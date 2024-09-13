Пробка на месте строительства новой развязки образовалась вечером в Барнауле

Заторы есть на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта

13 сентября 2024, 21:21, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Скриншот "Яндекс.Пробки"

Серьезные пробки образовались на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта в Барнауле. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", тогда как во всем городе наблюдаются сравнительно пустые дороги, рядом с местом строительства развязки образовался затор.

Также затруднения при проезде наблюдаются на части Красноармейского проспекта, рядом с пересечением с проспектом Строителей, а также на Лесном тракте, в районе пересечения с проспектом Дзержинского.

Напомним, что новая развязка готова уже на 68%. По контракту объект должны сдать уже в начале декабря 2024 года. Подрядчик привлек все возможные ресурсы: на объекте в круглосуточном режиме работают около 200 человек.