Пробки в Барнауле вечером 19 января достигли 8 баллов
Осложняют ситуацию дорожно-транспортные происшествия
19 января 2024, 17:00, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле вечером в пятницу достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Заторы наблюдаются на проспектах Ленина и Строителей, шоссе Ленточный Бор, а также на улицах Малахова, Власихинской, Челюскинцев, Мамонтова и многих других.
Осложняет ситуацию на дорогах большое количество ДТП. На момент публикации заметки сервис сообщает о семи дорожных авариях в разных районах города.
20:28:26 19-01-2024
Как изменилась ситуация с пробками на дорогах после расширения путепровода на проспекте Ленина? Постоянная пробка на шоссе Ленточный бор в сторону ул. Власихинской понятна. Дорожные "стратеги" должны были сначала сделать развязку Власихинская - шоссе Ленточный бор, а потом расширять шоссе до 4-х полос и делать развязку Змеиногорский - шоссе. На шоссе в две полосы пробок не было, только на концевых перекрестках.