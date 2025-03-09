Пожар в Барнауле "подпалил" легковой автомобиль

Огонь повредил кузов и салон легковушки

09 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Барнауле 8 марта произошел пожар в гаражном боксе. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Приехав на место происшествия, пожарные увидели, что из одного из гаражей валит дым.

"В результате пожара повреждены кузов и салон легкового автомобиля", – говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали на площади порядка 10 "квадратов". Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность систем, узлов и механизмов автомобиля.

Всего за 8 марта в Алтайском крае вспыхнуло 18 пожаров, причем 12 из них – в жилом секторе. В Барнауле спасатели ликвидировали восемь возгораний.