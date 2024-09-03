Бывший советник Путина заявил, что YouTube в РФ заблокируют через три-пять месяцев
Герман Клименко рассказал, при каком сценарии судьба видеохостинга будет предрешена
03 сентября 2024, 08:52, ИА Амител
Иконка YouTube / Фото: unsplash.com
YouTube будет заблокирован в России через три-пять месяцев, считает экс-советник президента РФ по развитию интернета и нынешний председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В интервью "АиФ" он сообщил, что власти оценивают последствия возможной блокировки, и если окажется, что люди справляются без YouTube, то его судьба будет предрешена.
"Я бы предположил, что, судя по реакции, которая есть, YouTube вот так провисит три или пять месяцев, а потом будет заблокирован", – сказал он.
Ранее рассказали, какие существуют отечественные аналоги YouTube.
09:14:48 03-09-2024
Вот ведь уроды!
09:17:17 03-09-2024
А чего его блочить, если он и так не работает : D
09:21:01 03-09-2024
Своё качественное создать ума не хватает, а запрещать научились.
09:34:55 03-09-2024
Свинья грязи найдёт.. нет смысла блокировать.
09:51:52 03-09-2024
Представляете, есть люди которые не смотрят ютуб. Ну не нужон он им, Ваш ютьюб.
09:57:56 03-09-2024
Гость (09:51:52 03-09-2024) Представляете, есть люди которые не смотрят ютуб. Ну не нужо...
Да им интернет-то и не особо нужОн. Так что теперь, все отключить?
10:04:38 03-09-2024
Гость (09:51:52 03-09-2024) Представляете, есть люди которые не смотрят ютуб. Ну не нужо... Представляете, а есть огромное количество людей которые смотрят и находят там множество очень полезной информации. Я например ремонтирую все свои авто сам, дак Ютуб для меня просто кладезь полезной информации.
10:06:50 03-09-2024
Гость (09:51:52 03-09-2024) Представляете, есть люди которые не смотрят ютуб. Ну не нужо... Представляете, есть люди которые и Каштанку не читали.
10:38:44 03-09-2024
Гость (10:06:50 03-09-2024) Представляете, есть люди которые и Каштанку не читали....
Запретить "Каштанку"! И рассказ "Лев и Собачка" Толстого! А то у дятей травма. Психологическая.
09:59:52 03-09-2024
Попробовал Рутуб и ВК, ну что сказать, это просто мегаотстой, непонятно чем их разработчики занимались все это время. С блокировкой Ютуба будет потеряно огромное количество полезного лично для меня контента по ремонту различной техники, т.к. очень немногие будут перезаливать свои видео и особенно старые видео на новые площадки, особенно на кривые площадки. Огромное количество полезной информации будет просто потеряно, но я вижу это никого не волнует. Очень жаль, что мнение людей в данном вопросе никого не интересует
12:44:11 03-09-2024
Гость (09:59:52 03-09-2024) Попробовал Рутуб и ВК, ну что сказать, это просто мегаотстой... По количеству накопленной информации другие площадки не смогут сравниться с Ютубом в ближайшие 10-15 лет, как бы они ни старались. Это всё равно что сравнивать книжный фонд российской государственной библиотеки ( бывшей «Ленинки») с 47 млн единиц хранения и районной библиотекой с 20т книг. Районная библиотека может располагаться в прекраснейшем здании, оснащена самыми лучшими техническими средствами, но миллионы редких изданий никогда не появятся на её полках.
10:02:22 03-09-2024
Правда все равно справится ...
11:14:34 03-09-2024
Горько осозновать, что всё это сделано чтобы перераспеределить рекламные деньги в пользу владельцев рутюба и вк-видео. А нам будут расказывать о патриотизме и безопасности.
11:14:54 03-09-2024
Еще один Герман...
11:30:20 03-09-2024
смотрю сам ютуб и считаю что давно пора его заблокировать. Зло должно быть вырвано с корнем!
11:48:47 03-09-2024
Барнаулец (11:30:20 03-09-2024) смотрю сам ютуб и считаю что давно пора его заблокировать. З... Вы почему опять не на процедурах?!
12:08:22 03-09-2024
Гость (11:48:47 03-09-2024) Вы почему опять не на процедурах?!... Врачи себе все прокололи
11:50:55 03-09-2024
Барнаулец (11:30:20 03-09-2024) смотрю сам ютуб и считаю что давно пора его заблокировать. З... Стесняюсь спросить а что вы там смотрите?
12:26:40 03-09-2024
Тогда я буду блокировать ВК и Рутуб. Не стану заходить. Совсем.
12:27:00 03-09-2024
Доходы реальные у людей падают. Цены потихоньку уходят в космос. То что раньше выкидывалось и покупалось новое, сейчас ремонтируется самим по видео из ютуба. Ремонт, стройка, авто тоже самим, нет тупо денег нанять. Да и по продуктам люди уходят в собирательство, садоводство. Смотрят как выращивать, как солить, коптить. Сейчас и это хотят запреть. ВК и Рутуб даже близко рядом не стоят, одна пропаганда и тупые блогеры. Полезной инфы очень мало. Поиск просто отвратительный.
15:16:04 03-09-2024
Гость (12:27:00 03-09-2024) Доходы реальные у людей падают. Цены потихоньку уходят в кос... Полагаете, запрещающего персонажа с фамилией не помню точно, но оканчивается на –штейн, может волновать , что мы сами вынуждены ремонтировать автомобили, квартиры, даже обувь по Ютубу?
15:58:14 03-09-2024
Гость (15:16:04 03-09-2024) Полагаете, запрещающего персонажа с фамилией не помню точно... Что по обуви смотреть в ютубе? Как пользоваться капроновыми нитками? Шмотья сейчас перепроизводство, на любой вкус.
21:20:11 03-09-2024
Гость (15:58:14 03-09-2024) Что по обуви смотреть в ютубе? Как пользоваться капроновыми ... У кожаных сандалий верх в отличном состоянии, но появились поперечные трещины на подошве. Обувь удобная, покупалась за 3тр, тоже деньги! На ютубе нашелся ролик как при помощи кусочка ватки и маленького суперклея можно отремонтировать. У меня получилось сделать аккуратно и незаметно! Это лето послужили, что порадовало, посмотрим, как дальше.
21:38:49 03-09-2024
Гость (21:20:11 03-09-2024) У кожаных сандалий верх в отличном состоянии, но появились ... раз подошва посыпалась, то это не надолго... ну а про то, как использовать клей , можно и без ютуба догадаться)
09:05:02 04-09-2024
Гость (21:38:49 03-09-2024) раз подошва посыпалась, то это не надолго... ну а про то, ка... Лето проходила, пока держится! Не все такие догадливые, как вы! Я посмотрела, как женщина из Германии заклеивала свою обувь и сделала так же. Там не только клей, но и вата используется. Некоторые ещё смешивают клей с содой.
12:41:15 03-09-2024
3-5-10-100...
Руби щас!!!
17:32:59 03-09-2024
А заблокируйте наших чиновников, а то дельфин их ждет не дождется ну или сова или снежинка на их выбор.
19:03:02 03-09-2024
Стонский (17:32:59 03-09-2024) А заблокируйте наших чиновников, а то дельфин их ждет не дож... ну и названия у этих тюряг
02:55:21 04-09-2024
Да задолбали уже всё блокировать