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Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 17 ноября

Движение затруднено как в центре города, так и за его пределами

17 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 17 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из 2ГИС.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспекте Калинина и Павловском тракте, а также на улицах Советской Армии, Кутузова и шоссе Ленточный бор.

Кроме того, небольшие трудности наблюдаются на улицах Власихинской, Малахова, Юрина и некоторых других.

По прогнозу, сегодня днем в Барнауле будет от +5 до +7 градусов и умеренный дождь.

Барнаул Пробки дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

08:42:19 17-11-2023

От 8 др 10 разбег ещё есть, значит не всё плохо.

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Гость

09:30:24 17-11-2023

осталось 13 дней и пробки будут по 7 баллов.

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