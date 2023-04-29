Пожар в здании мебельной компании потушили в Барнауле

Люди сами выбрались на свежий воздух

29 апреля 2023, 17:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле потушили пожар в здании компании по производству мебели, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю в субботу, 29 апреля.

Инцидент случился на улице Попова на цокольном этаже 3-этажного административного здания. Конкретный адрес в пресс-службе не уточняют.

Отмечается, что люди из здания вышли самостоятельно.

С огнём боролись два звена газодымозащитной службы, ещё три звена проверяли помещение на наличие оставшихся людей.

Очаг ликвидировали на площади около 20 квадратных метров. Причину пожара установят специалисты.