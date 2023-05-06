Пожарные на Алтае спасли быка из выгребной ямы

После спасения животное спокойно пошло пастись в поле

06 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs_altay

Пожарные спасли молодого быка, который упал в выгребную яму в селе Огнёвка в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.

5 мая к огнеборцам обратились очевидцы. С их слов, животное находилось в яме уже три дня, но его хозяин так и не объявился.

Пожарные спустились в яму, обвязали быка пожарным рукавом и при помощи трактора, который дали местные жители, вытащили его на свободу.

Животное не пострадало. В телеграм-канале республиканского УГОЧС и ПБ отметили, что освободившись, бычок "спокойно оставил своих спасителей и пошёл пастись на поле".

Напомним, в конце апреля подобный случай произошёл в селе Шебалино, где лошадь провалилась в глубокий колодец.