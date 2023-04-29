Пожар в здании мебельной компании потушили в Барнауле
Люди сами выбрались на свежий воздух
29 апреля 2023, 17:09, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле потушили пожар в здании компании по производству мебели, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю в субботу, 29 апреля.
Инцидент случился на улице Попова на цокольном этаже 3-этажного административного здания. Конкретный адрес в пресс-службе не уточняют.
Отмечается, что люди из здания вышли самостоятельно.
С огнём боролись два звена газодымозащитной службы, ещё три звена проверяли помещение на наличие оставшихся людей.
Очаг ликвидировали на площади около 20 квадратных метров. Причину пожара установят специалисты.
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