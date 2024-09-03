Бывший советник Путина заявил, что YouTube в РФ заблокируют через три-пять месяцев

Герман Клименко рассказал, при каком сценарии судьба видеохостинга будет предрешена

03 сентября 2024, 08:52, ИА Амител

Иконка YouTube / Фото: unsplash.com

YouTube будет заблокирован в России через три-пять месяцев, считает экс-советник президента РФ по развитию интернета и нынешний председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

В интервью "АиФ" он сообщил, что власти оценивают последствия возможной блокировки, и если окажется, что люди справляются без YouTube, то его судьба будет предрешена.

"Я бы предположил, что, судя по реакции, которая есть, YouTube вот так провисит три или пять месяцев, а потом будет заблокирован", – сказал он.

Ранее рассказали, какие существуют отечественные аналоги YouTube.