"Принц Путина". Что говорят о шансах Турчака на выборах в Горном Алтае

Турчак планирует показать блестящий результат на выборах, чтобы пригласить главу государства в регион как полноправный, поддержанный народом руководитель

02 сентября 2024, 07:05, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey

Последняя предвыборная неделя началась в России перед единым днем голосования. В регионах выберут губернаторов, депутатов, глав городов и поселений. Республика Алтай из всех субъектов выделяется особо – здесь одновременно выбирают депутатов Госсобрания – Эл Курултай и главу республики. На должность последнего претендуют "политический тяжеловес" Андрей Турчак и два малоизвестных кандидата.

Назначение президентом Путиным генсека "Единой России", зампреда Совфеда на должность врио крошечного, отсталого и дотационного региона стало федеральной сенсацией. Мнения экспертов о символизме этого решения разошлись. Одни назвали это ссылкой для проштрафившегося федерального политика и любимчика главы государства, которого ранее пророчили едва не в преемники Путина. Другие сочли, что фигуру такого масштаба отправили на Алтай развивать набирающий вес регион, налаживать связи с крупными инвесторами. Другими словами – сделать из Горного Алтая "конфетку", центр российского туризма, а еще – подготовить почву для строительства газопровода "Сила Сибири – 2", который, по прогнозам, пройдет через территорию Алтая в Китай.

Справится ли с этой задачей Турчак, в первую очередь покажут результаты голосования. По уже сложившейся традиции оно продлится три дня: с 6 по 8 сентября. Впервые в республике на выборах используют ДЭГ. Какие шансы у кандидатов занять кресло главы региона – разбирался amic.ru.

Минимум соперников

Из всех регионов, где пройдут прямые выборы губернаторов, у Турчака в Республике Алтай меньше всего соперников. После проверки всех документов Избирком региона зарегистрировал только трех кандидатов. Это (кроме Турчака, которого некоторые политологи называли "принцем Путина" за быстрый карьерный рост) – руководитель фракции "Родина" в региональном парламенте Олег Добрынин и замдиректора Центра оценки и консалтинга, экс-депутат Александр Кириллов (ЛДПР).

Только эти трое смогли преодолеть муниципальный фильтр и заручиться поддержкой 85 муниципальных глав и депутатов. Изначально за пост главы региона собирались бороться восемь претендентов. Так, партия "Гражданская сила" выдвигала Василия Толмачева – водителя исправительной колонии № 1, но вскоре он снял свою кандидатуру.

Директору торгового дома "Станичный" Александру Климову от "Казачьей партии" и Владимиру Косову от "Зеленой альтернативы" (стрелок филиала ФГУП "Охрана") в регистрации отказали, потому что они предоставили недостаточное число достоверных подписей. Не преодолели муниципальный фильтр и действующие депутаты Госсобрания Сергей Кухтуеков ("Гражданская инициатива") и Петр Букач (КПРФ), поэтому даже не представили документы на регистрацию.

Выдвижение на губернаторский пост от КПРФ малоопытного, недавно пришедшего в партию Букача вместо достаточно популярного в регионе Виктора Ромашкина, набравшего на выборах 2019 года 31,64% голосов, вызвало большие вопросы как у населения, так и у экспертов.

Кто-то решил, что с Ромашкиным договорились, чтобы отсечь малейшую возможность протестного голосования жителей, многие из которых из года в год заявляют, что регион должен возглавлять местный житель, а не "пришлый варяг". Другие сочли, что КПРФ "не захотела ссориться с Турчаком, "которого прекрасно знают".

Виктор Ромашкин прокомментировал "Клубу регионов", что никакой конкуренции на предстоящих выборах быть не может, потому что на должность претендует "такой опытный человек", как Андрей Турчак. Отчасти он объяснил и выдвижение кандидатуры Букача.

"Мы-то как раз и думали, что идет человек опытный, мы против него выставим своего молодого, обкатаем его, но там почему-то посчитали, что и молодого от компартии не надо", – сказал Ромашкин и добавил, что им (коммунистам) для участия в предвыборной гонке "Единая Россия" голосов не дала.

Политолог Дмитрий Журавлев назвал ситуацию странной, поскольку проблем со сбором подписей у КПРФ на Алтае обычно не возникало.

"Как минимум организационная работа коммунистов не на высоте, поскольку это они не собрали муниципальный фильтр, что для них никогда не было проблемой. Вот с выборами были потом проблемы, но подписи они обычно собирали. В общем, очень странная история", – прокомментировал он.

