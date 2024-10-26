Пожилой барнаулец перевел мошенникам 140 млн рублей

Мужчина перевел деньги на безопасные счета

26 октября 2024, 14:52, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com

65-летний житель Барнаула перевел мошенникам 140 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник городского УМВД Александр Майдоров.

Потерпевшему позвонили аферисты и сказали ему, что на него пытаются оформить кредиты. И хотя мужчина знал о подобных схемах, он все же перевел деньги на "безопасные счета".

Правоохранители возбудили уголовное дело. По словам Майдорова, это максимальная сумма ущерба в регионе в этом году.