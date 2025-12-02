Аналитики назвали самый бюджетный салат на Новый год
Хотя овощи для салатов подешевели на 20%, ключевые ингредиенты заметно выросли в цене
Сет из трех классических новогодних салатов домашнего приготовления – оливье, "шубы" и крабового – обойдется в 174 рубля на одного человека. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитиков.
Самым доступным салатом стала селедка под шубой (51 рубль за порцию), далее следуют оливье (57 рублей) и крабовый (66 рублей). Килограмм каждого из этих салатов укладывается в 114–253 рубля.
«Расчет произведен на основе классической, советской версии салата с вареной колбасой: 500 г картофеля, 200 г моркови, пять куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 100 г репчатого лука, 400 г консервированного зеленого горошка, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза, 50 г укропа или петрушки», – пояснили эксперты программы лояльности "Х5 Клуба".
Хотя овощи для салатов подешевели на 20%, ключевые ингредиенты заметно выросли в цене: докторская колбаса – на 27%, филе сельди – на 26%, консервированный горошек – на 23%. В целом стоимость ингредиентов за год выросла на 7–10%.
По данным экспертов, полный новогодний стол на четверых в этом году будет стоить в среднем 9,1 тыс. рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее.
Ранее аналитик программы лояльности "X5 Клуба" Арина Самойлова рассказала, какие продукты для новогоднего стола можно купить заранее, чтобы сэкономить деньги, при этом не рискуя качеством. В первую очередь стоит обратить внимание на консервы, также запастись можно соленьями.
В прошлом году специалисты торговой сети "Пятерочка" тоже анализировали цены на традиционные новогодние салаты. Тогда лидером по доступности оказалась сельдь под шубой. Килограмм этого блюда стоил 138 рублей, если использовать ингредиенты известных брендов, а минимальная стоимость составила 116 рублей.
где такие цены аналитики видели? яйца и мазик цену видели ? уже 2 этих ингридиента превышает общую расчетную стомость в 5 раз.
Это что ж за порции такие? Если самый дешевый салат за кг 114 р. то порция за 51 р это практически полкило.
Гость (16:45:50 02-12-2025) "Самым доступным салатом стала селедка под шубой (51 рубль з... Самый дешевый салат - это отварная картошка, посыпанная лучком и политая маслом.
Килограмм сельди под шубой - 138 рублей??? Это либо из параллельной вселенной писано, либо - с большого бодуна.
Эта статека из 2010 года...
Главное слово тут «эксперты»
намедни покупала селедку, килограмм обошелся в 400 рублей, зеленый горошек самая маленькая баночка-110 рублей, баночка огурцов- свыше 100 рублей, колбаса и прочие разные- еще рублей 200...
тамара (17:41:01 02-12-2025) намедни покупала селедку, килограмм обошелся в 400 рублей, з... А может быть работать устроитесь? Платить будут, хоть пожрать купите, а?
Musik (18:59:32 02-12-2025) А может быть работать устроитесь? Платить будут, хоть пожрат... Му-у-ус-ик , ну готов гусик ?
Musik (18:59:32 02-12-2025) А может быть работать устроитесь? Платить будут, хоть пожрат... Тамару уговорим устроиться. А ты давай, плати за устройство, если вылез/ла с дурацкими советами!
Musik (18:59:32 02-12-2025) А может быть работать устроитесь? Платить будут, хоть пожрат... Ты комментарий то прочитал, прежде чем в ответ писать ?
Или ты так, что попало, куда попало пишешь, бессвязно ? ))))
Гость (09:47:19 03-12-2025) Ты комментарий то прочитал, прежде чем в ответ писать ? ... повторно прочитал.
селедку есть не буду, колбасу туда же.
что не так?
тамара (17:41:01 02-12-2025) намедни покупала селедку, килограмм обошелся в 400 рублей, з... Ага 100 гр салата как раз около 60 руб и стоят т.е. 1 кг руб 600 примерно. Советчики трудоустроиться и т.д идите лесом, все норм без ваших советов.
Самое дешёвое - это просто лечь спать дома ничего не отмечая!