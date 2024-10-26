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Пожилой барнаулец перевел мошенникам 140 млн рублей

Мужчина перевел деньги на безопасные счета

26 октября 2024, 14:52, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com
Пятитысячные купюры / Фото: pxhere.com

65-летний житель Барнаула перевел мошенникам 140 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник городского УМВД Александр Майдоров.

Потерпевшему позвонили аферисты и сказали ему, что на него пытаются оформить кредиты. И хотя мужчина знал о подобных схемах, он все же перевел деньги на "безопасные счета".

Правоохранители возбудили уголовное дело. По словам Майдорова, это максимальная сумма ущерба в регионе в этом году.

Барнаул Мошенники

Комментарии 20

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Гость

15:31:09 26-10-2024

Хороший баранаулец, послушный. А главное денежный. Был.

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Гость

16:13:10 26-10-2024

Хороши пенсионеры на Алтае.

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Шинник

16:19:04 26-10-2024

1. откуда у пенсионера 140 млн ?
2. кем он работал/работает ?

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Гость

16:52:42 26-10-2024

Шинник (16:19:04 26-10-2024) 1. откуда у пенсионера 140 млн ?2. кем он работал/работа... И если у него хватило ума заиметь 140 миллионов, то почему он этим умом не воспользовался, чтобы не попасть в сети мошенникам?

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Шинник

16:54:43 26-10-2024

Гость (16:52:42 26-10-2024) И если у него хватило ума заиметь 140 миллионов, то почему о... на каждую "хитрую" гайку найдётся свой болт...

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Гость

17:25:30 26-10-2024

Гость (16:52:42 26-10-2024) И если у него хватило ума заиметь 140 миллионов, то почему о... экс чиновник какой нибудь. они не большим умом капиталы получают

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Гость

20:11:32 26-10-2024

Гость (17:25:30 26-10-2024) экс чиновник какой нибудь. они не большим умом капиталы полу... Вам видимо очень знакома социальная группа экс-чиновников? Ну просто в противном случае вы бы таких категорических суждений не делали бы. Ведь верно?

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Владимир

17:33:54 26-10-2024

Шинник (16:19:04 26-10-2024) 1. откуда у пенсионера 140 млн ?2. кем он работал/работа... наверное "спортсменом" из 90-х!Честно не заработаешь от слова совсем!

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Гость

20:09:58 26-10-2024

Владимир (17:33:54 26-10-2024) наверное "спортсменом" из 90-х!Честно не заработаешь от слов... Фразочка «от слова совсем» выдает в авторе не совсем далекого человека.

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Гость

01:50:36 27-10-2024

Гость (20:09:58 26-10-2024) Фразочка «от слова совсем» выдает в авторе не совсем далеког... Телепат филолог детектед😂

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Гость

20:13:27 26-10-2024

Владимир (17:33:54 26-10-2024) наверное "спортсменом" из 90-х!Честно не заработаешь от слов... Володя, вот например ЕА Ракшин официальный миллионер в АК. Хочу у вас спросить - а в чем нечестность его заработка? Вы можете аргументировать свое предыдущее заявление?

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Гость

14:55:21 27-10-2024

Гость (20:13:27 26-10-2024) Володя, вот например ЕА Ракшин официальный миллионер в АК. Х... Ложь. Он официально долларовый миллиардер.

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Гость

16:57:18 26-10-2024

Ну и каким таким "непосильным трудом" добропорядочный человек мог нажить 140 млн, переведённые в подозрительной, к тому же, панике на счета мошенников? - именно этот вопрос должен возникнуть у следователей в первую очередь!

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Гость

17:05:35 26-10-2024

Фэйк очередной

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Бдыщ...

18:21:32 26-10-2024

Жулики жулика обжулили

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Гость

19:44:51 26-10-2024

Почему вас волнуют не мошенники, а откуда деньги. Вам что ли должен был отдать?

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Гость

21:49:00 26-10-2024

Это какой-то звиздец.

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Гость

00:18:04 27-10-2024

Так это схема такая. Ему якобы позвонили, а он якобы перевел на какие-то счета. А на самом деле позвонили кто надо и перевел на счета какие надо. Но теперь с него якобы нечего взять. И овцы целы и волки сыты. И никто ничего не найдет.

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Ольга

07:02:40 27-10-2024

Подскажите , а как Банк смог перевести столько миллионов без блокировки??? Тут 50 000 невозможно перевести в другой банк на свой же счет без вопросов и блокировки???? Странно, или они не блокируют свыше 10000000

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Гость

12:11:24 27-10-2024

140 млн. например, кто серьезно занимается переработкой зерновых, молочки, технических культур -пишу о чем знаю, не такие уж и большие деньги... это как в поговорке- у ого-то суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий))))

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