"Мы побывали в пекле". Как Анонимные Алкоголики помогают тем, кто устал жить в зависимости

Члены содружества рассказали, какая помощь алтайских властей сделала бы борьбу с алкоголизмом эффективнее

07 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Литература Анонимных Алкоголиков / Фото: amic.ru

Содружеству Анонимных Алкоголиков (АА) в Алтайском крае исполнилось 33 года. Общество, которое пришло в регион в виде небольшого клуба при наркологическом диспансере, сегодня насчитывает уже больше 20 групп анонимных алкоголиков. Освободиться от зависимости и вернуться к счастливой жизни здесь учат те, кто сам прошел этот путь.

В последние годы АА начали тесное сотрудничество с краевыми властями. Представители государственных органов признают: там, где они бессильны, члены содружества эффективны. Представители обеих сторон встретились за круглым столом и обсудили, как могут помочь друг другу.

"От меня был только вред, а теперь я приношу пользу"

"Анонимные Алкоголики" – международное содружество, которое существует уже 90 лет. До нашей страны оно добралось в конце 80-х, а в 1992-м первая группа открылась в Алтайском крае.

«Сейчас в Алтайском крае насчитывается уже 23 официально зарегистрированные группы. Только в Барнауле их 12: это значит, что каждый день где-то проходят собрания. Это один из основных инструментов выздоровления – общение в среде, где человек может быть самим собой», – рассказывает представитель сообщества Галина.Помимо Барнаула, группы работают в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Павловске, Тальменке, а также в Республике Алтай: Горно-Алтайске, Майме и Чемале.

Галина объясняет: четыре года назад пришла в сообщество, потому что "совсем пропала" из-за спиртного.

«А сейчас я жива. У меня огромная благодарность к людям, которые проводят эту работу. Когда я начала выздоравливать, у меня был такой энтузиазм, что хотелось спасти каждого», – вспоминает женщина.В этом основная идея международной программы "12 шагов", по которой работает сообщество: излечившись от недуга, люди становятся наставниками для других алкоголиков. Самый первый шаг – признать, что ты болен алкоголизмом, подчеркивает член содружества Елена. По ее словам, она "побывала в пекле", до того как полное отчаяние привело ее в группу.

«Первое – надо признать, что ты алкоголик. Я сама очень долго жила в иллюзии, что это просто привычка, что я смогу бросить, когда захочу, просто пока не хочу, что бросить – это легко. Так живет большинство алкоголиков. Хотела ли я бросить пить, когда я пришла в АА? Я не могла даже себе утвердительно ответить на этот вопрос. Потому что я испытывала страх перед жизнью без опоры на алкоголь. Мне предложили ответить на другой вопрос: хочу ли я перестать страдать? Страдать я перестать хотела. К моменту прихода в "Анонимные Алкоголики" я круглосуточно испытывала одно огромное чувство, которое меня переполняло без перерывов, – отчаяние. Полное, тотальное, беспросветное отчаяние, где ты не можешь уже даже себе придумать оправдание. Мне нужна была равноценная замена алкоголю и я ее получила в АА. Программа решает фундаментальную, базовую проблему: неспособность быть счастливой, неспособность быть спокойной, неспособность находиться в эмоциональном контакте с самой собой и окружающим миром», – делится женщина.После признания человек должен попросить о помощи. Но многим просто стыдно говорить о своей зависимости, поскольку алкоголизм сильно стигматизирован.

«Это очень важно, чтобы алкоголик пришел и попросил помощи. Мы можем подвести лошадь к водопою, но не можем заставить ее напиться. Поэтому важно дестигматизировать болезнь. Мне самой было стыдно прийти попросить помощи», – объясняет Елена.Именно поэтому анонимные алкоголики на открытых встречах и рассказывают свои истории безо всякого стеснения: чтобы те, кому нужна помощь, не боялись. Например, Александр, который живет в трезвости больше десяти лет, убежден, что "родился алкоголиком".

«В моей семье было принято пить. Все мужчины уже давно на кладбище, я один остался. Я рано стал жить отдельно, потому что понимал: сопьюсь. Но, видимо, я всегда был алкоголиком, раз не помогло. Слава Богу, мне попалась жена, которая боролась до последнего и за руку привела меня к "Анонимным Алкоголикам". Я упирался, боялся жить трезво, но сейчас я нормальный человек», – делится Александр.В содружество мужчина попал в 46 лет. По его словам, за годы пьянства он принес очень много горя своим близким: его увольняли с работы, он попадал в пьяные ДТП и даже сидел в тюрьме.

