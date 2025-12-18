Всего праздничные мероприятия посетят более 50 тысяч детей

18 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

После спектакля "Три орешка для Золушки" / Фото: amic.ru

Новогодние представления, мероприятия и различные активности в период каникул пройдут во всех муниципалитетах Алтайского края. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра образования региона Ирина Фукс. Как и всегда, главными точками притяжения для школьников станут губернаторские елки, которые проведут в Барнауле.

О том, когда и где пройдут губернаторские елки и куда еще можно будет сводить ребенка на новогодние праздники, – в материале amic.ru.

1 Когда и где пройдут губернаторские елки в Алтайском крае? В 2026 году главные елки Алтайского края пройдут с 22 по 30 декабря в Алтайском театре драмы имени В. М. Шукшина. Для детей подготовили спектакль "Три орешка для Золушки": всего пройдет 16 представлений. Ирина Фукс подчеркнула, что постановка получилась не только интересной, но и воспитательной, так что будет полезна школьникам. Также для детей будут организованы игры и мастер-классы, поучаствовать в которых они смогут перед спектаклем. Развлечения для детей подготовят не только артисты театра, но и специалисты краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай". А уже после постановки зрителям вручат сладкие новогодние подарки. Спектакль "Три орешка для Золушки" / Фото: мэрия Барнаула

2 Кто сможет попасть на губернаторские елки? Всего губернаторские елки в 2026 году посетят порядка 11 тысяч детей, сообщила замминистра образования. Она пояснила, что на представление приглашают школьников из Барнаула и из территорий, которые находятся не дальше 200 км от краевой столицы. Такое решение принято из соображений безопасности и комфорта для несовершеннолетних, которые будут добираться на елки на специально организованных автобусах. За тем, чтобы поездка была организована правильно, проследят сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, есть и погодные ограничения, при которых выезд могут отменить: температура воздуха ниже -20°C и скорость ветра выше 25 м/с. Фукс также напомнила, что Алтайский край находится в периоде роста заболеваемости ОРВИ. Она призвала родителей не отправлять ребенка на елку, если он плохо себя чувствует. Детей с признаками заболеваний до выступления могут не допустить.

3 Что будет в сладких подарках, которые подарят школьникам? В наборах, которые изготовила кондитерская фабрика "Алтай", будет 42 кондитерских изделия. Кроме того, там будут развивающая игра, раскраска и QR-код, отсканировав который, можно будет прочитать былины. Общий вес подарка – 687 граммов. На коробке также разместили новогоднее поздравление от губернатора региона Виктора Томенко. Сам подарок украшен изображениями русских богатырей. Такое решение было принято, чтобы подчеркнуть важность Года защитника Отечества, подчеркнула замминистра. «Дети сами подсказали нам идею связать Новый год и тему защиты Отечества через образы былинных героев. Нам не нужны Человек-паук или Халк – у нас есть свои сильные, могучие защитники», – сказала Ирина Фукс. Она пояснила, что в этом году новогодние подарки получат 126 тысяч детей – это учащиеся начальных классов, сироты, дети с ограниченными возможностями и дети участников спецоперации. Еще три тысячи подарков направят в ЛНР – их вручат детям Славяносербского района.

4 Будут ли проводить елки для школьников в других городах Алтайского края? Да. В городах региона пройдут собственные окружные елки. Они также начинаются 22 декабря. Праздничные выступления будут организованы в Бийске, Алейске, Новоалтайске, Рубцовске, Заринске, Камне-на-Оби. Пройдут окружные елки и в Барнауле. Всего эти мероприятия посетят более 50 тысяч школьников региона.

5 Куда еще можно будет сводить ребенка в период новогодних праздников? Замминистра напомнила, что во всех детских учреждениях пройдут собственные праздничные мероприятия: утренники в садиках и концертные программы в школах. Но Фукс также порекомендовала родителям привести детей на каникулах в центры дополнительного образования, где подготовят собственные активности. «Так, в Смоленском районе ребята отправятся в лес развешивать кормушки для птиц, а в Тальменском районе праздник пройдет в виде учебно-тренировочного лыжного похода. В Благовещенском районе состоится рождественская встреча с мастер-классом по традиционному ткачеству, а юные барнаульцы совершат экскурсию в заснеженный Нагорный парк. В Рубцовске обучающиеся туристских объединений примут участие в новогодних соревнованиях по спортивному ориентированию», – говорится в сообщении регионального Минобра.