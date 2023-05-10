Семиминутный победный салют в Барнауле на 9 Мая. Фото и видео
В этом году фейерверк в День Победы был на две минуты дольше, чем в прошлом
10 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Салют на День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле продолжительные майские праздники завершились 9 мая салютом в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Финальным аккордом стал семиминутный салют на площади Сахарова.
Кстати, в 2022 году фейерверк продолжался пять минут. Примечательно, что изначально он планировался восьмиминутным, однако в итоге ужался, но зато выиграл в зрелищности – получился "усиленным".
Amic.ru поздравляет с Днём Победы жителей Алтайского края и всей России.
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