кроме того, мессенджер отсутствует в списке популярных загрузок App Store.

По информации источника, при переходе на страницу Telegram с официального сайта мессенджера пользователям отображается сообщение: "Страница, которую вы ищете, не найдена".

«При этом на устройствах с операционной системой Android приложение по-прежнему доступно для поиска и скачивания в магазине приложений», — пишет паблик.

Официальных комментариев от компании Apple или команды Telegram о причинах возможных неполадок на момент публикации не поступало. Также неизвестно, связано ли происходящее с техническим сбоем, изменениями в работе App Store или другими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. Как стало известно 29 июля, Дурова** обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ пояснили, что администрация мессенджера не блокирует каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

* Компания Meta, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации

** Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов