В Барнауле на улице Челюскинцев снова сошёл с рельсов трамвай

Движение по путям восстановили

06 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на пересечении улиц Шевченко и Челюскинцев ранним утром 6 июня с рельсов сошёл трамвай.

Как сообщали в мэрии, в связи с произошедшим временно изменялись маршруты электротранспорта. Однако уже в 07:00 движение вагонов открыли в обе стороны.

"Пока на месте находятся аварийные бригады, которые контролируют процесс движения вагонов на данном участке", – пояснили в администрации города.

Напомним, 5 июня на этом же участке с рельсов также соскакивал трамвай.