Пробки в Барнауле вечером 19 января достигли 8 баллов

Осложняют ситуацию дорожно-транспортные происшествия

19 января 2024, 17:00, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле вечером в пятницу достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Заторы наблюдаются на проспектах Ленина и Строителей, шоссе Ленточный Бор, а также на улицах Малахова, Власихинской, Челюскинцев, Мамонтова и многих других.

Осложняет ситуацию на дорогах большое количество ДТП. На момент публикации заметки сервис сообщает о семи дорожных авариях в разных районах города.