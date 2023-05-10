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Семиминутный победный салют в Барнауле на 9 Мая. Фото и видео

В этом году фейерверк в День Победы был на две минуты дольше, чем в прошлом

10 мая 2023, 06:15, ИА Амител

В Барнауле продолжительные майские праздники завершились 9 мая салютом в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Финальным аккордом стал семиминутный салют на площади Сахарова.

Кстати, в 2022 году фейерверк продолжался пять минут. Примечательно, что изначально он планировался восьмиминутным, однако в итоге ужался, но зато выиграл в зрелищности – получился "усиленным".

Amic.ru поздравляет с Днём Победы жителей Алтайского края и всей России.

Фото: amic.ru

День Победы. Трансляция праздника из Барнаула, Москвы и не только

В России отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
НОВОСТИОбщество
Барнаул праздники День Победы фоторепортажи
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Комментарии 1

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Гость

12:04:21 10-05-2023

В следующем году тоже со стройки будут запускать?

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