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Пробка на месте строительства новой развязки образовалась вечером в Барнауле

Заторы есть на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта

13 сентября 2024, 21:21, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Скриншот "Яндекс.Пробки"
Пробка на Змеиногорском тракте / Скриншот "Яндекс.Пробки"

Серьезные пробки образовались на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта в Барнауле. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", тогда как во всем городе наблюдаются сравнительно пустые дороги, рядом с местом строительства развязки образовался затор.

Также затруднения при проезде наблюдаются на части Красноармейского проспекта, рядом с пересечением с проспектом Строителей, а также на Лесном тракте, в районе пересечения с проспектом Дзержинского.

Напомним, что новая развязка готова уже на 68%. По контракту объект должны сдать уже в начале декабря 2024 года. Подрядчик привлек все возможные ресурсы: на объекте в круглосуточном режиме работают около 200 человек.

Барнаул Пробки

Комментарии 11

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Гость

21:35:44 13-09-2024

Только сегодня как будто. С первого числа так.

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Гость

23:16:53 13-09-2024

Гость (21:35:44 13-09-2024) Только сегодня как будто. С первого числа так.... Напокупали жоповозок.
Сами виноваты.

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Гость

10:11:09 14-09-2024

Гость (23:16:53 13-09-2024) Напокупали жоповозок. Сами виноваты. ... Точно)) кредитов понабрали на китайско-японский утиль.

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Гость

21:43:21 13-09-2024

Никаких 200 человек там нет, не врите. Устроить такие проблемы людям, да будьте вы прокляты сто раз.

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Гость

06:21:56 14-09-2024

Гость (21:43:21 13-09-2024) Никаких 200 человек там нет, не врите. Устроить такие пробле... для тебя, болвана, дорогу делают. Потерпишь немного, обладатель конуры в сиб.долине или хруща на южном

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Гость

21:30:51 14-09-2024

Гость (06:21:56 14-09-2024) для тебя, болвана, дорогу делают. Потерпишь немного, обладат... Ответ для идиота.
Это не дорога - это Ж .. А. Так как тоннель узкий, выезд с Южного и въезд на Южный узкие в одну полосу. Да еще и остановки ОТ вляпали на краю развязки.

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Гость

05:45:52 15-09-2024

Гость (21:30:51 14-09-2024) Ответ для идиота.Это не дорога - это Ж .. А. Так как тон... ты "для" с "от" перепутала. Сделают и дорогу со временем. Или её сейчас перекрыть нужно?

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Гость

11:29:35 15-09-2024

Гость (05:45:52 15-09-2024) ты "для" с "от" перепутала. Сделают и дорогу со временем. Ил... Со временем и дороги не надо будет. Люди живут сейчас, а не со временем.

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Musik

10:23:22 15-09-2024

Гость (06:21:56 14-09-2024) для тебя, болвана, дорогу делают. Потерпишь немного, обладат... А можно и дело сделать, и людям неудобства не создавать?

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Гость

11:28:33 15-09-2024

Musik (10:23:22 15-09-2024) А можно и дело сделать, и людям неудобства не создавать? ... У нас это нереальная задача. Только в миксе.

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Гость

15:52:00 15-09-2024

Гость (11:28:33 15-09-2024) У нас это нереальная задача. Только в миксе.... ага... надо было сначала дублирующие дороги построить и потом за развязку браться... откуда вы такие беретесь? не делают - плохо. Делают - плохо. До трамвайчика ножками ходи.

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