Большинство кандидатов не очень эти голоса собрать и стремилось, считает директор Алтайского центра политического консалтинга Катерина Сергеева.

"В итоге мы услышали от оппозиции классическое обвинение партии власти в том, что якобы мунфильтр был заблокирован, но очень много районных депутатов-самовыдвиженцев вообще остались неохваченными, с ними никто не работал. Я бы сказала, что в этой кампании оппозиция рассматривала выборы главы как некий ритуал, в котором просто желательно было принять участие", – пояснила она.

Насколько важна конкуренция?

Социолог Виктор Потуремский считает, что выборы этого года парламентские партии использовали не по назначению, а для раскрутки своих представителей перед думской кампанией 2026 года, в том числе и в Республике Алтай.

"К примеру, КПРФ в последнее время выдвигает безвестных кандидатов просто на раскрутку или на засветку, обманывая своих избирателей, поскольку они предлагают явно непроходные фигуры", – сказал он.

Эксперт не увидел в этой тенденции тренда на снижение конкуренции. Последняя, уверен он, сохраняется. При этом среди избирателей запрос на конкуренцию существует, но людей гораздо больше интересуют программы кандидатов. Тех, кто не обладает ресурсом и компетенциями, не поддержат даже на старте кампании.

Журавлев, в свою очередь, подчеркивает, что для конкуренции на губернаторских выборах достаточно двух кандидатов, поскольку главных претендентов обычно двое: губернатор и его основной оппонент. Если кандидатов много, второй как бы размывается большим числом других претендентов, оттягивающих на себя голоса.

"Это не значит, что самыми конкурентными будут выборы на Алтае, где осталось всего три участника. Если, кроме Турчака, остальные – технические кандидаты, то какая же там может быть конкуренция?" – задается вопросом эксперт.

Он считает, что большинству жителей борьба на выборах вообще не нужна – они хотят нормальной жизни. А о конкуренции беспокоится политически активная прослойка населения, но таких людей в регионах немного.

"Среднестатистического гражданина гораздо больше волнует, во сколько у него будет начинаться рабочий день, чем то, кто будет губернатором", – уточнил Журавлев.

Референдумные выборы

Политологи склоняются к мнению, что выборы на Алтае будут референдумными. Это неизбежно из-за участия в них такой мощной политической фигуры.

"В регионе нет контрэлиты, нет оппозиции, которая бы вела какую-то работу против Турчака, поэтому в данном случае угроз и рисков для врио губернатора тоже нет. Контркампании не будет, но какое-то протестное голосование в любом случае может быть. Хотя, скорее всего, оно примет форму протеста ногами – люди не пойдут на выборы", – отмечает политтехнолог Константин Лукин.

Сергеева, в свою очередь, уверена, для Турчака итоговая конфигурация не несет никаких рисков, даже потенциальной возможности протестного голосования.

"Можно фиксировать, что и элиты, и жители точно понимают, что в любом случае он их будущий глава, и портить с ним отношения никто не собирается", – отмечает она. Эксперт уверена, что "главные баталии" на Алтае развернутся на парламентских выборах, в одномандатных округах.

Только нокаут

Политолог Дмитрий Журавлев уверен, что Турчаку нужна не номинальная победа в цифрах, а безусловная.

"Фигура федерального уровня приехала в не самый развитый регион страны, и если он там выиграет выборы по очкам, а не нокаутом – это будет не очень хорошо… Турчаку нужна не почти ничья, а стопроцентная победа", – подчеркнул он.

Политтехнолог Игорь Кузнецов считает, что Андрей Турчак – реальный претендент на победу в губернаторской кампании. Он напоминает, экс-главу республики Олега Хорохордина воспринимали как не особо открытого, пассивного политика. Турчак же сразу занял проактивную позицию, соответствующую образу современного управленца с серьезным федеральным бэкграундом.

Важно и то, что он на старте снял два особо волнующих жителей вопроса – опроверг планы объединения с соседним Алтайским краем и начал наведение порядка в туризме, в частности, занялся вопросом бесконтрольной скупки земель, назначив межмуниципальную комиссию, которая теперь проверяет все земельные сделки. Занялся он и бытовыми вопросами (мусор, транспорт), с которыми в республике действительно много проблем.

