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Пожарные на Алтае спасли быка из выгребной ямы

После спасения животное спокойно пошло пастись в поле

06 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs_altay
Фото: t.me/ugochs_altay

Пожарные спасли молодого быка, который упал в выгребную яму в селе Огнёвка в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. 

5 мая к огнеборцам обратились очевидцы. С их слов, животное находилось в яме уже три дня, но его хозяин так и не объявился.

Пожарные спустились в яму, обвязали быка пожарным рукавом и при помощи трактора, который дали местные жители, вытащили его на свободу.

Животное не пострадало. В телеграм-канале республиканского УГОЧС и ПБ отметили, что освободившись, бычок "спокойно оставил своих спасителей и пошёл пастись на поле".

Напомним, в конце апреля подобный случай произошёл в селе Шебалино, где лошадь провалилась в глубокий колодец. 

Комментарии 2

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Гость

09:21:10 06-05-2023

Если хозяин не объявится бычка реквизировать на шашлычок. Если хозяин объявится- выставить счет за услуги по спасению бычка. В размере бычка.

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Н

09:33:39 06-05-2023

Вот это новость

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