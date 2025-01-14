Пьют, но не падают. Какую работу жители Алтая "подкинули" врачам на Новый год?

По сравнению с прошлым годом травматологам пришлось трудиться меньше, а токсикологам – больше

14 января 2025, 09:31, ИА Амител

Медики скорой помощи / Фото: amic.ru

Количество вызовов скорой помощи в Алтайском крае в период новогодних праздников выросло на 20-30% по сравнению с обычными буднями. Об этом врачи рассказали на пресс-конференции, посвященной работе медиков в период каникул.

По сравнению с предыдущим годом ситуация изменилась. Так, нагрузка на травмпункты стала гораздо меньше, чему медики несказанно рады. Зато в городском отделении токсикологии из года в год принимают все больше пациентов.

О том, как прошли новогодние выходные в Алтайском крае и какую помощь врачи оказывали жителям, – в материале amic.ru.

Более двух тысяч вызовов в сутки

Всего за новогодний период в службу скорой медицинской помощи поступило 17 326 вызовов по всему Алтайскому краю. Об этом рассказал главный внештатный специалист регионального Минздрава по скорой медицинской помощи Евгений Зулинский.

"Обращений в оперативный отдел было более 20 тысяч. В среднем за сутки медики отрабатывали 2166 вызовов. Среднесуточная нагрузка на бригаду составила 11,2 вызова. Среднее время доезда по краю – 16,8 минуты. Если взять Барнаул, то тут нагрузка на бригаду больше – порядка 16 вызовов. В среднем ежесуточно в городе было по 769 вызовов", – рассказал специалист. В регионе каждый день дежурило около 186 бригад, порядка 54 из которых – по Барнаулу.

По словам Зулинского, самой частой причиной обращения к врачам стали жалобы на симптомы ОРВИ или пневмонии. Количество таких вызовов выросло на 30%.

В период праздников специалисты зафиксировали шесть обморожений, 23 ожога и 491 травму. В городе в начале января произошло 25 ДТП, в результате чего были госпитализированы 25 человек.

Зулинский отметил, что в этом году у медиков скорой помощи был не такой серьезный "завал", как ранее. Огромным плюсом для бригад стало создание в крае единой службы неотложной помощи. Нагрузка перераспределилась.

"С недавних пор мы стали передавать вызовы неотложной помощи в поликлиники. Поэтому их количество, на которое приходится выезжать бригадам скорой, значительно уменьшилось. Тем не менее их все равно много – практически половина. Поликлиника не может забрать на себя все случаи, поскольку работает только днем", – сказал специалист.

Травмы становятся легче

Количество травм по сравнению с прошлым годом особо не изменилось, рассказал главный внештатный травматолог-ортопед региона Юрий Батрак. В травмпункты в период праздников обратилось порядка 900 человек. Больше всего пациентов приняли БСМП и БСМП № 2.

"Очень радует, что роста травматизма мы не отмечаем", – сказал врач. В трети случаев причиной повреждений были либо гололед, либо зимние развлечения – катание с горок или на коньках. Это видно и по характеру травм – чаще всего у жителей края страдали лодыжки, колени и запястья.

При этом количество тяжелых случаев значительно уменьшилось, отмечает Батрак.

"Травма в целом стала легче. Считаю, что это следствие профилактических мероприятий и повышения культурного уровня. Так что динамика у нас положительная. Если взять долгосрочные данные, то отчетливо видим снижение травматизма. И количество повреждений, полученных в алкогольном опьянении, что важно, тоже сокращается", – отметил травматолог.Отдельно он подчеркнул ситуацию с детьми – в травмпункты поступило всего 27 несовершеннолетних пациентов. Это очень низкий показатель, пояснил медик. По его словам, в девяти случаях были диагностированы переломы, но ни один из них не был тяжелым.

Сама новогодняя ночь тоже прошла относительно спокойно, добавил Батрак. Не было ни большого количества тяжелых повреждений, ни серьезных травм из-за взрыва салютов и петард. Так что травматологам в период праздников не пришлось трудиться в "авральном" режиме.

Пить не перестали

А вот ситуация с алкогольными отравлениями с годами лишь ухудшается, констатирует главный внештатный специалист-токсиколог края Герман Балаганский. По его словам, количество жителей региона, которые на новогодних праздниках попадают в отделение токсикологии, ежегодно увеличивается. Двумя годами ранее их было 19, год назад – 35, а теперь – 51.

"Вдвое увеличилось количество пациентов с алкогольным опьянением, в том числе и тяжелым. В двенадцати случаях это было наркотическое опьянение: шесть пациентов употребляли синтетические курительные смеси и шесть – метадон. Все они были в тяжелом состоянии, один человек скончался", – рассказал специалист. Отдельно врач подчеркнул, что чаще всего причина не в некачественном алкоголе, а в огромном количестве выпитого.

"Если это одна или полтора промилле, человек остается в палате досуточного содержания. Но бывают и нарушения сознания на уровне сопора или комы, что требует срочной госпитализации. У наших пациентов нередко анализы показывают от двух до шести-семи промилле. Но было даже 11. В Европе уверены, что уже при пяти промилле наступает смерть. Но у наших людей толерантность хорошая", – сказал токсиколог.Было и несколько случаев, с которыми врачи токсикологического отделения сталкиваются не так часто. Два человека отравились угарным газом. Обоих удалось спасти. А вот пожилая женщина, отравившаяся уксусной кислотой, скончалась.

Уважайте труд врачей

Евгений Зулинский также подчеркнул, что каждый 12-й вызов скорой помощи в новогодний период оказался безрезультатным. Это значит, что пациента либо не было дома, либо он не открыл дверь, либо и вовсе отказался от осмотра.

"Около 600 раз за праздники мы съездили просто так. Затрачиваются ресурсы, чтобы бригаде приехать и обнаружить, что больного нет или помощь ему не нужна. А кто-то в это время страдает и не может дождаться помощи", – подчеркнул специалист. Он отметил, что такие случаи часто происходят и в обычные периоды. А потому Зулинский призывает жителей региона сначала подумать, действительно ли им требуется экстренная медицинская помощь. Если же вам стало лучше, то можно позвонить по тому же номеру 103 и отменить вызов.