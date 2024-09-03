Замедление популярного мирового видеохостинга на территории РФ продолжается

03 сентября 2024, 12:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России продолжают активно обсуждать возможную блокировку YouTube. Недавно на эту тему высказался бывший советник российского президента. Он даже назвал сроки, в который доступ к видеохостингу окажется закрыт.

О том, будет ли YouTube заблокирован и когда это может случиться, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России скоро заблокируют YouTube? Не совсем. Никакой официальной информации об этом до сих пор нет. Более того, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации неоднократно сообщали, что планов по блокировке сервиса на территории России у них нет. Тем не менее продолжают звучать и мнения, что YouTube все-таки будет заблокирован. Например, об этом в беседе с "АиФ" заявил бывший советник президента РФ и Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В общем, пока никакой ясности в вопросе нет. Звучат мнения как за, так и против.

2 Когда YouTube могут заблокировать? По мнению Клименко, это может произойти в ближайшие 3-5 месяцев. "Я бы предположил, что, судя по реакции, которая сейчас есть, YouTube проработает еще три-пять месяцев, а потом будет заблокирован", – цитирует эксперта "АиФ" Впрочем, позднее Клименко дал комментарий "Парламентской газете" , в которой подчеркнул, что не обладает точной информацией. Он высказал лишь свою собственную оценку, которая исходит из профессионального опыта. Так что не стоит воспринимать эти "три-пять месяцев" как конкретный срок -– это лишь мнение одного человека из технологической сферы.



3 Почему вообще начались разговоры о блокировке YouTube? Потому что еще с середины лета YouTube в России начали замедлять. Пользователи по всей стране жалуются на очень медленную загрузку видео. Позднее в Госдуме подчеркнули, что это намеренный шаг, на который власти идут из-за конфликта с руководством видеосервиса.

4 Зачем YouTube в России начали замедлять? Причина в том, что YouTube, по мнению российских властей, ведет агрессивную политику против нашей страны. Замедление – это попытка "вразумить" руководство видеохостинга. Подробнее о причинах читайте в нашем материале