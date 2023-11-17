Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 17 ноября
Движение затруднено как в центре города, так и за его пределами
17 ноября 2023, 08:31, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 17 ноября пробки достигли 8 баллов, следует из 2ГИС.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспекте Калинина и Павловском тракте, а также на улицах Советской Армии, Кутузова и шоссе Ленточный бор.
Кроме того, небольшие трудности наблюдаются на улицах Власихинской, Малахова, Юрина и некоторых других.
По прогнозу, сегодня днем в Барнауле будет от +5 до +7 градусов и умеренный дождь.
08:42:19 17-11-2023
От 8 др 10 разбег ещё есть, значит не всё плохо.
09:30:24 17-11-2023
осталось 13 дней и пробки будут по 7 баллов.