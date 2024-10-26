Пожилой барнаулец перевел мошенникам 140 млн рублей
Мужчина перевел деньги на безопасные счета
26 октября 2024, 14:52, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com
65-летний житель Барнаула перевел мошенникам 140 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник городского УМВД Александр Майдоров.
Потерпевшему позвонили аферисты и сказали ему, что на него пытаются оформить кредиты. И хотя мужчина знал о подобных схемах, он все же перевел деньги на "безопасные счета".
Правоохранители возбудили уголовное дело. По словам Майдорова, это максимальная сумма ущерба в регионе в этом году.
15:31:09 26-10-2024
Хороший баранаулец, послушный. А главное денежный. Был.
16:13:10 26-10-2024
Хороши пенсионеры на Алтае.
16:19:04 26-10-2024
1. откуда у пенсионера 140 млн ?
2. кем он работал/работает ?
16:52:42 26-10-2024
Шинник (16:19:04 26-10-2024) 1. откуда у пенсионера 140 млн ?2. кем он работал/работа... И если у него хватило ума заиметь 140 миллионов, то почему он этим умом не воспользовался, чтобы не попасть в сети мошенникам?
16:54:43 26-10-2024
Гость (16:52:42 26-10-2024) И если у него хватило ума заиметь 140 миллионов, то почему о... на каждую "хитрую" гайку найдётся свой болт...
17:25:30 26-10-2024
Гость (16:52:42 26-10-2024) И если у него хватило ума заиметь 140 миллионов, то почему о... экс чиновник какой нибудь. они не большим умом капиталы получают
20:11:32 26-10-2024
Гость (17:25:30 26-10-2024) экс чиновник какой нибудь. они не большим умом капиталы полу... Вам видимо очень знакома социальная группа экс-чиновников? Ну просто в противном случае вы бы таких категорических суждений не делали бы. Ведь верно?
17:33:54 26-10-2024
Шинник (16:19:04 26-10-2024) 1. откуда у пенсионера 140 млн ?2. кем он работал/работа... наверное "спортсменом" из 90-х!Честно не заработаешь от слова совсем!
20:09:58 26-10-2024
Владимир (17:33:54 26-10-2024) наверное "спортсменом" из 90-х!Честно не заработаешь от слов... Фразочка «от слова совсем» выдает в авторе не совсем далекого человека.
01:50:36 27-10-2024
Гость (20:09:58 26-10-2024) Фразочка «от слова совсем» выдает в авторе не совсем далеког... Телепат филолог детектед😂
20:13:27 26-10-2024
Владимир (17:33:54 26-10-2024) наверное "спортсменом" из 90-х!Честно не заработаешь от слов... Володя, вот например ЕА Ракшин официальный миллионер в АК. Хочу у вас спросить - а в чем нечестность его заработка? Вы можете аргументировать свое предыдущее заявление?
14:55:21 27-10-2024
Гость (20:13:27 26-10-2024) Володя, вот например ЕА Ракшин официальный миллионер в АК. Х... Ложь. Он официально долларовый миллиардер.
16:57:18 26-10-2024
Ну и каким таким "непосильным трудом" добропорядочный человек мог нажить 140 млн, переведённые в подозрительной, к тому же, панике на счета мошенников? - именно этот вопрос должен возникнуть у следователей в первую очередь!
17:05:35 26-10-2024
Фэйк очередной
18:21:32 26-10-2024
Жулики жулика обжулили
19:44:51 26-10-2024
Почему вас волнуют не мошенники, а откуда деньги. Вам что ли должен был отдать?
21:49:00 26-10-2024
Это какой-то звиздец.
00:18:04 27-10-2024
Так это схема такая. Ему якобы позвонили, а он якобы перевел на какие-то счета. А на самом деле позвонили кто надо и перевел на счета какие надо. Но теперь с него якобы нечего взять. И овцы целы и волки сыты. И никто ничего не найдет.
07:02:40 27-10-2024
Подскажите , а как Банк смог перевести столько миллионов без блокировки??? Тут 50 000 невозможно перевести в другой банк на свой же счет без вопросов и блокировки???? Странно, или они не блокируют свыше 10000000
12:11:24 27-10-2024
140 млн. например, кто серьезно занимается переработкой зерновых, молочки, технических культур -пишу о чем знаю, не такие уж и большие деньги... это как в поговорке- у ого-то суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий))))