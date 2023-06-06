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В Барнауле на улице Челюскинцев снова сошёл с рельсов трамвай

Движение по путям восстановили

06 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Шевченко и Челюскинцев ранним утром 6 июня с рельсов сошёл трамвай.

Как сообщали в мэрии, в связи с произошедшим временно изменялись маршруты электротранспорта. Однако уже в 07:00 движение вагонов открыли в обе стороны.

"Пока на месте находятся аварийные бригады, которые контролируют процесс движения вагонов на данном участке", – пояснили в администрации города.

Напомним, 5 июня на этом же участке с рельсов также соскакивал трамвай.

Комментарии 17

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Гость

08:48:22 06-06-2023

Заголовок просто бомба! У меня чуть башку не разорвало )

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Гость

09:02:34 06-06-2023

Гость (08:48:22 06-06-2023) Заголовок просто бомба! У меня чуть башку не разорвало ) ... Они его уже поменяли, а первоначальный был - реально бомба)))))))))

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Гость

09:19:31 06-06-2023

Гость (09:02:34 06-06-2023) Они его уже поменяли, а первоначальный был - реально бомба))... Блин, не успела. Какой был-то, напишите, пожалуйста. Очень интересно!

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Гость

13:29:36 06-06-2023

Гость (09:19:31 06-06-2023) Блин, не успела. Какой был-то, напишите, пожалуйста. Очень и... Не заскринил. А по памяти я этот "полет" журналистской мысли не воспроизведу. Ибо это был такой трешак, что мой птушный мозг на такие словесные конструкции и обороты не способен )

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Гость

13:35:46 06-06-2023

Гость (13:29:36 06-06-2023) Не заскринил. А по памяти я этот "полет" журналистской мысли... Абсолютно согласен с Вами!!!

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Гость

12:43:52 06-06-2023

Гость (09:02:34 06-06-2023) Они его уже поменяли, а первоначальный был - реально бомба))... какой? я пропустила)

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Гость

09:42:06 06-06-2023

Гоняют потому что, вот и соскакивают с рельсов. И на перекрёстках сильно близко подъезжают, загораживают обзор. Потому что в основном женщины за управлением, с прилагающимися гормональными особенностями (нед..ах)

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Гость

10:07:08 06-06-2023

Гость (09:42:06 06-06-2023) Гоняют потому что, вот и соскакивают с рельсов. И на перекрё... угу, лучше мужик со спермотоксикозом, агрессивный и всех матерящий, как водители автобусов.

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Элен без ребят

12:46:10 06-06-2023

Гость (09:42:06 06-06-2023) Гоняют потому что, вот и соскакивают с рельсов. И на перекрё... вы из тех, кто не до или откуда вы знаете?

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гость

09:47:43 06-06-2023

челюскинцев, транвайный дриф 6?

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Гость

09:52:54 06-06-2023

Скорей бы белорусские трамваи вышли, а то уже настораживает

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Гость

09:56:10 06-06-2023

Гость (09:52:54 06-06-2023) Скорей бы белорусские трамваи вышли, а то уже настораживает... таблетки пей от тревожности

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Гость

10:03:26 06-06-2023

Гость (09:56:10 06-06-2023) таблетки пей от тревожности... Вы это посоветуйте пассажирам съехавших трамваев

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Гость

10:02:06 06-06-2023

Гость (09:52:54 06-06-2023) Скорей бы белорусские трамваи вышли, а то уже настораживает... Чтобы они тоже с рельсов сходили!? Причем тут трамвай, обратите на состояние рельсов на том участке (стоя в пробке) и Вам сразу станет понятно.

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Гость

10:17:28 06-06-2023

Гость (10:02:06 06-06-2023) Чтобы они тоже с рельсов сходили!? Причем тут трамвай, обрат... Хорошо, согласен. Новым трамваям - новые рельсы! я разве ж против)

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Гость

10:24:00 06-06-2023

снова сошёл --- но это же подозрительно?

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Гость

14:09:18 06-06-2023

Кто-то что-то в рельсы умышленно подкладывает? Или просто камнями забиты?

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