Телеграм-канал "Сибиряк" назвал губернаторские выборы Республики Алтай самой неоднозначной электоральной кампанией года. "Четкого политического тяжеловеса" Турчака упрекнули в "хамоватом барстве" и уточнили, что "местный избиратель в состоянии или низкой явкой, или результатами голосования показать свое отношение к столичному барину". Вероятность избрания Турчака оценили в 50%.

Что думают жители?

Алтайский центр политического консалтинга в конце августа опубликовал итоги социсследования по поводу предстоящих выборов в республике. Согласно им, 42% опрошенных точно пойдут на выборы, Турчака из них готовы поддержать 65,2%, Кириллова – 4,5%, Добрынина – 1,3%. 3,2 респондентов решили испортить бюллетень, а 25,8% со своим голосом пока не определились.

Кстати, известно, что не собравший подписи ни для губернаторской, ни для парламентской кампании Сергей Кухтуеков призывает своих сторонников вычеркивать из бюллетеней фамилии кандидатов и писать вместо них его фамилию, ставить напротив нее галочку и выкладывать такие бюллетени в соцсетях.

Настроения жителей, если судить по комментариям в соцсетях, за прошедшие с июня месяцы изменились. Если изначально встречались чаще негативные комментарии, в которых люди заявляли, что им "не нужен очередной пришлый москвич, который не знает и не понимает ни регион, ни людей здесь живущих", то теперь тональность, скорее, положительная.

"Мы заслужили такого губернатора, как Турчак", "Видно, что человек слова и дела, пустых обещаний не дает, а если обещал, то выполняет", "Это – тот человек, который изменит ситуацию и вытянет нас из болота, в которое нас загнали", – пишут жители в социальных сетях.

Конечно, сохраняются и скептики, и пессимисты, выступающие против. Однако люди, участвующие во встречах Турчака с жителями, рассказывают – он харизматичный человек, обладающий особой энергетикой.

"Своими глазами видела, как негативно настроенные люди, высказывающие кучу претензий чуть ли не в угрожающем тоне, по ходу общения этот тон меняли, а в итоге и вовсе говорили, что с ним что-то может у нас измениться. Тоже в это верю. Может быть, наконец у нас появится сильный и грамотный руководитель", – рассказала жительница Горно-Алтайска.

Роль сенаторов

Эксперты обращают внимание, что Турчак вошел в число кандидатов, придерживающихся декларируемой Кремлем политики продвижения участников СВО во властные структуры.

На должность сенатора он заявил три кандидатуры. Это действующий член Совфеда от региона Татьяна Гигель, Герой России, участник СВО Амыр Аргамаков и председатель контрольно-счетной палаты республики Эжер Малчинов.

В то же время большинство кандидатов в главы регионов выдвигают либо действующих сенаторов, либо своих предшественников. Турчак – исключение именно из-за его политического веса. Политолог Алексей Мухин объясняет, недавно вступившие в должности врио опасаются, что не найдут общего языка с местными группами влияния, поэтому выбирают тех, у кого есть устоявшиеся связи.

"Турчак – это исключение, которое подтверждает правило. Он является мощным федералом, он тяжеловес и на эти вещи не очень обращает внимание. Но это тоже тактика, только боевая, потому что в регионе, где необходимы радикальные изменения, действуя таким образом, можно внушить страх местным группам влияния и заставить их вступить в союзнические отношения с собой", – поясняет эксперт.

Что дальше?

Телеграм-канал "Политический аналитик" прогнозирует – в новой должности Турчак вряд ли проведет больше одного срока. Может быть, покинет регион еще раньше. Политик намерен "вернуться в федеральную обойму" уже через три-четыре года, утверждает канал со ссылкой на инсайдеров.

"Он очень не хочет, чтобы его работа главой Республики Алтай выглядела только как наказание за ошибки на должности видного функционера "Единой России", "Все нацелено только на одно – показать, какой он "суперэффективный" и уже готовый федеральный чиновник. Вопрос только в другом: судя по настроениям в высоких кабинетах, обратно в столице Турчака точно никто не ждет. Так что все планы еще могут пойти прахом – это вполне реальный сценарий", – уверяют источники канала.

Также со ссылкой на источники канал заявляет, что Турчак надеется уже в этом году пригласить президента Путина на Алтай. Для начала Турчак планирует показать блестящий результат на выборах, чтобы пригласить главу государства в регион как полноправный, поддержанный народом руководитель.