«Когда я пьяный был, один вред приносил. А сейчас моя цель – приносить пользу. Представляете, я не помню, как моя дочь выросла. Учусь любить заново. То, что недодал дочери, стараюсь дать своему внуку», – говорит мужчина.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

"Чтобы помочь человеку, надо смотреть его глазами"

Проблема алкоголизма остро стоит для всей страны, подчеркнул заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

«Алкоголизм – трагедия не одного человека, а всех его родных и близких. Большая часть сирот у нас не потому, что папа и мама умерли: таких 20%. Чаще всего случается так, что родители спились, подсели на наркотики или пошли по пути преступлений. Ежегодно социальными сиротами становятся около 500 детей», – констатировал вице-премьер.По его словам, сегодня краевые власти понимают "жизненную необходимость" "Анонимных Алкоголиков" для региона.

«Наши наркологи, психологи, соцзащита, органы внутренних дел – мы все наваливаемся на эту проблему. Но для алкоголика мы никогда не будем обладать достаточной силой убеждения. Мы не говорим с ним на одном языке, не были в его шкуре, не смотрели на мир его глазами. Только "Анонимные Алкоголики" могут увидеть и задеть те струны души, которые заставят человека задуматься», – рассказал Абдуллаев.В последние два года краевые власти начали плотное сотрудничество с содружеством: взаимодействие отдельно прописано в комплексе мер по профилактике социального сиротства, утвержденном губернатором. В его рамках в программу реабилитации включили уже более 150 человек.

Также с "Анонимными Алкоголиками" тесно взаимодействует уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева. Три года назад она посетила одно из открытых собраний: на них могут прийти все желающие, а не только алкоголики. Там она и поняла, почему содружество действует так эффективно.

«Лечит не написанное в книге, а удивительная атмосфера. Программу всегда можно написать – госучреждения пишут их десятками и сотнями, но не все из них работают. Побывав на открытом собрании, я ощутила эту удивительную атмосферу. Тут можно почувствовать искреннюю заинтересованность, здесь люди рады видеть тебя таким, какой ты есть. Это очень важный фактор», – говорит омбудсмен.По словам Казанцевой, она активно работает над тем, чтобы АА взаимодействовали с Минсоцзащиты. Специалисты ведомства много работают с теми категориями, которые страдают алкоголизмом.

«Не могу сказать, что все проходит гладко и быстро, но позитивные изменения есть. Уже не первый год буклеты и баннеры "Анонимных Алкоголиков" есть во всех социальных учреждениях. Кроме того, я активно выхожу на взаимодействие с руководителями краевого уровня и местного самоуправления, у которых эта тема стигматизирована. Если поначалу призывы открывать группы воспринимались не очень одобрительно, то сейчас отношение к этому меняется», – делится уполномоченный.Она подчеркнула, что сегодня часть групп работает на базе кризисных центров. Кроме того, в последние годы начали открываться филиалы в районах: они уже действуют в Целинном и Мамонтово.

Нужно приблизить помощь к каждому

Впрочем, стороны пришли к единому мнению, что нынешних совместных усилий недостаточно. 23 группы – слишком мало для Алтайского края, убежден представитель содружества Александр. Он вспомнил, как безуспешно сам пытался открыть группу в одном из районов Барнаула.

«Это район, где я сам много лет пил. Я знаю, что там много таких людей, как я. Когда я выздоровел, очень хотелось помочь и другим. Искал помещение – было очень много вариантов, где мы могли бы проводить собрания. Но сколько я ни пытался выходить на органы власти, понимания нигде не встретил», – объяснил мужчина.Члены содружества объяснили, что анонимные группы нужны и в каждом районе Алтайского края. Но там местные власти не всегда готовы признавать, что проблема алкоголизма существует. А Ольга Казанцева добавила, что не везде есть люди, которые готовы стать лидерами.

«Если в Барнауле найти помещение – трудная задача, то в селе это не проблема. Настоящая проблема – найти лидеров, которые понимают дух программы и готовы нести его дальше», – сказала уполномоченный по правам ребенка.По ее словам, также властям нужно продолжать работать над дестигматизацией проблемы и повышением информирования о работе содружества. Это должна быть не только визитка, которую человеку дали в кризисном центре или наркологическом диспансере, но и социальная реклама. Алкоголик, который хочет освободиться от своей зависимости, должен знать, куда ему обратиться, а сама помощь должна быть неподалеку.

Члены АА подчеркнули, что содружество не связано с какими-либо религиями или политическими структурами. Никаких взносов от члена тоже не требуется. Все, что от него нужно, – искреннее желание бросить пить и вернуться к нормальной жизни.

Если вы чувствуете, что алкоголь отравляет вашу жизнь, вы можете позвонить на информационный телефон Содружества Анонимных Алкоголиков Алтайского края и Республики Алтай:

+7 902 998 4105

+7 3852 69 41 05

С расписанием работы групп можно ознакомиться на сайте.