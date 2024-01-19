Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае

Ограничение будет действовать два часа

19 января 2024, 12:27, ИА Амител

Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 22 января, сообщили в региональном МВД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 21:30 до 23:30 по маршруту Контошино – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Налобиха.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

19 января мощный камнепад разрушил часть Чуйского тракта в Горном Алтае. Проезд по дороге временно перекрыли.