В Барнауле на улице Челюскинцев снова сошёл с рельсов трамвай
Движение по путям восстановили
06 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на пересечении улиц Шевченко и Челюскинцев ранним утром 6 июня с рельсов сошёл трамвай.
Как сообщали в мэрии, в связи с произошедшим временно изменялись маршруты электротранспорта. Однако уже в 07:00 движение вагонов открыли в обе стороны.
"Пока на месте находятся аварийные бригады, которые контролируют процесс движения вагонов на данном участке", – пояснили в администрации города.
Напомним, 5 июня на этом же участке с рельсов также соскакивал трамвай.
08:48:22 06-06-2023
Заголовок просто бомба! У меня чуть башку не разорвало )
09:02:34 06-06-2023
Гость (08:48:22 06-06-2023) Заголовок просто бомба! У меня чуть башку не разорвало ) ... Они его уже поменяли, а первоначальный был - реально бомба)))))))))
09:19:31 06-06-2023
Гость (09:02:34 06-06-2023) Они его уже поменяли, а первоначальный был - реально бомба))... Блин, не успела. Какой был-то, напишите, пожалуйста. Очень интересно!
13:29:36 06-06-2023
Гость (09:19:31 06-06-2023) Блин, не успела. Какой был-то, напишите, пожалуйста. Очень и... Не заскринил. А по памяти я этот "полет" журналистской мысли не воспроизведу. Ибо это был такой трешак, что мой птушный мозг на такие словесные конструкции и обороты не способен )
13:35:46 06-06-2023
Гость (13:29:36 06-06-2023) Не заскринил. А по памяти я этот "полет" журналистской мысли... Абсолютно согласен с Вами!!!
12:43:52 06-06-2023
Гость (09:02:34 06-06-2023) Они его уже поменяли, а первоначальный был - реально бомба))... какой? я пропустила)
09:42:06 06-06-2023
Гоняют потому что, вот и соскакивают с рельсов. И на перекрёстках сильно близко подъезжают, загораживают обзор. Потому что в основном женщины за управлением, с прилагающимися гормональными особенностями (нед..ах)
10:07:08 06-06-2023
Гость (09:42:06 06-06-2023) Гоняют потому что, вот и соскакивают с рельсов. И на перекрё... угу, лучше мужик со спермотоксикозом, агрессивный и всех матерящий, как водители автобусов.
12:46:10 06-06-2023
Гость (09:42:06 06-06-2023) Гоняют потому что, вот и соскакивают с рельсов. И на перекрё... вы из тех, кто не до или откуда вы знаете?
09:47:43 06-06-2023
челюскинцев, транвайный дриф 6?
09:52:54 06-06-2023
Скорей бы белорусские трамваи вышли, а то уже настораживает
09:56:10 06-06-2023
Гость (09:52:54 06-06-2023) Скорей бы белорусские трамваи вышли, а то уже настораживает... таблетки пей от тревожности
10:03:26 06-06-2023
Гость (09:56:10 06-06-2023) таблетки пей от тревожности... Вы это посоветуйте пассажирам съехавших трамваев
10:02:06 06-06-2023
Гость (09:52:54 06-06-2023) Скорей бы белорусские трамваи вышли, а то уже настораживает... Чтобы они тоже с рельсов сходили!? Причем тут трамвай, обратите на состояние рельсов на том участке (стоя в пробке) и Вам сразу станет понятно.
10:17:28 06-06-2023
Гость (10:02:06 06-06-2023) Чтобы они тоже с рельсов сходили!? Причем тут трамвай, обрат... Хорошо, согласен. Новым трамваям - новые рельсы! я разве ж против)
10:24:00 06-06-2023
снова сошёл --- но это же подозрительно?
14:09:18 06-06-2023
Кто-то что-то в рельсы умышленно подкладывает? Или просто камнями забиты?