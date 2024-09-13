Пробка на месте строительства новой развязки образовалась вечером в Барнауле
Заторы есть на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта
13 сентября 2024, 21:21, ИА Амител
Серьезные пробки образовались на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта в Барнауле. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", тогда как во всем городе наблюдаются сравнительно пустые дороги, рядом с местом строительства развязки образовался затор.
Также затруднения при проезде наблюдаются на части Красноармейского проспекта, рядом с пересечением с проспектом Строителей, а также на Лесном тракте, в районе пересечения с проспектом Дзержинского.
Напомним, что новая развязка готова уже на 68%. По контракту объект должны сдать уже в начале декабря 2024 года. Подрядчик привлек все возможные ресурсы: на объекте в круглосуточном режиме работают около 200 человек.
21:35:44 13-09-2024
Только сегодня как будто. С первого числа так.
23:16:53 13-09-2024
Гость (21:35:44 13-09-2024) Только сегодня как будто. С первого числа так.... Напокупали жоповозок.
Сами виноваты.
10:11:09 14-09-2024
Гость (23:16:53 13-09-2024) Напокупали жоповозок. Сами виноваты. ... Точно)) кредитов понабрали на китайско-японский утиль.
21:43:21 13-09-2024
Никаких 200 человек там нет, не врите. Устроить такие проблемы людям, да будьте вы прокляты сто раз.
06:21:56 14-09-2024
Гость (21:43:21 13-09-2024) Никаких 200 человек там нет, не врите. Устроить такие пробле... для тебя, болвана, дорогу делают. Потерпишь немного, обладатель конуры в сиб.долине или хруща на южном
21:30:51 14-09-2024
Гость (06:21:56 14-09-2024) для тебя, болвана, дорогу делают. Потерпишь немного, обладат... Ответ для идиота.
Это не дорога - это Ж .. А. Так как тоннель узкий, выезд с Южного и въезд на Южный узкие в одну полосу. Да еще и остановки ОТ вляпали на краю развязки.
05:45:52 15-09-2024
Гость (21:30:51 14-09-2024) Ответ для идиота.Это не дорога - это Ж .. А. Так как тон... ты "для" с "от" перепутала. Сделают и дорогу со временем. Или её сейчас перекрыть нужно?
11:29:35 15-09-2024
Гость (05:45:52 15-09-2024) ты "для" с "от" перепутала. Сделают и дорогу со временем. Ил... Со временем и дороги не надо будет. Люди живут сейчас, а не со временем.
10:23:22 15-09-2024
Гость (06:21:56 14-09-2024) для тебя, болвана, дорогу делают. Потерпишь немного, обладат... А можно и дело сделать, и людям неудобства не создавать?
11:28:33 15-09-2024
Musik (10:23:22 15-09-2024) А можно и дело сделать, и людям неудобства не создавать? ... У нас это нереальная задача. Только в миксе.
15:52:00 15-09-2024
Гость (11:28:33 15-09-2024) У нас это нереальная задача. Только в миксе.... ага... надо было сначала дублирующие дороги построить и потом за развязку браться... откуда вы такие беретесь? не делают - плохо. Делают - плохо. До трамвайчика ножками ходи.