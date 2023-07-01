Приятные поздравления с Днём ветеранов боевых действий в прозе, стихах и СМС

По-другому этот праздник называется Днем памяти и скорби ветеранов боевых действий

01 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: pixabay.com

День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля. В этот день принято отдавать дань уважения всем, кто сражался за нашу страну в боевых действиях и вооруженных конфликтах.

Ко Дню ветеранов боевых действий amic.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС.

Приятные поздравления с Днем ветеранов боевых действий в прозе

Поздравляю с Днем ветеранов боевых действий! Желаю вам всегда сохранять в своем сердце мудрость, отвагу, самоотверженность, уверенность и силу. Пусть будут мир на планете и радость в душе.

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В День ветеранов боевых действий хочется пожелать всем мира и милосердия. Пусть на нашей планете будет меньше боевых действий. Ветеранам желаем крепкого здоровья, сил, уверенности в завтрашнем дне и достижения поставленных целей!

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Вам было дано постичь самые суровые жизненные испытания, видеть то, что никто не пожелает увидеть, столкнуться с тяжелейшими потерями. Желаем вам бесконечного здоровья и спокойного счастья в окружении близких людей!

Приятные поздравления с Днем ветеранов боевых действий в стихах

Пусть не зажили душевные раны

И телесные шрамы остались!

Сказать спасибо хотим, ветераны,

За то, что вы так отважно сражались!

Здоровья вам пожелать хотим много,

Как можно больше ясных вам дней,

А также чистого счастья, большого,

Чтоб на душе у вас стало теплей!

***

Боевые ветераны,

Может быть, немного странно

Поздравлять. Ведь с чем – не знаю,

Но здоровья пожелаю,

О плохом не вспоминать,

К мирной жизни привыкать!

***

Сегодня славим ветеранов,

Примите низкий наш поклон,

Спасибо вам за все старания,

За то, что дарите покой.

Желаем силы и здоровья,

Глаза горят азартом пусть,

Счастливой жизнь пусть ваша будет,

Обходят пусть печаль и грусть.

Приятные поздравления с Днем ветеранов боевых действий в СМС

Поздравляем вас, ветераны,

Через столько всего вы прошли!

И зажить не смогут те раны,

Что вам насквозь душу прожгли!

Вы большие герои для нас,

Мы пред вами шляпу снимаем

И здоровья, и счастья сейчас

Вам от чистого сердца желаем!

***

Уже ветеран действий ты боевых,

На точках отважно служил огневых,

Прошел ты огонь в своей жизни и воду,

За мир, за народ и за счастье, свободу!

Ты славный герой, настоящий мужчина.

Тебя уважать не одна есть причина.

Вся грудь в орденах, и есть шрамы от ран.

Еще молодой, а уже ветеран!

Так с праздником, с Днем ветеранов всех войн

Мы все поздравляем тебя, наш герой!

***

Ветеран ты действий боевых,

Мы тобой гордимся, это правда,

Пусть не заслужил наград больших,

Благодарность – лучшая награда.

Поздравленья ты прими от тех,

У кого впредь небо будет мирным,

Пусть тебе сопутствует успех,

Будь счастливым, мужественным, сильным!