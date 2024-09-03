Правда ли, что YouTube в России заблокируют до конца 2024 года?
Замедление популярного мирового видеохостинга на территории РФ продолжается
03 сентября 2024, 12:30, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В России продолжают активно обсуждать возможную блокировку YouTube. Недавно на эту тему высказался бывший советник российского президента. Он даже назвал сроки, в который доступ к видеохостингу окажется закрыт.
О том, будет ли YouTube заблокирован и когда это может случиться, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России скоро заблокируют YouTube?
Не совсем. Никакой официальной информации об этом до сих пор нет. Более того, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации неоднократно сообщали, что планов по блокировке сервиса на территории России у них нет.
Тем не менее продолжают звучать и мнения, что YouTube все-таки будет заблокирован. Например, об этом в беседе с "АиФ" заявил бывший советник президента РФ и Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В общем, пока никакой ясности в вопросе нет. Звучат мнения как за, так и против.
2
Когда YouTube могут заблокировать?
По мнению Клименко, это может произойти в ближайшие 3-5 месяцев.
"Я бы предположил, что, судя по реакции, которая сейчас есть, YouTube проработает еще три-пять месяцев, а потом будет заблокирован", – цитирует эксперта "АиФ".Впрочем, позднее Клименко дал комментарий "Парламентской газете", в которой подчеркнул, что не обладает точной информацией. Он высказал лишь свою собственную оценку, которая исходит из профессионального опыта.
Так что не стоит воспринимать эти "три-пять месяцев" как конкретный срок -– это лишь мнение одного человека из технологической сферы.
3
Почему вообще начались разговоры о блокировке YouTube?
Потому что еще с середины лета YouTube в России начали замедлять. Пользователи по всей стране жалуются на очень медленную загрузку видео. Позднее в Госдуме подчеркнули, что это намеренный шаг, на который власти идут из-за конфликта с руководством видеосервиса.
4
Зачем YouTube в России начали замедлять?
Причина в том, что YouTube, по мнению российских властей, ведет агрессивную политику против нашей страны. Замедление – это попытка "вразумить" руководство видеохостинга. Подробнее о причинах читайте в нашем материале.
5
А чем можно заменить YouTube?
В России есть несколько сервисов, которые могут стать заменой YouTube. Самые популярные из них – VK Video и Rutube. О том, какие еще есть аналоги самого популярного видеохостинга, читайте в нашем материале.
12:47:52 03-09-2024
бывший советник президента ))))) очень информативный источник
12:52:27 03-09-2024
А как же разговоры про "устаревающее оборудование"?
Выходит, просто наврали?🤣
13:07:13 03-09-2024
Личные впечатления. Вот так живёшь-живёшь и на старости лет оказываешься в изоляции от всего мира, по сути в клетке, как дикая зверушка. Причем клетка далеко не золотая(((
13:47:34 03-09-2024
Гость (13:07:13 03-09-2024) Личные впечатления. Вот так живёшь-живёшь и на старости лет ... а с какой целью вы изолировались?
14:50:22 03-09-2024
Элен без ребят (13:47:34 03-09-2024) а с какой целью вы изолировались? ... Да, интересный вопрос! С какой целью сделали недоступными путешествия для большинства населения? С какой целью тормозят ютуб, собираются запрещать? С какой целью нас изолируют?
15:00:37 03-09-2024
Элен без ребят (13:47:34 03-09-2024) а с какой целью вы изолировались? ... Да, интересный вопрос! С какой целью сделали недоступными путешествия для большинства населения? С какой целью тормозят ютуб, собираются запрещать? С какой целью нас изолируют?
14:20:42 03-09-2024
Гость (13:07:13 03-09-2024) Личные впечатления. Вот так живёшь-живёшь и на старости лет ... ну и сам виноват, на кого и кому жалуешься-то? вот у меня всё превосходно в мои 50, своя клиника, 3 дома, внуки, поездки
14:52:35 03-09-2024
Гость (14:20:42 03-09-2024) ну и сам виноват, на кого и кому жалуешься-то? вот у меня вс... ...три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки.
14:54:52 03-09-2024
Гость (14:20:42 03-09-2024) ну и сам виноват, на кого и кому жалуешься-то? вот у меня вс... Сколько вас таких, с клиниками? Радуешься, что тебе 50 и всё превосходно? Рано радуешься! У одного известного человека тоже была клиника и папа с должностью. Где этот человек, где папа?
15:36:30 03-09-2024
Гость (14:20:42 03-09-2024) ну и сам виноват, на кого и кому жалуешься-то? вот у меня вс... Гость, а совесть у тебя есть?
08:08:33 04-09-2024
Гость (14:20:42 03-09-2024) ну и сам виноват, на кого и кому жалуешься-то? вот у меня вс... Подожди ещё пяток лет....посмотрим, что скажешь!
13:15:51 03-09-2024
Лучше бы заблокировать тех кто блокирует доступ к информации.
13:27:49 03-09-2024
В ютубе оскорбляют нашего президента. Разве не повод заблокировать? Зачем ещ5 искать причины?
