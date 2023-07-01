Приятные поздравления с Днём ветеранов боевых действий в прозе, стихах и СМС
По-другому этот праздник называется Днем памяти и скорби ветеранов боевых действий
01 июля 2023, 06:45, ИА Амител
День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля. В этот день принято отдавать дань уважения всем, кто сражался за нашу страну в боевых действиях и вооруженных конфликтах.
Ко Дню ветеранов боевых действий amic.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и СМС.
Приятные поздравления с Днем ветеранов боевых действий в прозе
Поздравляю с Днем ветеранов боевых действий! Желаю вам всегда сохранять в своем сердце мудрость, отвагу, самоотверженность, уверенность и силу. Пусть будут мир на планете и радость в душе.
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В День ветеранов боевых действий хочется пожелать всем мира и милосердия. Пусть на нашей планете будет меньше боевых действий. Ветеранам желаем крепкого здоровья, сил, уверенности в завтрашнем дне и достижения поставленных целей!
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Вам было дано постичь самые суровые жизненные испытания, видеть то, что никто не пожелает увидеть, столкнуться с тяжелейшими потерями. Желаем вам бесконечного здоровья и спокойного счастья в окружении близких людей!
Приятные поздравления с Днем ветеранов боевых действий в стихах
Пусть не зажили душевные раны
И телесные шрамы остались!
Сказать спасибо хотим, ветераны,
За то, что вы так отважно сражались!
Здоровья вам пожелать хотим много,
Как можно больше ясных вам дней,
А также чистого счастья, большого,
Чтоб на душе у вас стало теплей!
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Боевые ветераны,
Может быть, немного странно
Поздравлять. Ведь с чем – не знаю,
Но здоровья пожелаю,
О плохом не вспоминать,
К мирной жизни привыкать!
***
Сегодня славим ветеранов,
Примите низкий наш поклон,
Спасибо вам за все старания,
За то, что дарите покой.
Желаем силы и здоровья,
Глаза горят азартом пусть,
Счастливой жизнь пусть ваша будет,
Обходят пусть печаль и грусть.
Приятные поздравления с Днем ветеранов боевых действий в СМС
Поздравляем вас, ветераны,
Через столько всего вы прошли!
И зажить не смогут те раны,
Что вам насквозь душу прожгли!
Вы большие герои для нас,
Мы пред вами шляпу снимаем
И здоровья, и счастья сейчас
Вам от чистого сердца желаем!
***
Уже ветеран действий ты боевых,
На точках отважно служил огневых,
Прошел ты огонь в своей жизни и воду,
За мир, за народ и за счастье, свободу!
Ты славный герой, настоящий мужчина.
Тебя уважать не одна есть причина.
Вся грудь в орденах, и есть шрамы от ран.
Еще молодой, а уже ветеран!
Так с праздником, с Днем ветеранов всех войн
Мы все поздравляем тебя, наш герой!
***
Ветеран ты действий боевых,
Мы тобой гордимся, это правда,
Пусть не заслужил наград больших,
Благодарность – лучшая награда.
Поздравленья ты прими от тех,
У кого впредь небо будет мирным,
Пусть тебе сопутствует успех,
Будь счастливым, мужественным, сильным!
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