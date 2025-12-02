Хотя овощи для салатов подешевели на 20%, ключевые ингредиенты заметно выросли в цене

02 декабря 2025, 16:19, ИА Амител

Новогодний салат /Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сет из трех классических новогодних салатов домашнего приготовления – оливье, "шубы" и крабового – обойдется в 174 рубля на одного человека. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Самым доступным салатом стала селедка под шубой (51 рубль за порцию), далее следуют оливье (57 рублей) и крабовый (66 рублей). Килограмм каждого из этих салатов укладывается в 114–253 рубля.

«Расчет произведен на основе классической, советской версии салата с вареной колбасой: 500 г картофеля, 200 г моркови, пять куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 100 г репчатого лука, 400 г консервированного зеленого горошка, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза, 50 г укропа или петрушки», – пояснили эксперты программы лояльности "Х5 Клуба".

Хотя овощи для салатов подешевели на 20%, ключевые ингредиенты заметно выросли в цене: докторская колбаса – на 27%, филе сельди – на 26%, консервированный горошек – на 23%. В целом стоимость ингредиентов за год выросла на 7–10%.

По данным экспертов, полный новогодний стол на четверых в этом году будет стоить в среднем 9,1 тыс. рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее.

Ранее аналитик программы лояльности "X5 Клуба" Арина Самойлова рассказала, какие продукты для новогоднего стола можно купить заранее, чтобы сэкономить деньги, при этом не рискуя качеством. В первую очередь стоит обратить внимание на консервы, также запастись можно соленьями.

В прошлом году специалисты торговой сети "Пятерочка" тоже анализировали цены на традиционные новогодние салаты. Тогда лидером по доступности оказалась сельдь под шубой. Килограмм этого блюда стоил 138 рублей, если использовать ингредиенты известных брендов, а минимальная стоимость составила 116 рублей.