13:56:23 03-09-2024
Гость (13:27:49 03-09-2024) В ютубе оскорбляют нашего президента. Разве не повод заблоки... Некто Орешкин, солдат, перебравший в царевом кабаке, начал буянить и задирать окружающих. На попытки посетителей его успокоить с указанием на царский портрет, он выкрикнул: "плевал я на Вашего государя императора!".
Этого оказалось достаточно, чтобы оказаться немедленно арестованным. История дошла до Александра III — царь, внимательно ознакомившись с делом, четырежды ткнул крепким пальцем в стол: "суд прекратить, Орешкина немедленно выпустить, мои портреты из кабаков — убрать, и передать Орешкину, что я на него тоже плевал!".
14:50:47 03-09-2024
Гость (13:56:23 03-09-2024) Некто Орешкин, солдат, перебравший в царевом кабаке, начал б... Так то была царская кровь - царские поступки
16:45:40 03-09-2024
Гость (13:27:49 03-09-2024) В ютубе оскорбляют нашего президента. Разве не повод заблоки... То есть если запретят Ютуб в РФ, то сразу удалят с площадки все нелицеприятные видео? А президентов каких стран там не оскорбляют? Всем достается. Кстати, есть закон о защите чести и достоинства Президента. Надо просто его использовать против оскорбляльщиков, да и всё. Сказали что-то неподобающее на просторах Ютуба, на них завести дело, если из другой страны, то осудить заочно. Куда-то поедут, в Россию их могут выдать.
03:31:42 04-09-2024
Гость (16:45:40 03-09-2024) То есть если запретят Ютуб в РФ, то сразу удалят с площадки ... Закон мож и есть, но чтобы что-то защищать, надо иметь это что-то!
09:51:36 04-09-2024
Гость (13:27:49 03-09-2024) В ютубе оскорбляют нашего президента. Разве не повод заблоки... По заслугам награда. от народа.
13:47:53 03-09-2024
пока нарушают наши законы и не платят штрафы ( там уже 30 млрд) будут банить до последнего)))
17:08:04 03-09-2024
гость (13:47:53 03-09-2024) пока нарушают наши законы и не платят штрафы ( там уже 30 мл... Ютуб не платит штрафы, за это замедляльщики наказывают нас, жителей своей страны. Бей своих, чтобы чужие боялись! Если раньше для личного пользования можно было бесплатно легко и быстро скачать нужный кулинарный рецепт или мастер-класс по вязанию, шитью, ремонту чего-либо, то теперь – нет. На Рутубе и ВК многое недоступно, программу Ю.Меньшовой про телефонных мошенников с Рутуба так и не удалось сохранить. Такое впечатление, что есть причина, не хотят, чтобы люди могли противостоять мошенникам(((
14:22:41 03-09-2024
Двояко звучит заголовок статьи: а) заблокируют до конца года (насовсем?)
б) заблокируют до конца года (а потом разблокируют?)
14:31:55 03-09-2024
На мыло этот ютуб
на мыло эти телеграмы и прочие буржуйские сети
Да здравствует РУТУБ.
16:38:31 03-09-2024
Гость (14:31:55 03-09-2024) На мыло этот ютубна мыло эти телеграмы и прочие буржуйск...
Ну так отключи интернет себе, он вообще американское изобретение
16:44:06 03-09-2024
Гость (14:31:55 03-09-2024) На мыло этот ютубна мыло эти телеграмы и прочие буржуйск... Опять санитары не досмотрели и пациенты в интернет прорвались?
21:41:20 03-09-2024
Гость (16:44:06 03-09-2024) Опять санитары не досмотрели и пациенты в интернет прорвалис... У нас в палате только рутуб - для тех кто выздоравливает
А тяжело больных - ютуб
17:09:32 03-09-2024
Рутуб пустой, очень мало нужной информации.
17:46:27 03-09-2024
Топорно и глупо. Ведь все очевидно - прежде чем запрещать подобные крупные сервисы, нужно иметь какую-то альтернативу и убедительно объяснить причину. А ВК и Рутуб пока что так себе замена, возможно для домохозяек и сгодится но не более. Объяснения тоже лукавые мягко говоря, запретами "вражеских" ресурсов привлекательность собственной пропаганды не повысишь (в СССР уже пробовали - получилось наоборот). Это точно служит той консолидации населения и власти о которой так часто говорят из каждого утюга?
12:01:58 04-09-2024
Гость (17:08:04 03-09-2024) Ютуб не платит штрафы, за это замедляльщики наказывают нас,... все можно спокойно обойти. До сих пор пользуюсь сайтом как и раньше и ни каких проблем
12:39:58 04-09-2024
Людям нельзя знать правду.
12:54:11 04-09-2024
Гость (12:39:58 04-09-2024) Людям нельзя знать правду.... Какую правду? Ту, что считают правдой в Вашингтоне? Правду Байдена, Демпартии США, Зеленского?
01:48:13 07-09-2024
Гость (14:20:42 03-09-2024) ну и сам виноват, на кого и кому жалуешься-то? вот у меня вс... че ты сидишь в интернетике тогда про блокировку ютуба читаешь?)
23:05:18 10-09-2024
Да он УЖЕ по факту заблокирован. Вообще не грузится даже главная страница